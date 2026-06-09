Тверская делегация во главе с Виталием Королевым поучаствовала в форуме «Единой России»

Тверскую делегацию на форуме возглавил руководитель Верхневолжья Виталий Королев. Фото: ПТО.

6 июня партия «Единая Россия» провела в Москве пленарное заседание форума «Есть результат!» по работе партийных отделений в ЦФО. Участвовали руководство партии, в том числе председатель «Единой России» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, а также губернаторы регионов ЦФО, ветераны СВО, представители общественных организаций и бизнеса. Тверскую делегацию на форуме возглавил руководитель области Виталий Королев.

Дмитрий Медведев на заседании отметил, что все предложения, поступившие в ходе таких форумов, а также круглых столов и экспертных дискуссий единороссов, необходимо проанализировать для составления обновлённой народной программы партии.

«Для нас важно, чтобы каждый гражданин страны увидел себя в этом документе. Только в этом случае мы добьемся результата», - акцентировал председатель «Единой России».

Одной из основных тем форума стала социальная сфера. Обсуждались вопросы развтития мер поддержки семей с детьми, пожилых людей, участников боевых действий, инвалидов и т.д.

«При поддержке партии «Единая Россия» мы реализуем в нашем регионе поручения, которые ставит перед нами Президент России Владимир Путин. Во-первых, это помощь участникам СВО и членам их семей. Мы постоянно расширяем меры поддержки и продолжим эту работу в будущем. Также приоритетом является внимание к семьям и реализация программ по дополнительному стимулированию рождения второго, третьего и последующих детей. Все наши инициативы по развитию экономики и инфраструктуры мы обсуждаем с партией и находим поддержку», – рассказал Виталий Королев.

Виталий Королев поучаствовал в отчетном форуме партии. Фото: ПТО.

Пресс-служба областного правительства уточнила результаты, достигнутые при поддержки партии. С 2021-го по 2025 год построено четыре школы и семь детсадов, отремонтировано 33 школы, созданы 334 центра «Точка роста». Также проведены капремонты в 12 детских школах искусств, построены 108 объектов для занятий спортом. В сельской местности построено или отремонтировано 18 культурно-досуговых учреждений.

В сфере здравоохранения открыты 87 ФАПов и врачебных амбулаторий, пять поликлиник, капитально отремонтированы здания и помещения в пяти медорганизациях первичного звена.

В сфере благоустройства за время действия народной программы в регионе преображены 349 общественных территорий и 354 двора.