Мы, городские жители, зачастую забываем, какой невероятно разнообразный и в своем роде уникальный растительный мир окружает наши города. В Твери можно, не выезжая за ее пределы, прикоснуться к чуду флоры, увидеть самые разные растения, в том числе редкие и исчезающие, в Ботаническом саду нашего госуниверситета. Это волшебное место, где забываешь об уличном шуме и суете. Недавно команда Ботанического сада ТвГУ поделилась позитивной новостью: Русское географическое общество поддержало грантом в миллион рублей его проект «Живая Красная книга Тверской области».

Мы пообщались с руководителем сада Юрием Наумцевым и узнали подробности этой истории.

- В прошлом году мы всей командой нашего Ботанического сада разработали проект и подали заявку на получение поддержки от Русского географического общества. И вот наш проект оценили и выделили грант. Суть в том, что мы хотим рассказать об уникальных интересных географических объектах, особых природных территориях нашей области, к слову, самой большой в Центральном федеральном округе, через редкие краснокнижные растения. Ведь каждое конкретное растение имеет свою привязанность, в данном случае - к какому-то определенному округу, и в нем - к какому-то природному экологическому комплексу, - пояснил Юрий Викторович.

Сроки реализации проекта заявлены такие: с мая 2026-го по май (включительно) 2027-го.

В сообщении на странице Ботанического сада в соцсети уже есть информация о том, что включает в себя реализация проекта:

«1. Создание серии экспозиций с краснокнижными растениями, имитирующих уникальные природные географические комплексы Тверской области на территории сада.

2. Создание цифрового информационно-образовательного контента (видеоролики, аудиогид, аншлаги, QR-код, навигация, фотогалереи на сайте и в социальных сетях сада) и серии образовательных событий для сопровождения гостей на экспозициях сада.

3. Организация экспедиционных выездов в уникальные природно-географические комплексы Тверской области по сбору материала для создания цифрового информационно-образовательного контента».

Юрий Наумцев прокомментировал:

- Да, в нашем саду будут созданы определенные экспозиции, представляющие отдельные природные территории. К растениям там будет прилагаться информационная составляющая с напечатанными историями о них на табличках, с QR-кодами и ссылками на внешние интернет-ресурсы университета и Ботанического сада с фотогалереями. Все это для того, чтобы наши гости могли совершить эдакое интересное виртуальное, но с реальным растением перед собой путешествие по особенным территориям Верхневолжья. В нашей группе в соцсети мы будем выкладывать и видеоролики, причем записанные именно в природных местах. Дело в том, что одна из важных составляющих проекта - это экспедиции. Конечно, они будут совершаться не по всей нашей очень большой области.

- А есть план, какие места вы посетите в ходе экспедиций?

- Да, это, к примеру, Дуденёвский заказник и памятник природы «Монастырский лес» в Калининском округе, недалеко от Твери, и «Орхидная горка» под Вышним Волочком, где растут редкие представители флоры.

Юрий Наумцев заметил, что это первый опыт получения гранта ТвГУ на такой проект от Русского географического общества:

- Мы надеемся, что проект при эффективной его реализации, воплощении всего задуманного будет иметь продолжение, география его будет расширяться: мы охватим и какие-то другие особые природные места Верхневолжья.

Руководитель Ботанического сада сообщил нам, что первые части экспозиций, согласно планам, появятся уже в конце этого лета.

Юрий Викторович привел примеры экспозиций. Так, одна из них будет посвящена лугам памятника природы «Монастырский лес». Этот природный оазис, расположенный всего примерно в 15 км от Твери в междуречье Волги и Орши, был включен в перечень особо охраняемых природных территорий региона сравнительно недавно: в августе 2021 года. «Монастырский лес» занимает внушительную площадь в 1575 гектаров между деревнями Савватьево, Поддубье, Крупшево и Орша.

- Это место, где встречаются растения, включенные не только в региональную, но и в общероссийскую Красную книгу. Это, например, ятрышник шлемоносный.

Это растение относится к семейству орхидных, у него довольно длинный стебель, может вырасти до полуметра, большие эллиптические листья и цилиндрическое соцветие, чья окраска варьируется от розово-фиолетовой до почти белой.

- Еще одна из экспозиций будет посвящена растениям берегов рек и озер Валдайской возвышенности. У сада есть подобные экземпляры. Это, например, такие высокие и яркие растения, как посконники, кревновники семейства Астровые. Будет экспозиция «Тверские болота» с их флорой. Теперь ведь редко кто, особенно из городских жителей, выезжает в такие болотистые места. А там совершенно особая экологическая ниша, - рассказал Юрий Наумцев.

Посконник коноплёвый - Eupatorium cannabinum L. (статус 3 - редкий, уязвимый вид). Занесен в Красную книгу Тверской области. Фото: VK/Ботанический сад • Тверь/Мария Кочерова

Обязательно будет и экспозиция, посвященная Дуденёвскому заказнику. Он расположен в 20 км к западу от Твери, в пойме Волги и Тьмы. Там есть и вековые сосновые боры, и широколиственные леса, где растут могучие дубы и вязы, а также стройные ясени и липы. Среди них также можно найти редкие растения.

Юрий Викторович рассказал, что в самом Ботаническом саду есть очень внушительная коллекция краснокнижных растений:

- В последнее на сегодня издание Красной книги Тверской области, выпущенное в 2024 году, включен 151 вид растений, из них в нашем саду есть 97. Это очень много, больше 60% видов редких растений от общего списка. Благодаря такому внушительному перечню видов краснокнижных растений мы можем познакомить наших посетителей с ними совершенно реально, не на картинке, а вживую.

Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L. (статус 3 - редкий, уязвимый вид). Занесен в Красную книгу Тверской области и Красную книгу России. Фото: VK/Ботанический сад • Тверь/Мария Кочерова