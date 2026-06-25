В заповеднике Тверской области ставят эксперимент длиной в десятилетия

Какая красота сейчас в заповеднике. Это клюква. Фото: Ирина АНДРИАНОВА

Сотрудники Центрально-Лесного заповедника решили поставить эксперимент длиной в десятки лет. На подоконнике отдел экопросвещения выращивает настоящее болото. Задача - на собственном опыте выяснить, как быстро в болотной среде образуется торф и удастся ли сформировать в горшке полноценную болотную экосистему с плодоносящей клюквой и другими растениями.

БОЛОТА ДЛЯ НАУКИ

К болотам в этом заповеднике особое отношение. Они занимают большую часть его территории. На северо-западе расположилось обширное, голубовато-зеленого цвета верховое болото Катин Мох. С юго-востока у еловых лесов есть еще одно верховое болото, меньших размеров - Старосельский Мох. Это, кстати, водораздел Волги и Западной Двины. Ручьи, вытекающие из заповедного болота с востока, принадлежат бассейну Волги, а вытекающие с запада - бассейну Западной Двины.

С 2011 года заповедник участвует в международном проекте по сохранению и восстановлению болот России PeatRus, который курирует Минприроды РФ. У проекта есть научные задачи: выяснить влияние на болотные ландшафты парниковых газов, а также понаблюдать за динамикой естественных болот в условиях климатических изменений.

СОСНА НА ПОДОКОННИКЕ

Теперь в заповеднике появилось искусственное болото, к которому далеко ходить не надо. Оно - на подоконнике.

Опытный кусочек болота в конце 2023 года выкопали из-под снега и поместили в прозрачный пластиковый ящик. Результатами эксперимента, который на данный момент длится 2,5 года, сотрудники заповедника поделились только сейчас.

Болотце на окне. Фото: Ирина АНДРИАНОВА

Как выяснилось, искусственное болото поживает прекрасно. Сейчас во флорариуме обитают мох сфагнум, клюква (но она пока не цвела) и маленький проросток сосны. Была еще росянка, но ее подарили юным натуралистам. Особенное внимание вызывает крошечный проросток сосны. Эксперты поясняют, что ничего необычного тут нет. Сосны на болотах укореняются и растут. Правда, в болотной среде получаются не сосны-гиганты, а невысокие угнетенные деревца. Но их возраст может достигать 50 и более лет.

Читатели странички заповедника в комментариях задаются вопросом: сколько же поколений сотрудников заповедника понадобится для такого эксперимента? И выдержит ли такой возраст пластиковая коробка-дом?

ПРИСПОСОБИЛИСЬ И ВЫЖИЛИ

Кажется невероятным, чтобы сосна выживала фактически без почвы, в толще сфагнума, но это так. Кстати, сфагнум чувствует себя комфортнее всех: для жизни ему достаточно солнца и воды. На подоконнике он всем этим обеспечен.

Поливают ящик исключительно талой или дождевой водой, как в дикой природе. Растения верхового болота приспособились к условиям нехватки минерального питания, и обычная водопроводная или даже колодезная вода им теперь не подходит: там слишком много минералов.

Мох на подоконнике чувствует себя, как дома. Фото: Ирина АНДРИАНОВА

«Зеленые клетки фотосинтезируют, а остальные (это большая часть организма мха) занимаются тем, что впитывают и хранят воду. Корней сфагнум не имеет: пока верхушка растет, нижняя часть отмирает, прессуется и постепенно превращается в торф, - поясняют эксперты. - У флорариума отсутствует дренаж: это тоже в точности соответствует природным условиям верхового болота. Часто болота формируются на месте древних озер либо в локальных впадинах с отсутствующим или слабым стоком, что вызывает переувлажнение. В любом случае суходольная либо озерная котловина должна иметь водонепроницаемые подстилающие породы, например глину. Сосудистым растениям без минералов не выжить. На болоте они спасаются симбиозом с грибами, получая от них необходимые для жизни вещества. Особенно это характерно для семейства вересковых, к которым относится и клюква. По-видимому, во флорариум вместе со сфагнумом попало достаточное количество жизнеспособных фрагментов грибницы, и она продолжает снабжать своих "подопечных" полезными ресурсами».

Ученые с нетерпением ждут, что будет с моделью болота дальше. Есть вопросы, на которые нужен ответ: как будет меняться PH-баланс среды? Удастся ли создать низкокислородную торфяную толщу, которая консервирует попавшие туда органические предметы?

Белокрыльник. А в это время в лесу... Фото: Ирина АНДРИАНОВА

В БОЛОТНОМ ОКНИЩЕ

Еще один интересный эксперимент сотрудники заповедника поставили с настоящими болотами. Точнее, рискнул для науки фотограф Дмитрий Иванов. «КП»-Тверь писала, как он выяснял, что скрывается в глубине болотных озер.

Эксперименты продолжаются.

фото - Ирина Андрианова