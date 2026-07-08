История в миниатюре: В Твери можно увидеть здания, которых уже не существует

Михаил Бабайцев (справа) и Александр Тимкин: покажите-ка, что там внутри. Фото: Юлия КРУТОВА

Историю в миниатюре представили в Тверском городском музейно-выставочном центре. Выставка макетов и фотографий архитектуры города Твери и Тверской области «История в масштабе» (6+) - новая выставка, которая открылась впервые, будет интересна «и физикам, и лирикам», тем, кто любит историю, краеведение, и тем, кто увлекается инженерией, физикой, моделированием.

Макеты исторических зданий, воссозданные с высокой точностью с помощью 3D-печати, рассказывают об истории области и города («КП»-Тверь» ранее уже писала об этом проекте). Причем множество макетов воспроизводят здания, которых уже не существует.

ЭКСПОНАТЫ НЕ СОСЧИТАТЬ

Трудно сказать, сколько экспонатов на выставке. Многие представляют собой макеты целых территорий, комплексов, включают отдельные объекты, у которых отдельная жизнь.

В центре экспозиции - историческая часть Вышнего Волочка XX века. Самый масштабный макет. Но этого великолепия в реальности уже не существует, на центральной площади остались только торговые ряды архитектора Львова. Это один из самых больших ансамблей торговых рядов в России. Комплекс состоял из двух симметрично расположенных зданий, одно из которых построено в 1837 году, а второе - в 1852-м. В советское время ряды сильно обветшали и сейчас в аварийном состоянии.

Центр Вышнего Волочка. Фото: Юлия КРУТОВА

Еще из комплексов - Музей под открытым небом Василево в Торжокском районе. Огромная территория снята при помощи квадрокоптеров и воссоздана в миниатюре. Есть здесь и знаменитый валунный мост архитектора Львова.

А вообще среди работ доминируют культовые сооружения. Большие и маленькие.

Бросается в глаза красное здание в готическом стиле. Это каменный Преображенский храм в селе Красное Старицкого округа. Построен в 1790 году. В начале ноября 1827-го его посетил А.С. Пушкин. Есть макет Корсунско-Богородицкого собора в Торопце, Воскресенского в Твери и многие другие памятники наследия.

Знаменитый храм в селе Красное. Фото: Юлия КРУТОВА

Самая молодая достопримечательность на выставке - тверская «рюмка» на улице Вагжанова. С одной стороны, она выбивается из общей концепции выставки (тверская старина), а с другой - это здание имеет уже свою историю, местами грустную. Памятник советской эпохе, который строился к Олимпиаде-80, пережил период «заморозки», затем был осовременен и оживлен.

Есть и другие существующие сейчас достопримечательности областной столицы: мосты, памятники, кинотеатр «Звезда» в необычной интерпретации.

РАЗОБРАНЫ И УТРАЧЕНЫ

Однако самый большой интерес вызывают не существующие сейчас здания. В их числе Владимирская церковь в Твери, на месте которой сейчас находится гостиница «Селигер». Кирха на площади Детских садиков (1848 год), снесена в 1966 году. Церковь Николая Чудотворца в Капустниках (Тверь), разобрана в 1955 году. Утраченный храм из затопленного города Корчева (Конаковский район).

Всё это можно увидеть теперь только на картинках и макетах.

С этими утраченными объектами работать сложнее всего, как отметил куратор выставки и один из создателей проекта Михаил Бабайцев. Сначала нужно найти технические документы и фото в архивах, прочитать и выполнить инженерную работу. Хорошо, если эти технические параметры сохранились.

Тверской вокзал в прошлой жизни. Фото: Юлия КРУТОВА

ПРИХОДЯТ ПОТУСИТЬ И ОСТАЮТСЯ

Такой разновидностью исторической реконструкции, как макетирование, Бабайцев интересуется уже несколько лет, привлекая в круг этих краеведческих интересов молодежь. Историк, аспирант кафедры философии ТвГУ, эксперт в области инвестиционного предпринимательства, руководитель производственной компании при вузе, педагог дополнительного образования в студии «Орион» в Вышнем Волочке, руководитель студии «Зеркало» Михаил Бабайцев с уверенностью говорит, что через это увлечение прошли сотни ребят - студентов и школьников. Приходят потусить, а находят интересное для себя занятие. Ведь кроме истории и краеведения есть еще одна фишка - работа с 3D-печатью и другие современные технологии: лазерная резка, параметрическое моделирование, которые, безусловно, интересуют подрастающее поколение.

