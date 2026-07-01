Куда пойти в Тверской области в первые дни июля

Проходит в Тверской области не первый раз. Фото: ПТО

Первые дни июля будут очень насыщенными в Тверской области. Большая опера, концерт Игоря Бутмана, Международный конкурс оперных певцов им. С.Я. Лемешева, турнир Лига Ставок Медиа Баскет и многие другие интересные события украсят лето жителей и гостей Верхневолжья .

ТВЕРЬ

3 июля в 19.00 на площади у Дворца спорта «Юбилейный» (12+) в Твери состоится масштабный концерт на открытом воздухе с участием народного артиста РФ Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и певицы Фантине (6+). Посетить мероприятие могут все желающие. В программе вечера прозвучат классический джаз и авторские произведения Игоря Бутмана.

Приедут звезды. Фото: ПТО

Новая выставка текстильных игрушек «Витаминоз» (6+)открылась сегодня в Тверской областной картинной галерее. Посетить ее можно до 23 августа. Выставочные экспонаты – ожившие фрукты, овощи, ягоды, грибы, орехи, выполненные автором Владимиром Юдиным. Мастер комбинирует иллюстрацию с текстильной игрушкой. Его работы отражают художественную способность видеть в вещах обыденных что-то живое и новое.

С 3 по 5 июля в Тверской академической филармонии будет проходить Первый тур V Международного конкурса молодых оперных певцов им. С.Я. Лемешева (12+). Цель конкурса – популяризация академического вокального искусства.

2 и 3 июля в 18.30 в Тверском ТЮЗе пройдут премьеры спектакля «Лисьи огни» (12+) – мистической драмы для современных подростков. Пьеса поднимает тему школьного буллинга, но проблема рассматривается с ракурса самих агрессоров.

3 июля - закрытие театрального сезона в Театре драмы. Прощальным подарком жителям и гостям областной столицы станет показ спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+)– по самому известному произведению Пьера Бомарше. Меняются эпохи и нравы, но как и 200 лет назад, восхищает публику история о ловком, находчивом и энергичном Фигаро.

ЗАВИДОВО

4 июля в Тверской области вновь состоится одно из самых грандиозных музыкальных событий лета – гала-концерт «Большая опера в Завидово» (12+). На территории гольф-клуба соберутся звезды проекта «Большая опера» и выступят под открытым небом в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра.

За время своего существования телевизионный конкурс профессиональных оперных певцов «Большая опера» помог раскрыться многим артистам, которые сегодня успешно покоряют лучшие оперные театры мира. Узнать подробности, приобрести билеты можно на сайте проекта.

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

В Вышнем Волочке 3 июля откроется выставка живописи Вадима Спиридонова «Океанский патруль» (6+). Ее организует Вышневолоцкий краеведческий музей им. Г.Г. Монаховой ко дню военно-морского флота.

Вадим Спиридонов принадлежит к известной морской династии, сам – подводник, капитан 1 ранга запаса, прошедший семь боевых служб и операций в Атлантике, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Он получил художественное образование и посвятил свое творчество морской тематике и истории отечественного флота.

Фото: ПТО

БЕЖЕЦК

В Бежецке можно побывать на выставке «Росписи и орнаменты. Традиции. Поиски и находки» (6+). Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей представляет коллекцию живописи и предметов декоративно-прикладного творчества Ольги Железкиной. Художница украшает деревянные бытовые предметы народными росписями, а также переработанными древнерусскими книжными орнаментами.

СПОРТ

Одним из ярких событий этих выходных станет третий этап всероссийского отборочного турнира Лига Ставок Медиа Баскет (18+). Он начнется с отборочного этапа Драфт-комбайн, который станет шансом для баскетболистов со всей страны заявить о себе. По его итогам определятся четыре финалиста, которые получат право участия в заключительном драфте в Москве. Там участники смогут сделать еще один шаг к попаданию в одну из команд нового сезона. Продолжением станет выставочный турнир, в котором сыграют команды-участники лиги: UNDERGROUND BIZNE$, BLATOSPHERA, ПЕНА ТИМ, ROCKET TEAM. Спортивную программу дополнит концерт, хедлайнером станет Yanix.

В выходные пройдут несколько спортивных мероприятий. Фото: ПТО

4 и 5 июля в Твери на Волге и Тверце пройдут областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Вызов Тверского Дракона» (6+). Спортсмены выйдут на дистанции 200, 500 и 2000 метров.

В Калязине 5 июля стартует заплыв на открытой воде «Swimcup Калязин 2026» (6+).

В Кимрском округе в выходные определят победителя Кубка России по авиамодельному спорту (6+).

Также в выходные в Тверской области пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Спринт-тур Верхневолжья» (12+), конному спорту «Кубок компании ДКС по выездке» (6+), по волейболу (6+).