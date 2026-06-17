Проверка слуха: Неужели город Бологое оставят без детского отделения в больнице

Как же городу обойтись без отделения педиатрии? Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В июне этого года в одном из тверских популярных пабликов появился тревожный пост от жителей города Бологое. Бологовцы сетовали на то, что у них якобы собираются закрыть детское отделение в центральной районной больнице.

«В настоящее время появилась информация о планируемом закрытии детского отделения ЦРБ, что создаст существенные трудности в оказании медицинской помощи детскому населению. В качестве альтернативы предлагается объединение с медицинским учреждением города Вышний Волочек», - писали жители округа, взывая к властям.

В посте были приведены аргументы против закрытия отделения педиатрии. Они весомы. В Бологом (не считая сельской территории округа) живет свыше 22 000 человек, причем более 4800 из них - дети и подростки. Меж тем расстояние от Бологого до Вышнего Волочка по трассе - 53 километра. Согласитесь, лучше преодолеть пару-другую километров, чем тащиться в другой город за 50 километров. Когда речь идет о здоровье, тем более детском, это может привести к необратимым печальным последствиям.

И если ЦРБ вправду останется без педиатрии, то взволнованные родители вовсе не зря бьют тревогу...

Чтобы проверить этот слух, мы адресовали соответствующий вопрос областному правительству. В ответ Минздрав Тверской области сообщил следующее:

«Медицинская помощь детскому населению Бологовского муниципального округа оказывается в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской области «Бологовская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ «Бологовская ЦРБ»).

В структуре ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» предусмотрены детское отделение стационара с койками педиатрического соматического профиля, детская поликлиника, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики, которые функционируют в штатном режиме.

Закрытие детского отделения стационара Министерством здравоохранения Тверской области не планируется.

На период очередного отпуска врача-педиатра в июне 2026 года Министерством здравоохранения Тверской области организована временная маршрутизация детского населения в педиатрическое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая центральная районная больница»».

Так что педиатрическое отделение в Бологовской ЦРБ, к счастью, остается. Слух не подтвердился. Однако временные трудности детям и их родителям придется потерпеть.