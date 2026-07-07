На Калининской АЭС прошли соревнования добровольных пожарных формирований

3 июля 2026 года на базе пожарной части*, охраняющей Калининскую АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома), прошли ежегодные соревнования добровольных пожарных формирований. За звание сильнейших боролись 19 команд, представляющих различные подразделения атомной станции.
Добровольные пожарные формирования объединяют работников разных направлений — от производственных специалистов до сотрудников административных служб. В случае возгорания именно они могут первыми приступить к необходимым действиям до прибытия профессиональных пожарных расчетов, поэтому подготовке таких команд на Калининской АЭС уделяется особое внимание.
Начальник отдела пожарной безопасности Калининской АЭС Алексей Соловьев отметил, что безопасность на атомных станциях является безусловным приоритетом, а персонал должен быть готов действовать грамотно и слаженно в любой нештатной ситуации. «Такие соревнования помогают не только проверить навыки добровольных пожарных формирований, но и поддерживать высокий уровень практической готовности работников», — подчеркнул он. По словам Алексея Соловьева, на Калининской АЭС эти состязания проводятся уже десятый год подряд, что подтверждает системный подход атомной станции к вопросам пожарной безопасности.
Соревнования прошли в формате эстафеты. Участникам необходимо было преодолеть спортивный забор, быстро надеть пожарную экипировку, соединить пожарные рукава, выполнить тушение условного очага возгорания и поразить мишень струей воды из пожарного ствола. Действия команд оценивали профессиональные пожарные, которые обращали внимание не только на скорость, но и на правильность выполнения каждого элемента.
По итогам соревнований среди женских команд победу одержали сотрудницы цеха обеспечивающих систем. В мужском зачете лучшими стали работники турбинного цеха №1.
Лучшие добровольные пожарные расчеты АО «Концерн Росэнергоатом» встретятся в августе в Сосновом Бору Ленинградской области на дивизиональных соревнованиях.
*Специальная пожарно-спасательная часть №8 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России»
Справка:
Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.
Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.