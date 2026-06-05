ПМЭФ-2026: Тверская область собирает на форуме обильные плоды

Виталий Королев возглавляет тверскую делегацию на ПМЭФ. Фото: ПТО.

Разместившийся на огромной территории экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2026) потихоньку подходит к завершению. Его частью стала и Тверская область. В том числе там был развернут наш стенд, атмосфера которого навевает ассоциации с чем-то водным и в то же время воздушным, легким. Между тем портфель планов, с которыми тверская делегация под руководством главы региона Виталия Королева поехала на форум, был далеко не легок, образно выражаясь. В итоге ПФЭМ-2026, даже учитывая, что это пока лишь предварительные итоги, стал для Верхневолжья очень плодотворным.

Стенд Тверской области. Фото: ПТО.

МИЛЛИАРДЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Многочисленные соглашения и привлечение многих миллиардов рублей инвестиций в регион во многом - плод многочисленных встреч с крупными федеральными руководителями, представителями госкорпораций и бизнеса, которые Виталий Королев проводил несколько месяцев с момента своего назначения в Тверскую область.

Заключено множество соглашений. Фото: ПТО.

Областное правительство сообщает, что за два дня форума у тверской делегации - более 30 встреч и подписанных соглашений, а общая сумма подтвержденных инвестиций перевалила за 100 млрд рублей. Запланированные проекты дадут Верхневолжью около 3500 рабочих мест. И это еще не точка, ПМЭФ продолжается, и наш регион на нем продолжает собирать дивиденды.

В ПОЛЬЗУ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Не дожидаясь конца форума в Питере, можно отметить один важный момент: целый ряд соглашений, достигнутых Королевым, прямо или косвенно направлен на развитие муниципалитетов. Это касается инфраструктуры, «социалки», рабочих мест и т. д.

Миллиарды инвестиций будут вложены в проекты в Конаково, Калязине, Кимрах, Ржеве, Кувшиново. К примеру, в Ржевском округе откроют 10 овощехранилищ площадью 15 тыс. кв. метров, а под Конаково - базу для хранения маломерных судов и новое производство средств гигиены. В Калязине построят бутик-отель, в Кувшиново - спортцентр. В Кимрах разовьют производство высокотехнологичных протезов. На окраине Твери, в промзоне Боровлево, реализуют проект мультитемпературного технопарка, а в особой экономической зоне «Эммаусс» появится современный комплекс металлообработки. Кроме того, в регионе благодаря одному из соглашений должны вырасти объемы выпуска лекарств. Плюс достигнуты договоренности о создании новых дорожных объектов с устойчивой мобильной связью. А в Твери серьезно расширят машиностроительный кластер.

Это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет, развитие сопутствующей инфраструктуры.

«Это возможность для людей, молодежи работать на современных производствах. Также это развитие инфраструктуры муниципалитетов за счет роста бюджетных доходов, повышение качества жизни», - отметил Виталий Королев.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ И СКОРЫЕ

Глава региона на форуме заключил соглашения, касающиеся таких актуальных вопросов, как обновление автопарков общественного транспорта и скорой помощи.

«Развивать столицу Верхневолжья региону помогут такие гиганты федеральной экономики, как «Сбер» во главе с Германом Грефом и «Евразия» под руководством Алены Аршиновой. «Евразия» займется обновлением автопарка скорой медицинской помощи и модернизацией Тверского горсада, откроет беговой центр, а «Сбер» включается в перезагрузку тверской транспортной системы», - сообщает детали областное правительство.

Виталий Королев и Алена Аршинова. Фото: ПТО.

СЫГРАЕМ В ПАДЕЛ И НЕ ТОЛЬКО

Заключены соглашения в сфере спорта. Так, в регионе появится больше возможностей заняться паделом. Кто не в курсе, это такой модный в определенных кругах вид физической активности – игра, похожая на теннис. В Твери плюсом к уже работающему центру падела откроют еще два: в Заволжском и Московском районах. Также планируется создать подобные центры в Конаковском и Ржевском округах.

«Сам являюсь поклонником этого вида спорта, - признался Виталий Королев. - Уверен, что развитие падела соответствует энергичному тверскому характеру».

Также в регионе будут развивать киберспорт в новом фиджитал-центре (фиджитал - термин, произошедший от слов digital (цифровой) и physical (физический), а в Кувшиново построят многофункциональный спортцентр. В столице Верхневолжья появится крупный спорткомплекс для бегунов.

КРУПНЫЕ ПАРТНЕРЫ

На этом форуме заметен масштаб договоренностей и заходящих к нам компаний. Королев проработал и заключил соглашения со «СБЕРом», «Альфа-банком», Росавтодором, «Яндексом», РЖД и т. д.

Понятное дело, что наш регион привлекает многих своим выгодным положением меж двух столиц, но тут еще важны лоббистские усилия руководителя области. Проекты, которые будут у нас реализовываться совместно с вышеуказанными компаниями, открывают большие перспективы для Верхневолжья.

Еще важный момент: Королев провел успешные переговоры по экспорту с Беларусью и ОАЭ.

Подводя предварительные итоги форума, глава области отметил в своем канале в МАХ принципиальный момент: «Все инвесторы, которые приходят к нам или уже успешно работают на тверской земле, готовы брать на себя новые социальные обязательства. Намерения будут постепенно превращаться в конкретные инфраструктурные, образовательные, культурные и иные проекты. Во главе угла всегда должны стоять интересы наших жителей».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Антон Москаленков, директор по региональному сотрудничеству компании «Яндекс»:

- Тверской регион расположен в стратегическом месте между двумя столицами. Это регион с древней историей, с большим кадровым потенциалом, потенциалом туристическим. Все эти направления отражены в подписанном соглашении. Мы будем вместе с Тверской областью работать как по цифровизации государственного управления, так и по развитию туризма, по развитию пассажирских перевозок.

Все сервисы, которые представлены в «Яндексе», так или иначе в Тверской области есть. Поэтому мы зафиксировали эти направления в соглашении. «Яндекс» - это не только транспортные сервисы, но еще и большое количество разных развлекательных сервисов, сервисов для детей, сервисов, которые позволяют узнать лучше культуру региона, его традиции и историю, чтобы не только тверичане знали о Тверской области и городе Твери, но и соседние регионы. Чтобы москвичи, петербуржцы приезжали сюда, оставались здесь как можно дольше, повышали туристический потенциал. Для нас, наверное, это самая важная цель - привлечь туристов и удержать их в Тверском регионе.

Потенциал огромный. Мы надеемся, что команда нового главы региона создаст условия и для инвесторов, и для развития всех сервисов максимально благоприятные. И мы будем одним из бенефициаров этого процесса.