Как дошло до того, что в Ботаническом саду Твери зацвели хищные болотца

А что это там цветет на болотцах... Фото: Мария Кочерова/соцсети Ботанического сада в Твери

Кого и что только не встретишь в нашем Ботаническом саду в Твери (он, напомним, является вузовским - в составе ТвГУ). Как выяснилось, есть там даже болотца с растениями-хищниками. Что? Сад превращается в болото? Нет, конечно. Но «хищными болотцами» он может похвастаться.

- Мы, наверное, сейчас единственный ботанический сад в России, где так масштабно выращиваются растения-хищники в открытом грунте. У нас они, конечно же, есть и в оранжерее, но непосредственно в саду растут жирянки, и росянки, и саррацении, и дарлингтонии, и другие. То есть там много видов, которые зимуют и таким образом проходят эксперимент. В том числе это, опять же, касается и краснокнижных растений. Так, один из видов растущих у нас росянок является краснокнижным видом, - рассказал «КП»-Тверь» директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев.

Росмянка круглолистная. Фото: Мария Кочерова/соцсети Ботанического сада в Твери

Вот под этих хищных представителей мира флоры нашей планеты в саду создали самые настоящие болота, просто очень маленькие.

- Мы их создали для нашего эксперимента, который ведем седьмой год. Это специальная технология, когда подбираются грунты, устраивается «подушка» - водоупорный слой, который держит влагу, необходимую для подпитки растений. То есть у нас здесь всё серьезно, это не какая-то иллюзия, когда горшочек выставили в сад, а потом убрали. Нет. Вот у нас, например, росянка круглолистная - вообще однолетник, и она должна не просто процвести и умереть, нет. Созданы условия болота, где она дает семена, и они прорастают на будущий год и дают начало будущим растениям.

Тут стоит пояснить, что хищные растения реально ловят и переваривают насекомых, сочетая «охоту» с фотосинтезом: свет по-прежнему питает энергией, а добыча служит источником азота, фосфора и других веществ, которых не хватает в бедной почве или воде.

Те самые росянки и саррацении - как раз яркие примеры хищных растений, которые приспособились к жизни на болотах, где почва крайне бедна доступными формами азота и фосфора.

В Ботаническом саду Твери на сегодня создано уже пять хищных болотцев, а всего экспозиций с элементами верховых болот семь. Сотрудники сада поделились постом о некоторых из растений-хищников, которые, застыв в зеленой засаде, ловят всяких мух, комаров и иже с ними. Кстати, выглядят хищницы зачастую даже и не по-хищному с первого взгляда, а вполне себе мирно и неугрожающе. Взять ту же гаммарбию болотную (Hammarbya paludosa) - растущую на болотах миниатюрную орхидею.

- Наша крошка гаммарбия, высотой 10 см, имеет мелкие, желтовато-зеленые цветки, с губой, обращенной вверх вследствие скручивания цветоножки. Цветет в июле - августе, плодоносит в августе - сентябре, - поделились сотрудники сада.

Гаммарбия болотная. Фото: Мария Кочерова/соцсети Ботанического сада в Твери

Они также сообщили, что ареал этой гаммарбии простирается в Евразии и Северной Америке от Атлантического до Тихоокеанского побережий. В Тверской области гаммарбия болотная впервые была зафиксирована в 1920 году на территории Вышневолоцкого района.

Написали сотрудники в посте и про росянок, благо в коллекции сада довольно много их видов и форм. Это одни из наиболее распространенных растений-хищников, которые растут по всему миру.

«Охота росянок вроде проста: ловушка - это лист с волосками, на которых расположены клейкие капельки. Насекомое село и прилипло, и скоро будет съедено. Росянка таит в себе немало сюрпризов. Как оказалось, липкое вещество, вырабатываемое листьями, содержит алкалоид кониин, оказывающий паралитическое действие на насекомых: попробуй вырвись из ловушки с онемевшими конечностями! А после того как насекомое поймано, слизь изменяет состав и делается более жидкой. Каждый волосок начинает выделять органические кислоты (в основном бензойную и муравьиную) и пищеварительные ферменты типа пепсина, расщепляющие белки насекомого до более простых соединений, которые растение способно усвоить. Листок начинает медленно сворачиваться, превращаясь в некое подобие крошечного желудка, окружая свою жертву всё большим количеством прозрачной липкой жидкости...» - описали сотрудники сада.

Цветет росянка. Фото: Мария Кочерова/соцсети Ботанического сада в Твери

Юрий Наумцев рассказал нам, что же подвигло на создание хищных болотцев:

- Это очень интересная группа растений сама по себе. Ведь для растений такое плотоядное проявление, в общем-то, не свойственно. Для растений плотоядность - уникальное явление. И когда это было открыто Чарльзом Дарвином, долгое время большая часть ученых крутила у виска и говорила, что это все профанация и неправда.

Также он отметил еще один значимый резон: возможность-то увидеть эти растения в непосредственной среде обитания, где-то на болотах, для абсолютного большинства равна нулю. Причем эти хищники на болотах еще и растут не везде. В общем, их крайне редко видит кто-то из гомосапиенсов. А тут вот, пожалуйста - глядите, наблюдайте, знакомьтесь с невероятными представителями удивительно разнообразного мира Земли. Так что заходите в Ботанический сад, берите детей и ищите болотца с растениями-хищниками, они все подписаны. Тем более сейчас они цветут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ботанический сад ТвГУ продолжает реализацию проекта «Живая Красная книга Тверской области», который поддержан грантом Русского географического общества.

Вкратце суть проекта - создание в саду экспозиций с краснокнижными растениями, представляющими отдельные заповедные природные территории Тверской области, и соответствующего цифрового информационно-образовательного контента.

Юрий Наумцев рассказал нам, что сейчас в Ботаническом саду идет подготовка мест для новых экспозиций. В этом, к слову, помогают в том числе студенты биофака.

Также ученый-ботаник сообщил, что уже состоялись выезды в «Монастырский лес» в Калининском округе.

- Мы уже начали снимать видео- и фотоконтент для информационного продукта, который будет размещен на ресурсе Ботанического сада на сайте ТвГУ в специальном, посвященном проекту разделе и также будет доступен на информационных табличках и аншлагах непосредственно в саду, - добавил Юрий Наумцев. - Уже получили, например, видеоматериалы по краснокнижным растениям в том числе федерального уровня.

Видео- и фотоматериалы к проекту будут доступны еще не скоро - примерно к началу следующей весны. Сами же экспозиции (пока без информационного виртуального дополнения) появятся быстрее - осенью. Продолжаем следить за интересным проектом.