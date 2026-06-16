Фестиваль «Марьинская балалайка» представил программу и объявил музыкального хедлайнера

20-21 июня в Удомле в партнёрстве Госкорпорации «Росатом» и Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») пройдёт городской фестиваль «Марьинская балалайка» (6+) — событие о локальной культуре, традициях и их современном прочтении
Сердцем фестиваля станет Площадь кутежа — большая сцена, где на протяжении двух дней будут проходить музыкальные выступления и встречи с артистами. Партнёром музыкального концерта выступает программа «Территория культуры “Росатома”». 20 июня коллектив театра «Папьемашенники» порадует гостей мини-спектаклем с играми и хороводами, затем на сцену выйдут ансамбль русских народных инструментов «Заигрыш» и творческое объединение «Пётр Валентинович».
А вечером — музыкальная кульминация! Тося Чайкина станет хедлайнером концертной программы и исполнит несколько треков для зрителей. Музыкальный каталог Тоси — это интеллигентный поп, который оказался востребован у публики во времена вездесущего коммерческого подхода и прилипчивой чартовой музыки. Её песни звучат, как лечащие душу аффирмации: «я не хочу сидеть дома», «больно», «обняла.люблю.целую» и «мне этих слез больше не надо».
Рядом расположится малая сцена — Двор премудростей, пространство лекций, дискуссий и интерактивных форматов. Здесь гости смогут начать день с тематической танцевальной зарядки под руководством хореографа Алёны Бобровой и учеников школы «АЛЕКСА». Музыка, пляски и движение помогут зарядиться энергией на весь фестивальный день.
Любителей познавательных форматов ждёт встреча с Дарьей Гордеевой — главным редактором журнала «Луч», который объединяет жителей атомных городов России. В лекции «От реактора до ремесла: что создают в атомных городах России» речь пойдёт о локальных брендах, мастерских и творческих инициативах, формирующих современную культурную среду атомградов.
А проверить свои знания можно будет на специальном фестивальном квизе от проекта «Извилинг». Участников ждут вопросы об атомной отрасли, истории Удомли и русской культуре. Квиз проведёт основательница проекта Арина Стыдова. Символично, что сам «Извилинг» когда-то появился именно в Удомле.
Фестиваль — это не только впечатления, но и возможность перевести дух. В Трапезной гостей ждёт гастрономическое пространство с блюдами местной кухни и приглашёнными гастрономическими проектами. А тем, кто захочет ненадолго скрыться от шума и суеты, подойдёт Уголок тишины — уютная зона отдыха с гамаками среди природных и рукотворных красот, где можно спокойно пообщаться, сделать фотографии или просто насладиться атмосферой фестиваля.
Одной из самых насыщенных площадок станет Ремесленная слобода, где оживут традиционные ремёсла и современные формы ручного творчества. Гости познакомятся с мастерами из Удомли, Вышнего Волочка и других городов Тверской области. Здесь можно будет не только познакомиться с локальными производителями и выбрать необычные подарки, но попробовать и себя в роли мастера на творческих мастер-классах, которые будут проходить в зоне Руки делают, глаза не боятся. Например, научиться работать с глиной и создать собственное изделие под руководством ремесленников. Гостям будут представлены изделия из керамики, дерева, кожи и натуральных материалов, авторские украшения, предметы интерьера, игрушки ручной работы, текстильные изделия и сувениры.
Для тех, кто любит создавать и сохранять воспоминания, фестиваль подготовил сразу несколько творческих пространств. В Пространстве нитей все гости смогут стать частью большого коллективного проекта и вместе сплести гигантское узорное полотно из лент, которое будет создаваться на протяжении всего фестиваля — два дня.
В Тереме образов будет работать станция переводных татуировок. Каждый желающий сможет выбрать понравившийся рисунок и увезти с собой маленькое напоминание о фестивале. А в Избушке воспоминаний разместится расписная фотобудка, где можно будет сделать памятный снимок и сохранить атмосферу праздника надолго.
Особое место в программе занимают фотозоны фестиваля, вдохновлённые природой и традиционными образами русской культуры. Гладь озёрная объединит несколько зеркальных фотозон, напоминающих озёрную поверхность и отсылающих к природному ландшафту Удомельского края. В пространстве Трава-мурава гости смогут буквально расположиться среди мягкой зелени и сделать атмосферные снимки на фоне природных декораций. А Резная светлица перенесёт посетителей в уютную деревенскую избу с наличниками — пространство, где традиционные образы русского дома обретают современное фестивальное прочтение. Также на площадке будет установлена тантамареска в виде балалайки — символа фестиваля.
Вотчина зооволонтёров Росатома. «Пушистый атом» — проект сотрудников атомной отрасли объединяет >70 организаций, которые помогают 47 приютам по всей России. В этой локации творится добро. Каждый гость может совершить хорошее дело — отправить пожертвование в приют для животных, принести корм, лекарства или амуницию для кошек и собак. А ещё здесь вы сможете увидеть анкеты животных, которые ищут дом.
Зона совместного просветительского проекта Росатома и ФМБА России — редкоесовпадение.рф. Здесь гостям расскажут о донорстве костного мозга. Каждый желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр и, возможно, стать чьим-то шансом на выздоровление. Не забудьте взять с собой паспорт!
Чтобы гостям было легко ориентироваться на площадке, на протяжении всего фестиваля будет работать Справочный терем. Здесь можно будет получить карту фестиваля, узнать расписание мероприятий, получить ответы на вопросы и помощь волонтёров.
20 и 21 июня «Марьинская балалайка» объединит музыку, ремёсла, знания, отдых и общение в единое пространство, где традиции становятся частью современной городской культуры. Организаторы приглашают жителей и гостей региона провести летние выходные в Удомле и открыть для себя новые грани локальной идентичности.
Попасть на фестиваль смогут все желающие — вход свободный.
Подробную программу ищите на официальном сайте фестиваля марьинскаябалалайка.рф
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