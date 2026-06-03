В Тверской области состоялась совместная сессия совета законодателей ЦФО

Совместная сессия совета законодателей ЦФО Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО и контрольно-счётных органов. Фото: ЗСТО

В Тверской области состоялась совместная сессия совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО и контрольно-счётных органов на тему: «Об особенностях правового регулирования вопросов управления и распоряжения имуществом субъектов Российской Федерации».

В мероприятии приняли участие члены Совета законодателей ЦФО и члены Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате РФ, представляющие 30 субъектов Российской Федерации. В числе участников также: сенатор Российской Федерации – представитель от Законодательного Собрания Тверской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Свитин, депутаты Законодательного Собрания Тверской области.

Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

С приветствием к участникам заседания обратился глава региона Виталий Королев. Он напомнил слова Президента РФ В. В. Путина, что повышение эффективности управления государственным имуществом — необходимое условие для решения стоящих перед страной задач. Виталий Королёв обозначил важные для региона направления, требующие законодательного регулирования. Это вопросы собственности на землю, ситуация с объектами культурно-исторического наследия, приватизация. Отдельно глава региона остановился на работе по предоставлению участникам специальной военной операции и членам их семей земельных участков, находящихся в областной собственности.

— Рассчитываю, что наш опыт в этой сфере будет полезен, и те вопросы, которые сегодня обсуждаются, продвинут нас в направлении повышения эффективности работы с земельно-имущественными отношениями в ЦФО, — сказал Виталий Королёв.

Сенатор Андрей Епишин подчеркнул, что управление государственной собственностью субъектов Российской Федерации является одним из ключевых элементов региональной экономической политики.

— От качества управления имуществом напрямую зависит финансовая устойчивость региональных бюджетов, эффективность оказания государственных услуг и инвестиционная привлекательность территорий, — сказал Андрей Епишин. — Совокупная стоимость имущества субъектов Российской Федерации составляет многие триллионы рублей. При этом значительная его часть используется неэффективно.

К числу актуальных проблем управления имуществом субъектов РФ сенатор отнёс неполноту и разобщённость учёта и реестров, неэффективное использование имущества, системные дисфункции приватизационного процесса, а также имущественные споры уровней власти.

— Эффективное управление региональной собственностью — это не только вопрос законности, но и вопрос финансовой самостоятельности и устойчивости субъектов Российской Федерации, их способности выполнять социальные обязательства перед гражданами. В этой связи необходима последовательная работа законодателя по устранению фрагментарности нормативной базы, которая создаёт устойчивые правовые пробелы, — отметил Андрей Епишин.

Фото: ЗСТО

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников отметил конструктивное взаимодействие с Законодательным Собранием Тверской области, основанном на подписанном в 2016 году протоколе о сотрудничестве.

— Тверскую область и Москву связывает многолетнее плодотворное сотрудничество по широкому кругу направлений — от развития транспортной инфраструктуры до туризма и экологический проектов, — сказал председатель Московской городской Думы.

Особое внимание Алексей Шапошников обратил на законодательные инициативы в помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, предложенные Советом законодателей ЦФО:

— Предложения Совета законодателей были учтены в четырёх федеральных законах, Указе Президента и в приказе Министерства обороны РФ.

На сессии выступили заместитель председателя Правительства Тверской области – министр финансов Тверской области Марина Подтихова, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области Александр Белишев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области Юлия Сырцева, председатель Контрольно-счётной палаты Тверской области Татьяна Ипатова.

Комментируя итоги заседания, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что в нашем регионе накоплен практический опыт правового регулирования вопросов управления и распоряжения государственным имуществом Тверской области.

— Законодательное Собрание принимает активное и непосредственное участие в решении многих вопросов в данной сфере. Несомненно, что и роль контрольно-счётных органов в этом процессе очень важна. Заключения и рекомендации Контрольно-счётной палаты Тверской области активно используются депутатами при рассмотрении законопроектов, на заседаниях профильных комитетов, — сказал Сергей Голубев. — Мероприятие ЦФО, которое сегодня состоялось в Твери, несомненно, будет способствовать выработке единых подходов к управлению имуществом в субъектах РФ.