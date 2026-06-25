В заповеднике Тверской области ставят эксперимент длиной в десятилетия

Сотрудники Центрально-Лесного заповедника решили поставить эксперимент длиной в десятки лет. На подоконнике отдел экопросвещения выращивает настоящее болото. Задача - на собственном опыте выяснить, как быстро в болотной среде образуется торф и удастся ли сформировать в горшке полноценную болотную экосистему с плодоносящей клюквой и другими растениями.
К болотам в этом заповеднике особое отношение. Они занимают большую часть его территории. На северо-западе расположилось обширное, голубовато-зеленого цвета верховое болото Катин Мох. С юго-востока у еловых лесов есть еще одно верховое болото, меньших размеров - Старосельский Мох. Это, кстати, водораздел Волги и Западной Двины. Ручьи, вытекающие из заповедного болота с востока, принадлежат бассейну Волги, а вытекающие с запада - бассейну Западной Двины.
С 2011 года заповедник участвует в международном проекте по сохранению и восстановлению болот России PeatRus, который курирует Минприроды РФ. У проекта есть научные задачи: выяснить влияние на болотные ландшафты парниковых газов, а также понаблюдать за динамикой естественных болот в условиях климатических изменений.
Теперь в заповеднике появилось искусственное болото, к которому далеко ходить не надо. Оно - на подоконнике.
Опытный кусочек болота в конце 2023 года выкопали из-под снега и поместили в прозрачный пластиковый ящик. Результатами эксперимента, который на данный момент длится 2,5 года, сотрудники заповедника поделились только сейчас.
Как выяснилось, искусственное болото поживает прекрасно. Сейчас во флорариуме обитают мох сфагнум, клюква (но она пока не цвела) и маленький проросток сосны. Была еще росянка, но ее подарили юным натуралистам. Особенное внимание вызывает крошечный проросток сосны. Эксперты поясняют, что ничего необычного тут нет. Сосны на болотах укореняются и растут. Правда, в болотной среде получаются не сосны-гиганты, а невысокие угнетенные деревца. Но их возраст может достигать 50 и более лет.
Читатели странички заповедника в комментариях задаются вопросом: сколько же поколений сотрудников заповедника понадобится для такого эксперимента? И выдержит ли такой возраст пластиковая коробка-дом?
Кажется невероятным, чтобы сосна выживала фактически без почвы, в толще сфагнума, но это так. Кстати, сфагнум чувствует себя комфортнее всех: для жизни ему достаточно солнца и воды. На подоконнике он всем этим обеспечен.
Поливают ящик исключительно талой или дождевой водой, как в дикой природе. Растения верхового болота приспособились к условиям нехватки минерального питания, и обычная водопроводная или даже колодезная вода им теперь не подходит: там слишком много минералов.
«Зеленые клетки фотосинтезируют, а остальные (это большая часть организма мха) занимаются тем, что впитывают и хранят воду. Корней сфагнум не имеет: пока верхушка растет, нижняя часть отмирает, прессуется и постепенно превращается в торф, - поясняют эксперты. - У флорариума отсутствует дренаж: это тоже в точности соответствует природным условиям верхового болота. Часто болота формируются на месте древних озер либо в локальных впадинах с отсутствующим или слабым стоком, что вызывает переувлажнение. В любом случае суходольная либо озерная котловина должна иметь водонепроницаемые подстилающие породы, например глину. Сосудистым растениям без минералов не выжить. На болоте они спасаются симбиозом с грибами, получая от них необходимые для жизни вещества. Особенно это характерно для семейства вересковых, к которым относится и клюква. По-видимому, во флорариум вместе со сфагнумом попало достаточное количество жизнеспособных фрагментов грибницы, и она продолжает снабжать своих "подопечных" полезными ресурсами».
Ученые с нетерпением ждут, что будет с моделью болота дальше. Есть вопросы, на которые нужен ответ: как будет меняться PH-баланс среды? Удастся ли создать низкокислородную торфяную толщу, которая консервирует попавшие туда органические предметы?
Еще один интересный эксперимент сотрудники заповедника поставили с настоящими болотами. Точнее, рискнул для науки фотограф Дмитрий Иванов. «КП»-Тверь писала, как он выяснял, что скрывается в глубине болотных озер.
Эксперименты продолжаются.
фото - Ирина Андрианова