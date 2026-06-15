Поступление в вузы Твери - 2026: Сколько бюджетных и платных мест, как и когда подать документы

Приемная кампания в вузах начнется 20 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области, как и по всей стране, продолжается ответственная и, что уж говорить, волнительная для выпускников пора ЕГЭ. Приемная кампания в университеты, институты и академии, как и в прошлом году, начнется 20 июня. Мы в преддверие ее по традиции решили узнать, сколько бюджетных и платных мест приготовлено в государственных вузах Твери, как подать заявление на поступление, какие изменения в этом плане произошли.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В этом году в ТвГУ по очной форме обучения бакалавриата и специалитета в вузе - 922 бюджетных мест (на 161 больше, чем в 2025-м), 618 - платных. Плюс на платной основе есть места на заочной форме обучения - 176, а также на очно-заочной - 93.

Самое большое количество бюджетных мест на очной форме бакалавриата на таких профилях обучения, как «Программная инженерия в искусственном интеллекте» (35), «Биология и экология» (32), «Начальное образование» (педагогика, 40 мест), «История» (37), «Филалогия» (36), «Лингвистика» (35).

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В ТвГТУ нам сообщили, что у них по всем формам обучения - 911 бюджетных мест (более, чем на 100 меньше, чем в 2025-м) и 2142 места на платной основе.

По очной форме обучения бакалавриата и специалитета - 661 бюджетное место, 800 - на платной основе.

Самое большое количество бюджетных мест - 253 - предусмотрено на факультете информационных технологий по семи направлениям подготовки.

По заочной и очно-заочной формам обучения - 65 бюджетных мест и 800 мест на платной основе.

В магистратуре очно - 170 бюджетных мест и 252 на платной основе, заочно и очно-заочно - 15 бюджетных мест и 290 мест на платной основе.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В тверском медуниверситете по очной форме обучения бакалавриата и специалитета - 388 бюджетных мест (на семь больше, чем в 2025-м), из которых 279 - целевой прием, 80 - по отдельной и особой квотам), 29 - основных.

Платных мест - 1754, из которых 597 - для граждан России и 1157 - для иностранцев (102 - с обучением на русском языке, 1055 - с использованием английского языка). Самое большое количество бюджетных мест - 185 - предусмотрено по таким направлениям обучения, как «Клиническая медицина» и «Лечебное дело».

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

В ТГСХА на бакалавриате и специалитете по всем формам обучения - 423 бюджетных (увеличилось более, чем на 20 мест по сравнению с 2025-м) и 438 платное место.

По очной форме обучения бакалавриата и специалитета - 229 бюджетных мест, 73 - на платной основе.

На заочной форме бюджетных — 194, на очно-заочной — 13 (ветеринария).

Платных мест на заочной форме — 235, на очно-заочной - 130

Самое большое количество бюджетных мест - 75 - на направлении «Агроинженерия».

В магистратуре там только бюджетные места. 28 - на очном отделении, 9 - на заочном.

ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС

Тут 18 бюджетных мест по очной форме бакалавриата (в прошлом году было 20).

Есть следующие бюджетные места: «Экономика» - 4, «Менеджмент» - 4, «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) - 10 Платных мест на очной форме — 74. Распределены следующим образом: «Экономика» - 12 мест, «Менеджмент» - 12 мест, ГМУ - 50 мест.

На очно-заочной форме обучения все места платные, причем тут теперь только одно направление - ГМУ с 27 местами. Также все места платные на заочной форме обучения: «Экономика» - 20 мест, «Менеджмент» - 20 мест, ГМУ нет.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

В 2026 году изменены правила поступления в вузы.

Что стоит знать:

- заявление на поступление через личный кабинет вуза теперь не принимаются;

- абитуриент не сможет отозвать согласие или изменить решение после публикации приказа о зачислении;

- для разных форм обучения необходимо подавать разные заявления.

ДОКУМЕНТЫ И СПОСОБЫ ПОДАЧИ

В государственные вузы требуется стандартный пакет документов. Он включает в себя:

- паспорт (потребуются копии главной страницы и регистрации);

- СНИЛС;

- аттестат или диплом колледжа;

- заявление (формируется автоматически при подачи через «Госуслуги», если по почте, то необходимо найти и скачать шаблон заявления на сайте вуза, в приемной комиссии выдадут бланк);

- согласие на обработку данных, если абитуриенту нет 18 лет (документ подписывает родитель);

- фотографии, обычно 4–6 штук размером 3×4 см.

Дополнительно понадобится медсправка по форме 086/у для медицинских, педагогических, некоторых технических специальностей, а также при заселении в общежитие. Если абитуриент льготник, необходимо предоставить справки об инвалидности, документы о сиротстве или праве на квоту. После зачисления молодым людям также потребуется показать военный билет или приписное свидетельство.

Подать документы можно тремя способами:

- лично в приемной комиссии вуза;

- по почте заказным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении, при этом важно сохранить чек и трек-номер — они подтвердят дату отправки);

- через портал «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» (для этого нужно завести и подтвердить учетную запись на портале, заполнить заявление ).

Подать документы можно сразу в пять вузов на пять программ или направлений. Получается, что максимум - 25 вариантов.

СРОКИ

Сроки приема на бюджетные места очной формы обучения:

- 20 июня - начало приема документов;

- с 7 по 10 июля - окончание приема заявок для тех, кто будет проходить внутренние вступительные экзамены в вузе;

- 25 июля - последний день приема заявлений.

Этапы зачисления делятся на приоритетный и основной, плюс еще есть дополнительный.

Приоритетный:

- 1 августа - окончание приема заявлений о согласии;

- 3 августа - публикация приказов о зачислении;

Основной:

- 5 августа - окончание приема заявлений о согласии;

- 7 августа - публикация приказов о зачислении.

Дополнительный этап назначен на 10-11 августа.

На платные места дату завершения приема документов вузы определяют самостоятельно, но она должна быть не позднее 30 сентября.

НА ЗАМЕТКУ

При возникновении сложностей с подачей документов можно обратиться за консультацией в единый контакт-центр поддержки абитуриентов Минобрнауки России по телефону 8 800 444-51-15 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00).

Также напомним, что результаты ЕГЭ действуют четыре года после сдачи, поэтому в 2026-м в вузы можно поступать с баллами за 2022-й, 2023-й, 2024-й, 2025-й и 2026-й.