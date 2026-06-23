В Тверской области определены территории благоустройства по федеральному проекту

В Твери большинство голосов набрала зона отдыха около Старого моста. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Верхневолжье в онлайн-голосовании за потенциальные объекты благоустройства, проводившимся с 21 апреля по 12 июня, поучаствовали почти 90 тыс. человек. Их в своем канале в МАХ поблагодарил глава региона Виталий Королев.

А мы меж тем вгляделись в результаты голосования. Всю область не обозрели - как никак у нас почти 40 муниципалитетов, но взяли, конечно же, Тверь, а также по меркам региона крупные и средние города-райцентры (с населением свыше 20 тыс. человек).

Но прежде напомним, что речь идет о голосовании, которое проводится во всех регионах страны по программе «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Победителям будут выделены федеральные средства - многие миллионы рублей - на благоустройство набравших большинство голосов территорий в 2027 году. Участвовать в этом выборе могли любые местные жители старше 14 лет на платформе госуслуг.

В Тверской области на голосовании в этом году вынесли 126 территорий в 37 муниципалитетах, в том числе 35 - в столице региона. В целом это почти в два раза больше, чем в 2025-м.

Всего за семь лет участия в федеральном проекте в Верхневолжье благодаря ему, согласно информации от областного правительства, благоустроили около 800 территорий - парков, скверов, набережных, площадей и т.д.

ТВЕРЬ

По итогам этого голосования в Заволжье в 2027 году будет благоустроена зона отдыха вдоль Волги от Староволжского моста до улицы Благоева (это примерно там, где городской пляж). Она с отрывом набрала 5779 голосов.

Напомним, что глава региона поучаствовал в субботнике минувшей весной именно на этой территории.

Согласно информации, приложенной к описанию проекта в разделе голосования, там предлагается восстановление сложившихся пешеходных связей, благоустройство площадок отдыха, установка малых архитектурных форм. Отметим, что территория эта и сейчас находится в неплохом состоянии. Хотя там есть свои изъяны, например, отсутствие туалетов, плохое состояние плитки на дорожках в некоторых местах прогулочной зоны.

К поекту благоустройства зоны отдыха на набережной в Твери. Графика: платформа «Госуслуги. Решаем вместе»

К слову, территория, располагающая на другом берегу примерно напротив этой зоны, набережная Волги от Монастырского моста до Дворца спорта «Юбилейный», которая лишена благоустройства на большей части, набрала всего 588 голосов.

Похоже, не дойдет опять благоустройство и до находящегося в захудалом состоянии «Парка Текстильщиков» в Пролетарском районе города. Меж тем за него проголосовали 3779 человек. Это второй результат.

Добавим, что всего за объекты в Твери в этот раз проголосовали 27534 человек. Учитывая, что по последним данным Тверьстата за 1 января 2026 год численность населения равна около 411,8 тысячам человек, то, даже с учетом того, что голосовать могли люди старше 14 лет, активность низкая. 27,5 тысяч это всего 6% от 411,8 тысяч. Что сказать, гражданам стоит быть поактивнее, все-таки этот проект дает федеральные средства на благоустройства, и жители могут своими голосами напрямую влиять на улучшение городских пространств.

Далее пройдемся по средним и крупным городам нашего региона в алфавитном порядке.

БЕЖЕЦК

Победитель - сквер рядом с медицинским колледжем на улице Чехова. Победил с небольшим отрывом - набрал 652 голосов.

В сквере планируется ремонт пешеходных дорожек, восстановление лестницы, озеленение, установка скамеек, урн, фонарей, устройство волейбольной и детской площадок.

БОЛОГОЕ

Победитель - набережная от площади Ленина до дома №1 по этой площади (соединение набережных). С огромным отрывом набрала 2430 голосов.

В информации в разделе голосования указано лишь то, что планируется благоустроить пешеходный коридор-соединение двух набережных. Текущее состояние: разрознены подходы, отсутствие единой дорожки, освещения и зон отдыха.

В Бологом это место через год должны преобразить. Фото: платформа «Госуслуги. Решаем вместе»

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

Победитель - общественная территория парка «Острова» (5 этап). Набрала с отрывом 3657 голосов.

Указано, что там планируется установка скамеек и обустройство дорожки из брусчатки.

КИМРЫ

Победитель - набережная Фадеева (3 этап, 2-я очередь). Набрала с большим отрывом 2997 голосов.

Указано, что там планируется ремонт покрытия пешеходной зоны нижнего яруса набережной, устройство ограждения, санитарная вырубка/обрезка деревьев и кустарников, обустройство газонов, ремонт лестниц с устройством подъемов и спусков, - установка скамеек и урн, ремонт береговых укреплений.

Рендер к проекту в Кимрах. Графика: платформа «Госуслуги. Решаем вместе»

НЕЛИДОВО

Победитель - городской парк на улице Советской (сцена и танцевальная площадка). Набрал с большим отрывом 1794 голосов.

Планируется замена сцены и обустройство современного покрытия на концертной площадке, обновление освещения, парковых светильников. Отдельное внимание - устройству дренажной системы, так как эта часть парка имеет сильное обводнение.

РЖЕВ

Победитель - парк Грацинского. Набрал с большим отрывом 4189 голосов.

По тому, что там планируется сделать информация представлена скудная. Указано, что его обустроят для создания уютного пространства с амфитеатром для пеших прогулок и культурного отдыха.

ТОРЖОК

Победитель - парка культуры и отдыха (верхняя часть). Набрал с отрывом 1885 голосов.

Сейчас там полностью изношено покрытие пешеходной дорожки, отсутствуют освещение, скамьи и урны. Ограждение - в неудовлетворительном состоянии. Планируется обустройство пешеходной зоны с покрытием, установка фонарей, скамеек с урнами, обновление ограждения.

УДОМЛЯ

Победитель - общественная территория по улице Энтузиастов (от Обелиска Победы до улицы Левитана). Набрала с отрывом 1563 голосов.

Планируется замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку, установка фонарей, скамеек и урн, устройство велосипедной дорожки, работы по озеленению (устройство газонов, посадка кустарников).

НА ЗАМЕТКУ

Мы не взяли Конаково, где проживает больше 30 тысяч жителей, так как в Конаковском округе большинство голосов было отдано за благоустройство улицы Советской в поселке Новозавидовском.

Обо всех победителях голосования в муниципалитетах Верхневолжья смотрите на портале госуслуг далее по ссылке.