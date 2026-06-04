Рыбак из Москвы был найден погибшим в Тверской области

На след вышли собаки.

68-летнего мужчину в Ржевском округе искали три дня. И, к сожалению, это оказался тот случай, когда на ориентировке волонтеров по итогам появилась надпись: «Найден, погиб».

Сергей Карпов, 1958 года рождения 1 июня ушел из дома в деревне Шпалево, Чертолинского сельского поселения с/п) и не вернулся. Рыбак, приехавший на отдых из Москвы, отправился ловить довольно редкую для этих мест рыбу – хариуса.

Волонтеры ВПСО «Сова» рассказали историю поисков.

На сборы собралось 50 человек.

Заявка от родственников поступила в отряд ранним утром, когда все только собирались на работу. Первыми на поиски выдвинулись сотрудники полиции, которые оперативно собрали сведения о происшествии. Мобильной связи в этой зоне практически нет, поэтому сбор первичной информации задерживается.

Благодаря местным жителям удается узнать, что накануне исчезновения, ранним утром, мужчину видели в рыбацкой экипировке. Направлялся к реке.

А из опроса жены волонтеры выяснили наиболее любимые места его рыбалки, а еще узнали то, что Сергей в молодости ходил в тайгу, умеет отлично ориентироваться в лесу, да и окрестные перелески знает хорошо. Значит, что-то случилось, и человек нуждается в срочной помощи.

В общей сложности волонтеры обследовали 400 км.

Начинается прозвон больниц, распространяются ориентировки.

«Анализируя информацию, понимаем – это активный поиск, и нужно как можно быстрее выдвигаться к месту пропажи. Вторник – рабочий день, большинство волонтёров отряда на работе, но объявляем сбор во всех подразделениях области в надежде собрать как можно больше людей – зона поиска большая и сложная», - вспоминают волонтеры.

Координатор ВПСО "СОВА" из Твери Ольга (позывной Марио), как только освободилась после работы, выезжает на место. Подтягиваются «совы» из Твери, Осташкова, Торжка, Старицы, Нелидово, Ржева, Зубцова. Поиск шел по стандартному сценарию: группы получали задачи, уходили в лес. На этот раз не удалось приобщить к делу такой надежный инструмент, как квадрокоптер. Метровые заросли крапивы, борщевик, ёлки плотной стеной, множество заросших оврагов… Осмотр территории с воздуха был бессмысленным.

Из Москвы приехали на поиск родственники Сергея, и поразились, увидев ситуацию в штабе и количество людей, подключившихся к поискам. «Я только в кино такое видел…», сказал один из родственников.

Особые трудности составляли бесконечные овраги. Фото: ВПСО "Сова"

К работе подключилось кинологическое направление ВПСО "Сова". Собака уверенно взяла след и повела группу к реке вдоль берега. Даже нашла в воде палку, которую, видимо, держал в руках пропавший. Местные жители опознали в ней именно ту, с которой он чаще всего ходил на рыбалку или прогуливался. Но сомнения оставались – палка без особенностей, такие могут быть у многих. Родные мужчины не могли с точностью подтвердить принадлежность найденной вещи.

Фантик, пачка из-под сигарет, недоеденная булка… – лесные находки вели «сов» и придавали сил для штурма бесконечных огромных оврагов, речных переправ с водой по пояс, зарослей кустарника и крапивы.

К поиску подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт» – Тверь. В ту ночь общая протяжённость поисков составила более 400 километров. Всего в ржевском лесу собрались 50 волонтёров.

И вот трагический финал. Ребята из пешей группы ВПСО «Сова» вместе с сотрудниками ДС ПСО Ржева и полиции обнаружили Сергея. Но мужчина был мертв.

ФОТО: ВПСО "СОВА"