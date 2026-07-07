На Калининской АЭС прошли соревнования добровольных пожарных формирований

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

3 июля 2026 года на базе пожарной части*, охраняющей Калининскую АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома), прошли ежегодные соревнования добровольных пожарных формирований. За звание сильнейших боролись 19 команд, представляющих различные подразделения атомной станции.

Добровольные пожарные формирования объединяют работников разных направлений — от производственных специалистов до сотрудников административных служб. В случае возгорания именно они могут первыми приступить к необходимым действиям до прибытия профессиональных пожарных расчетов, поэтому подготовке таких команд на Калининской АЭС уделяется особое внимание.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Начальник отдела пожарной безопасности Калининской АЭС Алексей Соловьев отметил, что безопасность на атомных станциях является безусловным приоритетом, а персонал должен быть готов действовать грамотно и слаженно в любой нештатной ситуации. «Такие соревнования помогают не только проверить навыки добровольных пожарных формирований, но и поддерживать высокий уровень практической готовности работников», — подчеркнул он. По словам Алексея Соловьева, на Калининской АЭС эти состязания проводятся уже десятый год подряд, что подтверждает системный подход атомной станции к вопросам пожарной безопасности.

Соревнования прошли в формате эстафеты. Участникам необходимо было преодолеть спортивный забор, быстро надеть пожарную экипировку, соединить пожарные рукава, выполнить тушение условного очага возгорания и поразить мишень струей воды из пожарного ствола. Действия команд оценивали профессиональные пожарные, которые обращали внимание не только на скорость, но и на правильность выполнения каждого элемента.

По итогам соревнований среди женских команд победу одержали сотрудницы цеха обеспечивающих систем. В мужском зачете лучшими стали работники турбинного цеха №1.

Лучшие добровольные пожарные расчеты АО «Концерн Росэнергоатом» встретятся в августе в Сосновом Бору Ленинградской области на дивизиональных соревнованиях.

*Специальная пожарно-спасательная часть №8 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.