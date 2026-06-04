Пять работников Калининской АЭС вошли в число победителей отраслевой программы признания «Человек года Росатома»

Фото: Екатерина СОЛОВЬЕВА - главный специалист департамента коммуникаций АО "Концерн Росэнергоатом"

2 июня 2026 года в Москве состоялась церемония награждения финалистов отраслевой программы признания «Человек года Росатома» по итогам 2025 года. Представители Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» получили 24 награды в дивизиональных, общекорпоративных, общедивизиональных и специальных номинациях. В число лауреатов вошли пять работников Калининской АЭС.

Первое место в специальной номинации генерального директора Госкорпорации «Росатом» «Эффективность» заняла команда «КИУМ 87% — рекорд атомной энергетики России». В её составе выступал главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев. В 2025 году атомные станции России под управлением АО «Концерн Росэнергоатом» достигли рекордного коэффициента использования установленной мощности — свыше 87%. В 2000 году этот показатель составлял 69%. Итоговая выработка достигла 218,35 млрд кВт·ч, что подтверждает высокую загрузку генерирующих мощностей и устойчивость энергосистемы. Существенный вклад в результат внесло сокращение сроков ремонтных работ.

Инженер-лаборант химического цеха Калининской АЭС Людмила Смирнова заняла второе место в общедивизиональной номинации «Лаборант».

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций цеха тепловой автоматики и измерений Андрей Савельев получил третье место в дивизиональной номинации «Рабочий».

Начальник отдела организации и проведения закупочных процедур по МТР Екатерина Соловьёва стала третьей в общекорпоративной номинации «Управление закупочной деятельностью, МТО и качеством».

Начальник отдела развития персонала Калининской АЭС Мария Быценко была отмечена в составе команды проекта «Технологическое лидерство в образовании: кадровое обеспечение Генсхемы-2042 выпускниками вузов и колледжей». Команда заняла третье место в общекорпоративной номинации «Управление персоналом».

Комментируя итоги церемонии, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов отметил, что награды отражают высокий профессионализм, ответственность и вовлечённость работников. Они обеспечивают надёжную и безопасную работу атомной станции и тем самым делают вклад в устойчивое развитие атомной энергетики России. Он также подчеркнул, что такие результаты становятся возможными, когда цели предприятия совпадают со стремлением людей качественно работать, развиваться и вносить вклад в эффективную эксплуатацию Калининской АЭС.

Справка:

Конкурс «Человек года Росатома» проводится с целью обеспечения признания достижений лучших работников атомной отрасли. Критериями отбора являются значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей «Росатома» и профессиональные качества кандидатов. Программа «Человек года Росатома» – это возможность поделиться лучшими практиками, подчеркнуть значимость человеческого капитала и вдохновить на новые достижения.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.