Наследники традиций: В Твери отметил юбилей старейший хореографический коллектив

Важную часть занимают номера, созданные на основе фольклора. Фото: Тверское училище культуры

Ансамбль народного танца «Наследие» при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова отмечает свой 40-летний юбилей.

Один из старейших. Один из самых профессиональных. Основа всех основ. Руководители практически всех хореографических коллективов Твери - выходцы из «Наследия», где начинали свой путь к танцу.

Сейчас в коллективе занимается около 50 человек. Фото: Тверское училище культуры

Ансамбль был основан в 1986 году во Дворце культуры «Металлист», его первоначальное название «Светень». Собирала первых танцоров заслуженный работник культуры РФ Надежда Бердюгина, впоследствии много лет руководившая коллективом. В 1991 году он переехал в Калининское училище культуры, сейчас Тверской колледж культуры имени Львова. В те же годы ансамбль был удостоен звания «народный».

В 2012-м руководство коллективом взяла на себя Мария Зуева в тесном сотворчестве с балетмейстером- постановщиком Марией Андросовой - в прошлом выпускницей первого состава ансамбля. И началась новейшая история коллектива, который не отказался от своих традиций и не забыл корней.

Основным направлением деятельности ансамбля всегда оставались развитие и пропаганда русского народного танца. Остаются и по сей день. Время вносит свои коррективы в сценическое искусство, но коллективу удается успешно сочетать классику и фольклорную основу с новыми веяниями сценической обработки.

Важную часть занимают номера, созданные на основе фольклора. Фото: Тверское училище культуры

На данный момент в репертуаре ансамбля более 80 хореографических композиций. И важную часть занимают номера, созданные на основе фольклорных материалов Тверской области, показывающие богатство культуры нашего края и те образцы народного творчества, которые удается хранить столетиями. В том числе и благодаря таким коллективам, как «Наследие».

В числе наиболее ярких хореографических композиций стоит отметить «Удомельский заплетык», «Деревенскую игральную», «Звездочку», «Затверецкие дощечки». Их можно назвать визитной карточкой ансамбля. Ставят танцы и сами студенты. Дипломные работы выпускников часто остаются в репертуаре ансамбля.

Однако не только русское культурное наследие изучают участники. В репертуаре есть номера, поставленные на основе национального материала удмуртов, карел, некрасовских казаков и т.п. - многих народов, которые живут в Тверской области и в стране. Такое этнокультурное разнообразие, безусловно, идет только в плюс народному коллективу. Теперь он еще имеет и статус заслуженного.

В 2026-м руководят ансамблем те же самые хореографы, которые пришли в 2012 году, так же работают педагоги колледжа Анастасия Орлова и Мария Иванова - в прошлом выпускницы ансамбля, Татьяна Карпухина.

В составе «Наследия» сейчас 50 человек. Но его особенность в том, что коллективы меняются каждые четыре года. Студенты-участники уходят после выпуска, им на смену приходят новички, которых нужно учить заново, но профессионализм коллектива не падает. В этом году «Наследие» стало лауреатом 1-й степени престижного конкурса имени Устиновой в Твери.

Основа репертуара - русские народные танцы. Фото: Тверское училище культуры

Все годы своего существования ансамбль является ярким участником культурных событий области и города, неоднократно достойно представлял Тверскую область на всероссийском, федеральном и международном уровнях.

Самая большая дружба связывает коллектив с областным ДК «Пролетарка». Поэтому не случайно большой юбилейный концерт, посвященный знаменательной дате, прошел именно здесь (режиссером программы была Наталья Рыбакова). В концертном зале собрались представители ведущих хореографических коллективов города и области, желавшие коллегам по сцене неиссякаемого вдохновения, невероятных и смелых идей и великих побед.

Почетным гостем праздника стала первый руководитель ансамбля заслуженный работник культуры РФ Надежда Бердюгина. Поздравительный адрес прислала министр культуры Тверской области Елена Постнова.

Многие тверские коллективы показали на сцене свои поздравительные номера. Подарком для зрителей стало выступление вокального ансамбля «Крылья». Сами юбиляры представили 25 лучших номеров из своего репертуара. Зрители назвали концерт настоящим фейерверком творчества, молодости, таланта и профессионализма.