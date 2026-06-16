Тверские ученые изобрели способ очистить моря от нефти и мазута

В лаборатории Тверского технического университета. Фото: пресс-служба ТвГТУ

Ученые Тверского технического университета разработали способ защиты воды от разливов нефти. Это комплексный метод получения сорбентов на основе торфа, помогающий в очистке воды и устранении нефтепродуктов на суше и водной поверхности. По словам разработчиков, степень удаления загрязнений составляет 95%.

БЕДСТВИЕ

Нефтяные разливы в курортных зонах стали бичом времени. Страдает экология, падает туристический потенциал территорий, гибнут животные и даже люди.

На днях пришлось встречаться со знакомыми из Краснодара, приехавшими в Тверь. Рассказали, что происходило в Туапсинском районе после случившегося там ЧП.

- Вдоль побережья на сотни километров тянулись нефтяные пятна, на берег выбрасывало морских животных, задохнувшихся в мазуте, - рассказали южные гости.

Напомним, что разлив нефти в Туапсе весной этого года произошел после повреждения нефтяной инфраструктуры, а точнее, после атаки украинских БПЛА 16 апреля. Недалеко от порта Туапсе зафиксировали нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. м. Загрязнение заволокло реку Туапсе, потом пятно пошло в акваторию Черного моря. Эксперты считают, что ситуация по своим масштабам и последствиям превзошла аналогичную катастрофу в Анапе в прошлом году. И то, и другое не назовешь локальным ЧП.

Спецслужбы круглосуточно работали на очистке берегов, морской зоны, вывозили загрязненный грунт и водомазутную смесь. Была задействована мощнейшая группировка сил. Спасатели и коммунальные службы использовали боновые заграждения, нефтеловушки, спецтехнику. Вот в таких ситуациях и может оказаться жизненно необходимой разработка ученых Тверского технического университета.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ТОРФ

Изобретение тверских ученых способно предотвратить экологическую катастрофу. В основе разработки - сорбционные технологии, которые сегодня остаются одним из наиболее эффективных инструментов очистки жидких и газообразных сред от загрязняющих веществ. Интересно, что в основе наполнителя лежит торф, пояснили в пресс-службе вуза.

Опытные образцы. Фото: пресс-служба ТвГТУ

Сорбент работает за счет высокой пористости торфа, отличается компонентным составом и является недорогим природным органическим ресурсом, который можно модифицировать и утилизировать.

- Сорбционные процессы широко применяются при очистке сточных вод, промышленных выбросов, а также при ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. А торф обладает развитой пористой структурой и большим количеством функциональных групп, способных связывать различные загрязняющие вещества, - рассказал заведующий кафедрой горного дела, природообустройства и промышленной экологии ТвГТУ Олег Мисников. - Многие используемые материалы отличаются высокой стоимостью или сложностью производства. В этом отношении торф представляет особый интерес благодаря доступности, возобновляемости и заложенным самой природой уникальным сорбционным свойствам.

На данный момент проведены только лабораторные испытания изобретения.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ

По данным ученых, эффективность сорбента зависит и от природных характеристик сырья, и от способа его подготовки, переработки. Одним из наиболее перспективных направлений считается создание гидрофобных торфяных сорбентов для борьбы с нефтяными разливами. Такие материалы ценны еще и тем, что сохраняют плавучесть длительное время, долго продолжая собирать грязь на воде.

- Степень очистки достигает 95% с возможностью увеличения этого показателя за счет применения комбинированной технологии с использованием нефтеокисляющих микроорганизмов, - пояснил Олег Мисников, отметив, что свойства торфа вообще уникальны.

Технологии на основе торфа востребованы не только в нефтегазовом секторе. Торфяные материалы помогают восстанавливать нарушенные земли, загрязненные тяжелыми металлами и промышленными отходами. Они улучшают структуру почв и способствуют их биологической рекультивации. Причина этого - способность удерживать влагу и постепенно высвобождать активные компоненты. Ученые считают, что дальнейшее развитие технологий переработки торфа позволит решать задачи по охране окружающей среды. Особенно востребованы будут материалы с заранее заданными характеристиками, адаптированными под конкретные виды загрязнений и условия эксплуатации.

Свойства торфа разнообразны и уникальны. Фото: пресс-служба ТвГТУ

УТИЛИЗАЦИЯ С ПОЛЬЗОЙ

После использования сорбенты могут быть направлены на энергетическую переработку или применены в биотехнологических схемах очистки. При утилизации сорбент с поглощенными нефтепродуктами можно переработать в топливо либо обработать штаммами нефтеокисляющих бактерий. Одним из простых и дешевых способов утилизации является компостирование с получением органических удобрений, улучшающих плодородие почв. Оригинальность этих инженерных решений подтверждена двумя патентами РФ на изобретение.