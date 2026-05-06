В Твери ремонтируют школу, построенную в 30-е годы

Комиссия оценила ход работ. Фото: пресс-служба администрации Твери

По федеральным проектам в Твери обновляются здания учебных заведений. В рамках госпрограммы «Развитие образования» и федерального проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» в Твери в 2023 и 2024 годах проводились модернизация и капитальный ремонт школы № 15, а также главного корпуса и здания начальной школы № 17. В 2025 году в программу вошел «Центр образования № 49». Сейчас, с декабря 2025 года, по проекту «Новая школа» ведется капремонт школы № 16 на Студенческом переулке.

НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Здание в Центральном районе Калинина было построено к 1 сентября 1937 года. Именно эта дата является началом работы учебного заведения. Но его история оказалась не такой простой. В здании школы трижды размещались военные госпитали. В первый раз - в 1940 году во время Финской войны. С лета 1941 года до 12 октября 1941 года располагался госпиталь № 1143, он был эвакуирован в связи с оккупацией Калинина немцами. В истории не только учебного заведения, но и города сохранились имена ребят-подпольщиков, здешних учеников довоенного времени, чья жизнь трагически оборвалась. С 1943 по 1946 год в здании открыли госпиталь № 16445778. После войны в 1947 году, в период раздельного обучения мальчиков и девочек, здесь начала работать женская школа. А с 1954 года - общеобразовательная школа № 16. В современной Твери это была первая школа, в которой открылись кадетские классы по нескольким направлениям.

Завершить ремонт необходимо за четыре месяца. Фото: пресс-служба администрации Твери

РАБОТАЮТ, НЕ СЧИТАЯСЬ СО ВРЕМЕНЕМ

Сейчас в здании школы проходит не только капитальный ремонт, но и модернизация. В рамках инспекционной поездки ход работ на объекте проверила заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, первый заместитель председателя Комитета по просвещению, координатор партийного проекта «Новая школа» Алена Аршинова. В выездном совещании ее сопровождали сотрудники администрации Твери, депутаты Тверской городской Думы, представители подрядной организации, преподаватели и родители школьников.

Команда Твери эффективно работает в рамках федеральной программы строительства и капремонта школ, которая реализуется по партийному проекту «Новая школа», считает Алена Аршинова:

- Мы видим, что тверской штаб по капремонту постоянно работает на этом объекте. Подрядная организация старается сдать его вовремя, работает по 12 часов в сутки, чтобы 1 сентября дети пошли уже в новую школу.

Завершить ремонт необходимо за четыре месяца. Фото: пресс-служба администрации Твери

НАДО УСПЕТЬ К 1 СЕНТЯБРЯ

Ремонт идет 4 месяца. Сейчас завершилось обустройство вентилируемого утепленного фасада, ведется его обшивка металлокассетами. Работы по ремонту кровли выполнены на 98%. Внутри здания идут отделочные работы. В учебных классах, коридорах, санузлах и на лестничных пространствах меняют инженерные сети и коммуникации.

Завершить ремонт необходимо за четыре месяца. Фото: пресс-служба администрации Твери

Начальник управления образования администрации Твери Наталья Жуковская подтвердила, что все ремонтные работы идут строго в соответствии с графиком, без отставания от запланированных сроков.

- Мы держим ситуацию на постоянном контроле, очень важно, что проект «Новая школа» объединил усилия федеральной, региональной и городской команды, а также учителей и родителей. Это поможет создать современную образовательную среду в школах, которые были построены много лет назад, - отметила Наталья Жуковская.

Работы планируется завершить к началу нового учебного года. 1 сентября ученики не узнают свою школу.