Фото: Ольга ТРОФИМОВА. Перейти в Фотобанк КП
День города областная столица отметит 19 июля. Это будет 891-й день рождения Твери. Поскольку 2026-й объявлен годом единства народов России, торжества пройдут под соответствующим девизом: «Единство. Труд. Процветание».
Для жителей и гостей города к этому дню готовят праздничную программу. Ожидаются концерты с участием современных звёзд, музыка от казаков, ярмарки, творческие, патриотические и гастрономические программы площадки.
Кстати, кроме дня рождения нашего города, знаковыми на празднике станут и другие даты. Это прекрасные юбилеи: 200 лет со дня рождения гениального русского писателя-сатирика и нашего незаурядного, рьяно боровшегося с чиновничьим произволом вице-губернатора Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 225 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, включившего в свой знаменитый словарь аж 14 тысяч слов с пометой «тверское», и, конечно, 85-я годовщина героического освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
С 12:45 и до 22:00 на Театральной площади будет греметь музыкальный фестиваль (все мероприятия 6+). Концертную программу откроют тверские творческие коллективы.
В 13:45 выступление начнут солисты филармонии.
А в 14:45 начнётся концерт с участием топовых блогеров и артистов – Всероссийский фестиваль «Топфест». Перед тверичанами выступят Поли, Женя Лизогуб, Настя Кош, Вова Солодков, Алиса Буслова, Макс Кобзов, Макар Давыдов, Милана Учайкина, Анастасия Брайт, группа «Фэмили» и даже первый в России цифровой артист Мишка Топ. Совокупная аудитория этих артистов – более 73 миллионов подписчиков! Участницами фестиваля станут и юные тверские артистки Полина Кольцова и Анастасия Петрова. Они исполнят собственные авторские песни.
В 16:20 на площади начнётся концерт Тверского муниципального оркестра русских народных инструментов имени В.В. Андреева. В 17:40 - концерт Муниципального духового оркестра. В 18:45 зрителей ждёт выступление музыкального проекта «Казаки Делают Хиты». Часом позже на сцену вновь выйдут федеральные звёзды – группа «Чичерина», а сразу за ней, в 21:00 – группа «Корни».
На участке Советской от улицы Ивана Седых до центрального входа в Городской сад с 12 до 18 часов будут работать патриотические площадки (от военно-патриотических и волонтёрских движений и организаций), здесь же развернётся историческая площадка, посвящённая 85-й годовщине освобождения Калинина (всё 6+).
Пространство от Свободного переулка до Тверского проспекта займёт выставка техники МЧС (0+).
Территория от центрального входа в Городской сад до Свободного переулка будет отдана под ярмарочную торговлю.
Перекусить можно будет на участке Свободного переулка от кинотеатра «Звезда» до Советской. Здесь развернётся гастрономическое пространство «Ресторанная аллея». Работать она будет с 11 до 22 часов. Ещё один фуд-корт будет ждать проголодавшихся тверичан в эти же часы на набережной Степана Разина.
В Свободном переулке (от улицы Советской до дома № 20) с 12 до 18 часов пройдёт уже полюбившаяся жителям города выставка ретроавтомобилей и мотоциклов (0+) от «Тверского ретро клуба».
Чемпионат по рыболовному спорту «Тверская блесна» (6+) станет самым ранним событием праздника. Рыболовы соберутся в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина в 5:30. С 10 утра на спортивных площадках начнутся турниры по пляжному волейболу, теннису и настольному теннису (всё 0+) и другие соревнования. С 12 до 16 часов пройдут спортивно-развлекательные программы (0+).
На сцене в зоне отдыха в 12 часов стартует фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица» (0+). А с 17:00 здесь же планируется концерт с участием поп и рок-групп IOWA, «Создатель снов», «Робокот» и других (6+). Завершится концерт молодёжной дискотекой в 19:30.
Фестиваль водных видов спорта «Единство воды» (0+) начнётся между Старым и Новым мостами на Волге в 10 утра с соревнований по гребному спорту на приз серебряного призёра Олимпийских игр Дмитрия Бехтерева. В полдень фестиваль продолжится парусной регатой и соревнованиями на ретро-байдарках. В 12:30 на воду выйдут лодки-драконы и САПы. С 18 до 19 часов зрители увидят выступления вейкбордистов, вейксёрферов и яхтсменов.
Интерактивная программа «В мире техники» (0+) ждёт юных и не очень кулибиных в 13:30 на пересечении набережной Степана Разина и Трёхсвятской. Будут демонстрация техники, аниматоры, конкурс рисунков, перетягивание грузового автомобиля и многое другое.
Завершится празднования Дня города Твери-2026 залпами праздничного салюта, который традиционно будут запускать с Острова Памяти. Начало в 22:00.
С 00:01 до 23:59 в День города на улицах Советской (от Тверского проспекта до Волжского проезда), Вольного Новгорода (от Тверского проспекта до Свободного переулка), Свободном переулке (от Новоторжской до набережной Степана Разина) и набережной Степана Разина (от Тверского проспекта до Свободного переулка) запретят проезд и парковку.
Парковка также будет закрыта на Краснофлотской набережной (от Циммервальдской до пл. Победы), Бебеля (от моста через Тьмаку до набережной Тьмаки) и Новоторжской (от моста до Ивана Седых).
Кроме того, с 20:00 до 23:59 движение транспорта перекроют на мосту через реку Волгу в створе Волжского проезда и площади Мира, Волжском проезде, Советской улице (до площади Победы), площади Победы, Краснофлотской набережной, набережной Тьмаки, улицах Софьи Перовской (от площади Победы до Ефимова), Бебеля и Новоторжской (от Ефимова до Ивана Седых).