- Такую большую выставку мы проводим впервые, это многолетний итог работы, которую проделали несколько поколений, - рассказал Михаил Бабайцев в разговоре с «КП»-Тверь». - В том числе это и работы участников конкурса прошлых лет «Тверь в миниатюре», грант от Росмолодежи (Василево), макеты в рамках проекта «Сириус-лето». Экспозиция выросла из различных инициатив, в которых мы участвовали с ребятами. В целом можно сказать, что в создании экспозиции принимали участие не меньше 100 человек.

Вообще в клубе занимаются историки, физики, филологи, геологи. В этой деятельности каждый находит себе применение. При создании макета все выполняют разную работу: кто-то может моделировать, кто-то печатать, кто-то руками работать.

Михаил Бабайцев открыл зрителям секреты. Фото: Юлия КРУТОВА

ЛЕГКО ЛИ СДЕЛАТЬ МАКЕТ

Макеты изготовлены из пластик-полимера. Это экобезобидный, разлагающийся на солнце материал, который удобен в обработке, достаточно мягкий, чтобы где-то что-то подрезать или подшлифовать. Кое-где присутствует и другой материал. Например, для табличек взяли фанеру, использовав лазерную гравировку.

Михаил Бабайцев в двух словах открыл секреты новых технологий. Как сделать макет?

Первое - это построение модели в программе формометрического моделирования. После этого модель адаптируется в программе под технологии изготовления, под 3D-печать. Как правило, объект делается частями, которые потом собираются в единое целое. Следующий этап - это печать на принтере. В зависимости от размера изделия на печать может уходить много времени.

- К примеру, вот на этот храм, - Михаил показывает небольшой по размеру объект, - мы потратили полторы недели. Принтер печатал день и ночь. Следующий этап - постобработка: что-то убираем, шлифуем, что-то допиливаем. Потом идет склейка. Финальный этап - покраска. Это тоже не быстро. На покраску небольшого макета может уйти неделя. То есть, грубо говоря, от идеи до создания макета - месяц плотной работы.

А это современные достопримечательности Твери. Фото: Юлия КРУТОВА

ШАГ В ПРОФЕССИЮ

Юные создатели макетов тоже присутствовали на открытии выставки, обменивались опытом и своими, уже экспертными, мнениями.

С удовольствием и в подробностях рассказывают о своих работах. Александр Тимкин представляет на выставке тверскую изостудию «Зебра». Раз в год, в июне, художественная часть прекращает работу, и желающие занимаются макетами. Накануне выставки Саша и его напарница Мария Ковалева 2,5 недели трудились над Воскресенским собором.

К своему творению он подходит критически:

- Собор находится рядом с моим домом, поэтому далеко ходить не надо было. Храм построен в стиле русский модерн, эта эстетика мне нравится. Но две с половиной недели мне не хватило. Многие детали пришлось упростить, некоторые закомары не задекорированы до конца, качество сборки страдает.

На самом деле, конечно, невооруженным глазом недоделки не видны: перед нами – красивый белый храм с большими куполами. Его узнает каждый, кто бывал в районе Христорождественского монастыря.

Еще одна работа Александра – Отроч-монастырь. Делал его в прошлом году:

- Он давно разрушен, но осталось много фотографий, в том числе и Прокудина-Горского, с противоположного берега, с хорошим разрешением. На фото видны даже мелкие детали. Пришлось также поискать материалы в газетах начала XlX века. Нашлись статьи, где рассказывались архитектурные подробности монастырского комплекса.

Александр - один из тех старшеклассников, для которых макетирование не просто увлечение, а будущая профессия – твердо решил стать реставратором архитектурных сооружений.

Выставка продлится до 2 августа, а потом экспонаты разъедутся по своим местам: в Василево, в музеи Вышневолоцкого округа, в инновационный центр ТвГУ, в студию «Зебра». Продолжение работы следует.