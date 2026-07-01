Тверская область принимает патриотический марафон «Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев»

Участники торжественного мероприятия почтили минутой молчания погибших в годы войны, возложили цветы к обелиску Победы и Вечному огню. Фото: ЗСТО

Масштабный патриотический марафон «Дорогами народных ополченцев», приуроченный к 85-летию начала формирования Народного ополчения, проходит по городам-героям России и Беларуси, а также по местам подвигов добровольцев Великой Отечественной войны. Проект реализуется по инициативе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. В Тверской области маршрут автопробега охватывает города воинской славы Тверь и Ржев, Оленинский муниципальный округ.

Фото: ЗСТО

В этом году проект «Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев» объединил около 20 субъектов Российской Федерации и все регионы Республики Беларусь. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, экипажи стартовали из Москвы в трех направлениях: до Мурманска, Бреста и Севастополя. В автопробеге принимают участие Герои России и СССР, ветераны СВО, представители «Женского движения Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России». Участники марафона проводят торжественные мероприятия, возлагают цветы у памятных мест, встречаются с воспитанниками детских домов и семьями участников СВО.

30 июня автоколонна прибыла в город воинской славы Тверь. Участников автопробега у Обелиска Победы встречали депутаты Законодательного Собрания Тверской области, представители исполнительной власти, ветераны СВО и жители города. Гостей Верхневолжья приветствовал председатель областного парламента Сергей Голубев.

Фото: ЗСТО

- Сегодня город воинской славы Тверь принимает экипажи Северного маршрута проекта «Дорогами народных ополченцев». Этот проект важен для Твери, бывшего Калинина, поскольку демонстрирует наши крепкие и давно устоявшиеся отношения с московским парламентом. Это символ единства советского, а ныне российского народа в борьбе с агрессией. Сегодняшний день, когда идут бои на фронтах специальной военной операции, требует особого внимания к памяти поколений. Эта память не просто священна, она воспитательна. Важно, чтобы молодые люди помнили наших земляков, москвичей, народное ополчение, проявивших героизм на территории Тверской области. Мы вместе с Москвой и всем нашим российским народом храним общую память. Законодательное Собрание Тверской области сделает всё возможное для поддержания, укрепления и развития проектов, направленных на сохранение исторической памяти, - сказал Сергей Голубев.

- Когда мы говорим о народном ополчении, мы должны помнить народное ополчение 1612-го года, народное ополчение 1812-го года и народное ополчение 1941-го года. И сегодня участники специальной военной операции продолжают славные дела своих дедов, - подчеркнул Герой Российской Федерации, депутат Мосгордумы Аркадий Корольков. - Среди наших экипажей есть представители Ассоциации участников специальной военной операции города Москвы. Здесь находятся участники специальной военной операции города Твери. Это достойнейшие продолжатели славы наших предков. Это те люди, которые выполняли и выполняют свой воинский долг и делают всё для того, чтобы наша страна боролась с фашизмом. Сегодня мы вспоминаем не только тех, кто воевал, но и тех, кто трудился в тылу, тех, кто был под фашистским игом во время оккупации. Мы должны вспомнить ещё одну страницу истории города Калинина: 1 декабря 1943 года здесь было открыто одно из первых суворовских училищ. Это славная история города Твери.

Фото: ЗСТО

Участники торжественного мероприятия почтили минутой молчания всех погибших в годы войны, возложили цветы к Обелиску Победы и Вечному огню. Важной частью патриотического марафона являются показы фильма «По зову сердца» (16+). Это первая художественная картина о подвиге бойцов Московского народного ополчения 1941 года, созданная Народным артистом РФ, генеральным директором студии «Военфильм», режиссером Игорем Угольниковым, внуком бойца 1-й дивизии народного ополчения Ленинского района Москвы. В Твери показ военной драмы прошел в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». 1 июля в рамках автопробега «Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев» запланированы торжественные мероприятия и возложения цветов у мемориала павших воинов 158-й дивизии в деревне Холмец Оленинского муниципального округа и у Ржевского мемориала Советскому солдату.