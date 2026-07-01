В Калязине пройдет массовый заплыв на Кубок чемпионов Swimcup

Спасательные шары. Фото: пресс-служба администрации Калязинского округа

5 июля в Калязине пройдут заплывы легендарных соревнований Кубок чемпионов Swimcup.

Калязин уже третий год подряд станет местом проведения этих зрелищных спортивных соревнований. На массовый заплыв на фоне колокольни приходит посмотреть весь город.

В соревнованиях участвуют пловцы-любители и профессионалы из разных городов России. Это не просто возможность испытать свои силы на разных дистанциях и побороться за призовые места популярных соревнований. Главная фишка соревнований – возможность сделать это в живописном месте.

Одним основных ориентиров на пути пловцов станет колокольня Николаевского собора. Это своего рода "поворотный буй" на всех дистанциях заплыва Swimcup-Калязин. Еще одна доминанта, хорошо заметная с воды — антенна радиотелескопа диаметром 64 метра.

Участники заплывов, в каком бы направлении они ни двигались, смогут ориентироваться на эти хорошо заметные объекты.

Пресс-служба администрации Калязинского округа поделилась программой мероприятия:

- «Лайт» - 1200 метров (лимит 50 минут)

- «Классик» - 2500 метров (лимит 1 час 30 минут)

- «Ультра» - 6500 метров (3 часа)

По итогам заплывов мужчины и женщины будут награждаться раздельно.

В номинации «Абсолют» победитель определяется без учета возрастной категории. Далее идет награждения по возрастам: 14-17 лет; 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60 и старше.

Стартовый городок будет расположен на пляже. Здесь же будут организованы раздевалки и зона хранения вещей участников.

Выдача стартовых пакетов начнется в 8 утра. Награждение – в 14:30.

Мероприятие завершится чествованием победителей и награждением медалями всех финишеров, а также фотосессией. Болельщиков приглашают на эти зрелищные соревнования.