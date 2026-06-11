В Тверской области нашли останки летчика, сражавшегося в составе шести против восемнадцати

А когда-то здесь шли бои... Фото: VK/Огненное небо Зубцова

Они сражались в небе над Зубцовом с превосходящими силами люфтваффе. Ерохин и Глазов. Летчики на самолетах-штурмовиках (по сути - истребителях-бомбардировщиках) Ил-16 в конце лета такого уже далекого от нас 1942-го… Недавно поисковики объединения «Огненное небо Зубцова» нашли останки Ерохина. Это заняло не один год.

23 августа 1942 года, когда шли кровавые жестокие бои под Ржевом и Сталинградом, когда мужественно держался Ленинград, в синем летнем небе над Зубцовским районом столкнулись с фашистскими летчиками наши ребята: старший сержант Василий Ерохин и сержант Виктор Глазов. Они в составе шестерки боевых самолетов Ил-16 во главе с Михаилом Барановым (впоследствии Героем Советского Союза) прикрывали с воздуха переправу наших войск через Волгу в районе Горшково. На шестерку наших напали 18 мессеров, но советские летчики не уступили. В этом воздушном бою и погибли Ерохин и Глазов.

Как рассказал нам Игорь Орлов из объединения «Огненное небо Зубцова», он с товарищами еще в 2022-м по имеющимся аэрофотоснимкам люфтваффе вышел на место падения Ил-16 к северу от урочища Безгачево.

Ил-16, архивное фото.

Поисковики нашли обломки самолета Глазова, но тела летчика так и не обнаружили, хотя обследовали досконально все вокруг. Они предполагают, что воздушный воин не смог покинуть кабину горящего самолета, упал вместе с ним, и его останки могли быть извлечены из воронки вместе с обломками самолета находившимися там артиллеристами...

О погибшем летчике Глазове 728-го авиаполка известно совсем немного. Родился в 1921 году в Туле. Окончил семь классов. Член ВЛКСМ с 1938 года. В 1939 году Тульским облвоенкоматом призван в ряды Красной армии, окончил Краснодарскую военную школу пилотов, готовившую летчиков-истребителей И-16. 20 декабря 1941 года присвоено звание «сержант»...

Однако поисковикам посчастливилось найти останки летчика 728-го истребительного авиаполка Ерохина в конце этого мая на заброшенном поле неподалеку от урочища Харино.

- Место гибели Василия Ерохина мы искали несколько лет, опирались на донесения пехоты, - рассказал нам Игорь Орлов. - Мы наткнулись на останки летчика в воронке. Причем по останкам видно, что он горел, когда падал. Он летал на самолете с достаточно редким среди Ил-16 вооружением - с пушками ШВАК (первая советская авиационная малокалиберная автоматическая пушка калибра 20 мм. - Ред.). На месте нашли разорванные от огня гильзы.

Игорь сообщил, что сейчас идет поиск родственников Ерохина:

- Родная деревня погибшего летчика - Рыдань в Тульской области - давно исчезла с лица земли, и нам с коллегами-поисковиками предстоит еще отыскать его родственников. Но, по нашим сведениям, трое его односельчан - однофамильцы с одинаковым с ним отчеством прошли войну. Думаем, это его братья. И это зацепка для поисков.

Я спросил у поисковика из группы, которая специализируется на поиске именно погибших летчиков в Зубцовском районе, много ли еще у них работы.

- Да, речь идет далеко за сотню, - ответил он.

ЛЫКО В СТРОКУ

Боевой летчик-фронтовик Герой Советского Союза полковник Николай Игнатьев вспоминал, что, летая на стареньких И-16 типа 5, пилоты не испытывали особой боязни при встрече с немецкими истребителями и даже стремились действовать дерзко и решительно. Значительная часть летчиков полка имела серьезный инструкторский опыт, и при боевом патрулировании летчики умели летать с «брошенной» ручкой самолета и дольше находиться в воздухе. При встрече с противником часть И-16 вступала в бой, а одна пара барражировала с превышением по высоте. Сам Игнатьев по этому поводу выразился так: «Если немцы старались выйти из маневренного боя, стерегущая пара выпускала в их сторону «эрэсы» и вновь возвращала их на место…»