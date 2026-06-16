Виталий Королев обозначил приоритеты реализации молодежного нацпроекта в Тверской области

Глава региона провел заседание областного правительства. Фото: ПТО.

16 июня глава Тверской области Виталий Королев на заседании правительства региона подвел итоги реализации в Верхневолжье нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году и наметил дальнейшие приоритеты.

«Любовь к родному краю, уважение к истории и людям Верхневолжья, стремление участвовать в общественной жизни, желание продолжить свой род - это краеугольные камни воспитательного процесса», - подчеркнул Виталий Королев.

Сейчас в нашей области живет более 270 тысяч юных и молодых людей. Глава региона обозначил, что реализация нацпроекта должна гарантировать то, чтобы у них были условия для развития в науке, творчестве и спорте, для получения современного образования.

«У нас активная, амбициозная молодежь, с множеством идей и желанием работать в интересах страны. Наша задача - сделать все, чтобы потенциал молодых людей был реализован в Тверской области», - акцентировал Виталий Королев.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

По нацпроекту «Молодежь и дети» в 2025 году в регионе модернизировали восемь школ, улучшив условия обучения для 4500 детей и подростков. Плюс еще 435 школ переоснастили, а общежитие Тверского колледжа им. А.Н. Коняева капитально отремонтировали.

Также в рамках нацпроекта открыли три современных кластера «Строительство», «Машиностроение» и «Педагогика» на базе колледжей.

Профориентация также один из приоритетов молодежной политики в регионе. В 2026 году в рамках нацпроекта проведено множество различных профориентационных мероприятий с тестами, консультациями, мастер-классами, встречами с потенциальными работодателями. В них поучаствовали 68 400 подростков, 198 предприятий-партнеров. Уже со школьной скамьи ученики из 269 учебных заведений осваивают 62 рабочие профессии: водителя, швеи, слесаря, тракториста и другие.

ВОСПИТАНИЕ И ПАТРИОТИЗМ

В регионе действуют детско-юношеские общественные, патриотические объединения. Самые крупные - региональные отделения Юнармии и «Движения Первых». По данным областного правительства, на сегодня они насчитывают более 14 700 и свыше 117 100 человек соответственно.

Виталий Королев считает одним из приоритетов в молодежной политике патриотическое воспитание юных жителей Верхневолжья. К примеру, в весенние каникулы для школьников и студентов в Твери провели школу молодого поисковика.

ПООЩРЕНИЕ

В регионе действуют разные виды поощрения для молодежи, которая приносит благо родному краю. К примеру, по решению Виталия Королева учреждена ежегодная премия для поддержки социально активной молодежи в различных номинациях.