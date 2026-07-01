На АЗС в Твери выделили время для заправки спецтранспорта: Ситуация с бензином в Твери и Тверской области на 1-2 июля 2026

Ситуация с топливом в регионе находится на контроле. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области на ряде АЗС выделили отдельные часы для заправки спецтранспорта. В Твери таких автозаправочных станций шесть (список смотрите ниже). рассказываем о ситуации с бензином в Твери и Тверской области на 1 и 2 июля 2026 года.

Ситуация с бензином в Твери и Тверской области на 1 и 2 июля 2026 года

Со 2 июля 2026 года на ряде автозаправок в Тверской области выделяются часы, в которые заправляться там будет только спецтранспорт - машины экстренных служб, ремонтной, аварийной и прочей специальной техники. Это два ранних утренних часа с 5:30 до 7:30.

Мера ставит целью ускорить процесс заправки - как для машин спецтранспорта, так и для обычных автомобилистов. Спецтранспорт сможет без проблем пополнить запасы топлива и отправиться выполнять возложенные на него функции, при этом в дневные часы для удобства обычных водителей количество авто на АЗС уменьшится.

АЗС в Твери, на которых со 2 июля выделены часы для заправки спецтранспорта

По информации городской администрации, в областной столице заправок, где выделены часы для спецтранспорта, шесть. Это:

- АЗС на улице Луначарского, 15;

- АЗС на Московском шоссе,16;

- АЗС на набережной реки Лазури, 13А;

- АЗС на Волоколамском шоссе, 82;

- АЗС на Бурашевском шоссе, 61;

- и АЗС на Октябрьском проспекте, 72.

С 5:30 до 7:30 утра заправляться здесь сможет только спецтранспорт. Автомобилистов просят заранее спланировать график посещений заправочных станций.

Ситуация с бензином в Твери и Тверской области: есть ли топливо у поставщиков

Как накануне отметили на оперативном совещании, прошедшем под председательством главы Тверского региона Виталия Королева, топливо у поставщиков есть. Временные трудности объясняются перестройкой логистических цепочек. Ситуацию в Тверской области контролируют в региональном правительстве.