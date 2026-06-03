Судьба древних надгробий: Появилась информация о «безобразии» в старинном монастыре Твери

Сохранившиеся врата монастыря. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На окраине Твери к югу от Первомайской рощи уже не первый год возрождают Успенский Желтиков монастырь, один из самых старинных в Твери. Его архитектурный ансамбль не дожил до наших дней, остались лишь мощные врата в виде величественной кирпичной арки с помещениями внутри… Однако в обители построена небольшая церковь, другие объекты, ведутся службы. И вот в соцсети появилась информация, что в ходе работ на территории монастыря происходит, скажем так, безобразие.

«Ведутся земляные работы с помощью тяжелой техники для рытья котлованов под основание стены. Экскаватор не щадит ни древний некрополь, ни культурный слой, проваливаясь колесами в склепы. Древние надгробия ковшом сваливаются в кучу, ломаются», - гласит сообщение в паблике «Тверские своды», связанном с нашими общественниками - охранителями памятников культуры.

Снимок из поста - сваленные надгробные камни. Фото: VK/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ

Согласитесь, что тут слова и похлеще могут на ум прийти, чем «безобразие». Ведь эта обитель была основана еще в конце XIV века благодаря усилиям тверского епископа Арсения при князе Михаиле Александровиче - внуке Михаила Ярославича Тверского. У монастыря большая история, в том числе связанная с царевичем Алексеем - сыном первого императора российского Петра I…

Архивный фотоснимок Желтикова монастыря в 1890-х годах. Фото: из собрания ТГОМ

«В свое время тверское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) приложило гигантские усилия в том числе для возвращения церкви на территории Желтикова монастыря со стороны Минобороны, и, конечно, обидно, что там такое происходит, если информация верна», - прокомментировала «КП»-Тверь» член совета тверского отделения ВООПИиК Александра Смирнова.

На территории обители, недавний снимок. Фото: VK/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ

Снимок из поста в соцсети. Фото: VK/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ

Мы обратились за разъяснениями по поводу этой ситуации в Тверскую епархию. Ответ дал глава ее пресс-службы протоиерей Александр Душенков.

Отец Александр сказал, что поговорил с настоятелем монастыря - иеромонахом Агапитом.

- Этот пост в соцсети не совсем точный, написано не совсем корректно. Во-первых, техника там работает только в тех местах на территории обители, где уже провели археологические раскопки. Они там начались после 2014 года, когда монастырь вернули церкви, - сообщил в итоге протоиерей Александр Душенков. - Что касается указанных надгробных плит, на самом деле они взяты не сейчас с древнего некрополя. Мне это объяснил наш известный краевед Павел Иванов. Эти надгробия - часть плит, что были взяты с могил еще при Петре I в начале XVIII века для основания строящихся стен.

Тут стоит заметить: и вправду известно, что в монастыре на момент строительства стены в ее фундамент укладывали надгробия с могил тех, кого уже не поминали в молитвах. В конце 2010-х - начале 2020-х годов, когда в обители велись довольно масштабные археологические работы, было обнаружено немало старинных надгробий, причем многие из них - именно в остатках некогда высокой монастырской стены XVIII века. Надгробные плиты XV-XVI веков были сложены в ее основание.

Я и сам в прошлом году, когда побывал в Желтиковом монастыре, видел часть этих старинных надгробий, уложенных в некоторых местах территории.

На этой поляне, там где крест, и стоял храм. Снято в прошлом году. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

- Эти несколько надгробий, которые запечатлены на фото к вышеуказанному посту, - часть мемориальных плит, что найдены в основании бывших стен, - еще раз уточнил представитель Тверской епархии. - Настоятель Агапит сетовал, что просто до них вовремя не дошли руки, так как в монастыре катастрофически не хватает работников.

И правда, братии-то там, как нам известно, раз-два и обчелся.

- Однако эти плиты уже очищены, перевезены в то место, где хранятся все надгробия на территории монастыря. А так там бережно ко всему относятся, и с археологами хорошие отношения. Но монастырю помощь волонтеров-христиан очень не помешала бы, - добавил священник.

Такая вот ситуация.

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