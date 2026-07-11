Лишь бы с погодой повезло! Фото: Ольга ТРОФИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

День города областная столица отметит 19 июля. Это будет 891-й день рождения Твери. Поскольку 2026-й объявлен годом единства народов России, торжества пройдут под соответствующим девизом: «Единство. Труд. Процветание».

Для жителей и гостей города к этому дню готовят праздничную программу. Ожидаются концерты с участием современных звёзд, музыка от казаков, ярмарки, творческие, патриотические и гастрономические программы площадки.

Кстати, кроме дня рождения нашего города, знаковыми на празднике станут и другие даты. Это прекрасные юбилеи: 200 лет со дня рождения гениального русского писателя-сатирика и нашего незаурядного, рьяно боровшегося с чиновничьим произволом вице-губернатора Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 225 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, включившего в свой знаменитый словарь аж 14 тысяч слов с пометой «тверское», и, конечно, 85-я годовщина героического освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

День города Твери 19 июля 2026, Театральная площадь: фестивали и концерты

С 12:45 и до 22:00 на Театральной площади будет греметь музыкальный фестиваль (все мероприятия 6+). Концертную программу откроют тверские творческие коллективы.

В 13:45 выступление начнут солисты филармонии.

А в 14:45 начнётся концерт с участием топовых блогеров и артистов – Всероссийский фестиваль «Топфест». Перед тверичанами выступят Поли, Женя Лизогуб, Настя Кош, Вова Солодков, Алиса Буслова, Макс Кобзов, Макар Давыдов, Милана Учайкина, Анастасия Брайт, группа «Фэмили» и даже первый в России цифровой артист Мишка Топ. Совокупная аудитория этих артистов – более 73 миллионов подписчиков! Участницами фестиваля станут и юные тверские артистки Полина Кольцова и Анастасия Петрова. Они исполнят собственные авторские песни.

В 16:20 на площади начнётся концерт Тверского муниципального оркестра русских народных инструментов имени В.В. Андреева. В 17:40 - концерт Муниципального духового оркестра. В 18:45 зрителей ждёт выступление музыкального проекта «Казаки Делают Хиты». Часом позже на сцену вновь выйдут федеральные звёзды – группа «Чичерина», а сразу за ней, в 21:00 – группа «Корни».

День города Твери 19 июля 2026, улица Советская: история, патриотика, ярмарки

На участке Советской от улицы Ивана Седых до центрального входа в Городской сад с 12 до 18 часов будут работать патриотические площадки (от военно-патриотических и волонтёрских движений и организаций), здесь же развернётся историческая площадка, посвящённая 85-й годовщине освобождения Калинина (всё 6+).

Пространство от Свободного переулка до Тверского проспекта займёт выставка техники МЧС (0+).

Территория от центрального входа в Городской сад до Свободного переулка будет отдана под ярмарочную торговлю.

День города Твери 19 июля 2026, Свободный переулок и набережная Степана Разина: гастрономия

Перекусить можно будет на участке Свободного переулка от кинотеатра «Звезда» до Советской. Здесь развернётся гастрономическое пространство «Ресторанная аллея». Работать она будет с 11 до 22 часов. Ещё один фуд-корт будет ждать проголодавшихся тверичан в эти же часы на набережной Степана Разина.

День города Твери 19 июля 2026, Свободный переулок: ретротехника

В Свободном переулке (от улицы Советской до дома № 20) с 12 до 18 часов пройдёт уже полюбившаяся жителям города выставка ретроавтомобилей и мотоциклов (0+) от «Тверского ретро клуба».

День города Твери 19 июля 2026, набережная Афанасия Никитина: рыболовство и спорт

Чемпионат по рыболовному спорту «Тверская блесна» (6+) станет самым ранним событием праздника. Рыболовы соберутся в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина в 5:30. С 10 утра на спортивных площадках начнутся турниры по пляжному волейболу, теннису и настольному теннису (всё 0+) и другие соревнования. С 12 до 16 часов пройдут спортивно-развлекательные программы (0+).

На сцене в зоне отдыха в 12 часов стартует фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица» (0+). А с 17:00 здесь же планируется концерт с участием поп и рок-групп IOWA, «Создатель снов», «Робокот» и других (6+). Завершится концерт молодёжной дискотекой в 19:30.

День города Твери 19 июля 2026, между Старым и Новым мостами: праздник на воде

Фестиваль водных видов спорта «Единство воды» (0+) начнётся между Старым и Новым мостами на Волге в 10 утра с соревнований по гребному спорту на приз серебряного призёра Олимпийских игр Дмитрия Бехтерева. В полдень фестиваль продолжится парусной регатой и соревнованиями на ретро-байдарках. В 12:30 на воду выйдут лодки-драконы и САПы. С 18 до 19 часов зрители увидят выступления вейкбордистов, вейксёрферов и яхтсменов.

День города Твери 19 июля 2026, перекрёсток Степана Разина и Трёхсвятской: мир техники

Интерактивная программа «В мире техники» (0+) ждёт юных и не очень кулибиных в 13:30 на пересечении набережной Степана Разина и Трёхсвятской. Будут демонстрация техники, аниматоры, конкурс рисунков, перетягивание грузового автомобиля и многое другое.

День города Твери 19 июля 2026, Остров Памяти: праздничный фейерверк

Завершится празднования Дня города Твери-2026 залпами праздничного салюта, который традиционно будут запускать с Острова Памяти. Начало в 22:00.

Перекрытия на День города Твери-2026

С 00:01 до 23:59 в День города на улицах Советской (от Тверского проспекта до Волжского проезда), Вольного Новгорода (от Тверского проспекта до Свободного переулка), Свободном переулке (от Новоторжской до набережной Степана Разина) и набережной Степана Разина (от Тверского проспекта до Свободного переулка) запретят проезд и парковку.

Парковка также будет закрыта на Краснофлотской набережной (от Циммервальдской до пл. Победы), Бебеля (от моста через Тьмаку до набережной Тьмаки) и Новоторжской (от моста до Ивана Седых).

Кроме того, с 20:00 до 23:59 движение транспорта перекроют на мосту через реку Волгу в створе Волжского проезда и площади Мира, Волжском проезде, Советской улице (до площади Победы), площади Победы, Краснофлотской набережной, набережной Тьмаки, улицах Софьи Перовской (от площади Победы до Ефимова), Бебеля и Новоторжской (от Ефимова до Ивана Седых).