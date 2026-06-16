Фестиваль «Марьинская балалайка» представил программу и объявил музыкального хедлайнера

Вас ждет атмосфера отличного настроения и незабываемых впечатлений

20-21 июня в Удомле в партнёрстве Госкорпорации «Росатом» и Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») пройдёт городской фестиваль «Марьинская балалайка» (6+) — событие о локальной культуре, традициях и их современном прочтении

Площадь кутежа и Двор премудростей

Сердцем фестиваля станет Площадь кутежа — большая сцена, где на протяжении двух дней будут проходить музыкальные выступления и встречи с артистами. Партнёром музыкального концерта выступает программа «Территория культуры “Росатома”». 20 июня коллектив театра «Папьемашенники» порадует гостей мини-спектаклем с играми и хороводами, затем на сцену выйдут ансамбль русских народных инструментов «Заигрыш» и творческое объединение «Пётр Валентинович».

А вечером — музыкальная кульминация! Тося Чайкина станет хедлайнером концертной программы и исполнит несколько треков для зрителей. Музыкальный каталог Тоси — это интеллигентный поп, который оказался востребован у публики во времена вездесущего коммерческого подхода и прилипчивой чартовой музыки. Её песни звучат, как лечащие душу аффирмации: «я не хочу сидеть дома», «больно», «обняла.люблю.целую» и «мне этих слез больше не надо».

Рядом расположится малая сцена — Двор премудростей, пространство лекций, дискуссий и интерактивных форматов. Здесь гости смогут начать день с тематической танцевальной зарядки под руководством хореографа Алёны Бобровой и учеников школы «АЛЕКСА». Музыка, пляски и движение помогут зарядиться энергией на весь фестивальный день.

Любителей познавательных форматов ждёт встреча с Дарьей Гордеевой — главным редактором журнала «Луч», который объединяет жителей атомных городов России. В лекции «От реактора до ремесла: что создают в атомных городах России» речь пойдёт о локальных брендах, мастерских и творческих инициативах, формирующих современную культурную среду атомградов.

А проверить свои знания можно будет на специальном фестивальном квизе от проекта «Извилинг». Участников ждут вопросы об атомной отрасли, истории Удомли и русской культуре. Квиз проведёт основательница проекта Арина Стыдова. Символично, что сам «Извилинг» когда-то появился именно в Удомле.

Трапезная и Уголок тишины

Фестиваль — это не только впечатления, но и возможность перевести дух. В Трапезной гостей ждёт гастрономическое пространство с блюдами местной кухни и приглашёнными гастрономическими проектами. А тем, кто захочет ненадолго скрыться от шума и суеты, подойдёт Уголок тишины — уютная зона отдыха с гамаками среди природных и рукотворных красот, где можно спокойно пообщаться, сделать фотографии или просто насладиться атмосферой фестиваля.

Ремесленная слобода, где руки делают, а глаза не боятся

Одной из самых насыщенных площадок станет Ремесленная слобода, где оживут традиционные ремёсла и современные формы ручного творчества. Гости познакомятся с мастерами из Удомли, Вышнего Волочка и других городов Тверской области. Здесь можно будет не только познакомиться с локальными производителями и выбрать необычные подарки, но попробовать и себя в роли мастера на творческих мастер-классах, которые будут проходить в зоне Руки делают, глаза не боятся. Например, научиться работать с глиной и создать собственное изделие под руководством ремесленников. Гостям будут представлены изделия из керамики, дерева, кожи и натуральных материалов, авторские украшения, предметы интерьера, игрушки ручной работы, текстильные изделия и сувениры.

Вход для всех желающих свободный

Пространство нитей, Терем образов и Избушка воспоминаний

Для тех, кто любит создавать и сохранять воспоминания, фестиваль подготовил сразу несколько творческих пространств. В Пространстве нитей все гости смогут стать частью большого коллективного проекта и вместе сплести гигантское узорное полотно из лент, которое будет создаваться на протяжении всего фестиваля — два дня.

В Тереме образов будет работать станция переводных татуировок. Каждый желающий сможет выбрать понравившийся рисунок и увезти с собой маленькое напоминание о фестивале. А в Избушке воспоминаний разместится расписная фотобудка, где можно будет сделать памятный снимок и сохранить атмосферу праздника надолго.

Играй, балалайка! Гладь озёрная, Трава-мурава и Резная светлица

Особое место в программе занимают фотозоны фестиваля, вдохновлённые природой и традиционными образами русской культуры. Гладь озёрная объединит несколько зеркальных фотозон, напоминающих озёрную поверхность и отсылающих к природному ландшафту Удомельского края. В пространстве Трава-мурава гости смогут буквально расположиться среди мягкой зелени и сделать атмосферные снимки на фоне природных декораций. А Резная светлица перенесёт посетителей в уютную деревенскую избу с наличниками — пространство, где традиционные образы русского дома обретают современное фестивальное прочтение. Также на площадке будет установлена тантамареска в виде балалайки — символа фестиваля.

Пушистый атом

Вотчина зооволонтёров Росатома. «Пушистый атом» — проект сотрудников атомной отрасли объединяет >70 организаций, которые помогают 47 приютам по всей России. В этой локации творится добро. Каждый гость может совершить хорошее дело — отправить пожертвование в приют для животных, принести корм, лекарства или амуницию для кошек и собак. А ещё здесь вы сможете увидеть анкеты животных, которые ищут дом.

Пространство редких совпадений

Зона совместного просветительского проекта Росатома и ФМБА России — редкоесовпадение.рф. Здесь гостям расскажут о донорстве костного мозга. Каждый желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр и, возможно, стать чьим-то шансом на выздоровление. Не забудьте взять с собой паспорт!

Справочный терем

Чтобы гостям было легко ориентироваться на площадке, на протяжении всего фестиваля будет работать Справочный терем. Здесь можно будет получить карту фестиваля, узнать расписание мероприятий, получить ответы на вопросы и помощь волонтёров.

20 и 21 июня «Марьинская балалайка» объединит музыку, ремёсла, знания, отдых и общение в единое пространство, где традиции становятся частью современной городской культуры. Организаторы приглашают жителей и гостей региона провести летние выходные в Удомле и открыть для себя новые грани локальной идентичности.

Попасть на фестиваль смогут все желающие — вход свободный.

Подробную программу ищите на официальном сайте фестиваля марьинскаябалалайка.рф

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