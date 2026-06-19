Потрясающий кадр. Фото: Дмитрий Иванов/Центрально-Лесной государственный заповедник

На страничке Центрально-Лесного заповедника (расположен на западе Верхневолжья) время от времени появляются интересные фотографии из разных уголков этой замечательной природной территории. Она богата лесами и болотистыми местами, там бродят дикие звери, поют удивительные для городского человека птицы, растут разнообразные растения. Буквально вчера в паблике заповедника появился новый пост с необычными фотоснимками. Как выяснилось, сделаны они под водой Дмитрием Ивановым. Он член Союза фотографов дикой природы. Опыт подводной съемки для него не нов, но и не сказать, что долог…

Дмитрий в этот раз погрузился с подводным снаряжением в одно из так называемых болотных «окнищ», то есть в озерцо посреди болота. Торфяные недра этих «окнищ» черны.

Подводный снимок. Фото: Дмитрий Иванов/Центрально-Лесной государственный заповедник

Фотограф исследовать озерцо до дна не решился. Да и зачем.

«И правильно сделал, ибо мы хотим по-прежнему получать от него красивые фото!» - объяснила сотрудница отдела экопросвещения заповедника Ирина Андрианова.

Она рассказала, что Дмитрий увидел под водой мох сфагнум остроконечный, пузырчатку и вахту трехлистную.

«Со сфагнумом все понятно: ему для счастливой жизни нужны только солнце и вода. Пузырчатка компенсирует отсутствие минерального питания (характерное для верхового болота) хищным образом жизни: ловит пузырьками своих побегов мелких насекомых, которые в изобилии встречаются во мху. А вот вахта насекомыми не питается, и ей без минералов пришлось бы туго. Вероятно, «окнище», куда нырнул Дмитрий, представляет собой не остаток древнего озера, а болотный ручей, размывший торфяную толщу до дна», - поделилась Ирина Андрианова.

Красиво и необычно, не правда ли? Фото: Дмитрий Иванов/Центрально-Лесной государственный заповедник

«КП»-Тверь» связалась с Дмитрием Ивановым, чтобы побольше узнать о его увлечении фотографией, тем более подводной. О себе он рассказал, что снимает уже лет двадцать - с шестнадцати лет, а что-то более-менее достойное начало получаться пятнадцать лет назад.

- Дмитрий, а какой у вас опыт погружений в водоемы и фотосъемки под водой?

- Я с позапрошлого года решил освоить этот новый для себя жанр природной фотографии - подводную съемку. К сожалению, выбраться на моря, где большое количество объектов для съемки, не часто получается, поэтому решил снимать обитателей пресных вод: от луж до рек и озер. И уже успел представить некоторые из этих кадров на выставке подводной фотографии в Москве.

- В чем сложность такой съемки? Как уберегали фотоаппарат, простите за дилетантский вопрос?

- Все камеры для подводной фотографии находятся в водонепроницаемых корпусах или рассчитаны на неглубокое погружение. Сложность съемки в пресной воде состоит в довольно высокой ее мутности, особенно когда не плывешь, а стоишь на дне, недостатке света, а иногда и в большом количестве пиявок. Также из минусов ограниченное число объектов для съемки по сравнению с морями, в связи с этим приходится искать или новые типы водоемов, вроде болот, или новые художественные приемы.

Ракурс из-под воды. Фото: Дмитрий Иванов/Центрально-Лесной государственный заповедник

- Так вы уже получили навыки водолаза?

- К сожалению, пока не получил, но очень хочу. Пока плаваю на поверхности воды с маской и трубкой и снимаю то, что есть на небольшой глубине. В большинстве водоемов основная часть организмов встречается на глубине до полуметра.

- Расскажите, сколько лет вы уже снимаете в Центрально-Лесном заповеднике? Есть у вас там любимые места?

- В этом заповеднике снимаю больше 14 лет, так как столько же лет провожу здесь научные исследования. За эти годы участвовал во многих выставках с фотографиями из Центрально-Лесного заповедника, делал фотопроекты и снимал материал для фильма про старовозрастные леса. Много интересных мест, и для каждого сезона они разные. Весной люблю болото с цветущими кустарничками, греющимися на кочках змеями и птицами на пролете. Летом - водоемы: реки и пруды с подводными обитателями. Осенью - лес с удивительными и красивыми грибами.

- Какие кадры, сделанные в нашем заповеднике, считаете для себя наиболее удачными, ценными?

- За эти годы отснял уже тысячи фотографий. Сложно с ходу вспомнить. Но в последнее время очень люблю снимать амфибий и рептилий, поэтому наиболее удачные - это подводные кадры брачного сезона у жаб и лягушек в апреле и снимки гадюк на болоте.

- Каких животных доводилось снимать в заповеднике? Были ли встречи с такими опасными зверями, как медведь, рысь или волк, например?

- Доводилось снимать медведей, кабанов, енотовидных собак. Медведей вообще почти каждый год встречаю, но не всегда есть с собой камера, однако несколько раз получилось качественно их сфотографировать. С рысью и волком не встречался. И не очень-то хочется. Кроме того, в лесу стоит автоматическая камера с датчиком, реагирующим на тепло и движение, на которую дистанционно получилось снять почти всех крупных животных заповедника.

- В других заповедниках вы тоже снимаете?

- Конечно! Был в 17 заповедниках и 11 национальных парках, и каждый год стараюсь открывать для себя новые природные территории, в которых еще не был. Где-то снимаю по договоренности с ООПТ (особо охраняемая природная территория. - Ред.), куда-то просто приезжаю как турист.

Что ж, будем ждать новых замечательных кадров из нашего заповедника от этого фотографа дикой природы. Хорошего ему ракурса!

СПРАВКА «КП»

Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник - это уникальная природная территория, представляющая собой коренные еловые леса на главном водоразделе Русской равнины, непосредственно на водоразделе верховьев рек Волга и Западная Двина, в юго-западной оконечности Валдайской возвышенности (Тверская область, Нелидовский и Андреапольский округа).

Площадь заповедника - 24 415 га. Центральная усадьба (поселок Заповедный) находится в 42 км к северу от административного центра - города Нелидово.

В заповеднике сохранился уникальный, единственный в Европе, исторически сложившийся комплекс южно-таежных ельников, не затронутых рубками.

На северо-западе к старым ельникам примыкает обширное верховое болото Катин мох. С юго-востока - еще одно верховое болото, но заметно меньших размеров - Старосельский мох. Это болото и есть водораздел Волги и Западной Двины.

На территории заповедника зарегистрировано 1320 видов беспозвоночных, один вид круглоротых, 18 видов рыб, 6 видов амфибий, 5 видов рептилий, 214 - птиц, 58 - млекопитающих. Из животных 19 видов включены в Красную книгу РФ. В их числе беркут, чёрный аист, сапсан, среднерусская белая куропатка, кумжа, хариус европейский и другие.