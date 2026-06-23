Виталий Королев: мнение жителей станет основой развития наших городов

Внимание жителей к развитию своих городов помогает определять приоритетные задачи для регионального правительства. Фото: max.ru/korolev.

Виталий Королев в своем канале в MAX выразил благодарность каждому жителю Верхневолжья, который принял участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Всего в следующем году в муниципальных образованиях области воплотят в жизнь 37 проектов.

"В областной столице будем преображать зону отдыха вдоль Волги от Староволжского моста до улицы Благоева. Обновим парки в Андреаполе, Калязине, Торжке, Ржеве, сквер в Бежецке, набережную в Кимрах, территорию возле особняка А.П. Жданова в Кашине. Отремонтируем тротуары в Кесовой Горе и Кувшиново, пешеходные зоны в Молоково, Спирово и Осташкове", - сообщил глава региона.

Виталий Королев выразил уверенность, что новые общественные пространства будут радовать семьи жителей региона долгие годы, и пообещал лично следить за тем, чтобы все работы были выполнены качественно.