Сказка должна быть полезной и безопасной: Виталий Королев заглянул в детский лагерь под Максатихой

Виталий Королев пообщался с ребятами и поучаствовал в активностях. Фото: ПТО/Оксана Стрыгина

1 июня, в День защиты детей, Виталий Королев приехал в загородный летний лагерь «Лесная сказка» в Максатихинском округе. Глава Тверского региона пообщался с ребятами, у которых в этот день стартовала первая смена, побеседовал с персоналом, проверил условия, в которых живут дети, и соблюдение мер безопасности, а также узнал, чем школьники заняты на каникулах.

Летний досуг

В первую смену в лагере отдыхают 67 ребят. Виталий Королев лично удостоверился, как организована их жизнь: проинспектировал пост охраны, осмотрел медпункт, жилые корпуса и спортплощадку, концертную зону. Увиденное глава региона охарактеризовал так: «Очень хороший лагерь с доброй атмосферой». Не отказался от приглашения перекусить, пообедав вместе с ребятами.

В лагере функционирует новый модульный жилой корпус на 10 комнат, установленный в этом году. Жить здесь могут 49 детей.

«Очень важно, что у нас обновляются площадки отдыха, - сказал по этому поводу Виталий Королев. - Новый корпус появился и в «Лесной сказке». Он был создан за четыре месяца, и уже принимает своих первых проживающих. В новых помещениях живут 45 детей, он оборудован и душевыми, и санузлами. Главное - детям очень нравится. Сегодня все проверил и проинспектировал. Продолжим реновацию лагеря - считаю, что еще есть к чему стремиться. И первые шаги для этого сделаны».

За общим обедом. Фото: ПТО/Оксана Стрыгина

Не праздностью единой

Под пристальным личным вниманием Виталия Королева находятся безопасность детей, организация их полноценного отдыха и развития, которое, конечно, не должно прекращаться летом.

Создание условий для творческой, культурной, спортивной и профессиональной активности ребят назвал глава региона приоритетным в организации летнего отдыха.

За этим, как выяснилось, дело не встанет. Ребята постарше в тверской области в свободное от учебы приобщаются к труду. Они работают на предприятиях, посещают лагеря труда и отдыха. Выбрать направление развития они могут, в том числе на ярмарках вакансий. Одну из них - «Мое трудовое лето» в колледже имени Коняева – Виталий Королев недавно посетил.

Загородные и пришкольные лагеря выступают в том числе в качестве важных работодателей для молодежи. Почти 10 тысяч человек в этом году будут трудиться вожатыми, помощниками воспитателей, библиотекарей, подсобными рабочими.

Общение с персоналом. Фото: ПТО/Оксана Стрыгина

Одно из весьма полезных мероприятий летней кампании, охватывающее и загородные площадки, - встречи школьников с профессионалами, людьми, которые помогают ребятам сориентироваться в их трудовом будущем. А ещё в загородных лагерях создают условия для занятий спортом и творчеством. В программы отдыха встроены культурная и патриотическая повестки.

Возвращаясь к отдыху

И всё-таки отдых и веселье летом обязательны. Побеседовав с ребятами и выяснив, что у них всё хорошо, Виталий Королев позволил себе ненадолго отвлечься от работы и поиграл со школьниками в баскетбол. А ещё преподнёс подарки: мячи, ракетки для настольного тенниса, инвентарь для бадминтона.

«В этом году у нас на 5 тысяч увеличилось количество детей, посещающих летние и оздоровительные лагеря. В целом цифра достигла 102 тысяч. Летним отдыхом охватим 75% ребят, и это хороший показатель, - прокомментировал глава региона. - Считаю, очень полезно, когда дети летом могут спокойно отдыхать, а родители в это время заниматься рабочими делами и не беспокоиться о безопасности и занятость своих детей».

Баскетбол - полезно и весело. Фото: ПТО/Оксана Стрыгина

Перспективы

Виталий Королев убедился, что в «Лесной сказке» есть все необходимые удобства, созданы условия для развития ребят. Кроме жилых корпусов здесь есть пространства для занятий и активного досуга. Обустроены летняя эстрада, универсальная спортивная площадка, беседки для различных занятий и игр на свежем воздухе. Модульные душевые и туалеты – для удобной и здоровой гигиены. Оборудован медицинский блок. Проведено благоустройство.

По итогам посещения глава региона подчеркнул: необходимо и дальше укреплять материально-техническую базу, заниматься комплексным обновлением лагеря. Еще одна задача, поставленная Виталием Королевым, - обеспечить этим летом полную загрузку лагерей Тверской области. Чтобы все предусмотренные в рамках смен места были заполнены.

СПРАВКА «КП»

Летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка» находится в Максатихинском округе, в 70 километрах от Бежецка. Он расположен в сосновом бору на берегу Мологи. За летние каникулы здесь успевают отработать четыре смены длительностью 21 день каждая. В смену лагерь может принять около 120 ребят.

В первую смену в лагерь прибыли воспитанники из нескольких учреждений: Зубцовского и Митинского детских домов, Центра кадетского воспитания, а также реабилитационного центра Лесного округа. Для детей организована насыщенная программа, включающая спортивные мероприятия и встречи с участниками специальной военной операции. На протяжении всех смен будут функционировать различные творческие студии и кружки, что позволит каждому ребенку найти занятие по душе.

За последние три года, благодаря реализации региональной программы по укреплению материально-технической базы лагерей, на территории были проведены значительные улучшения. Установлены новые спортивные площадки, беседки, а также контрольно-пропускной пункт. Обновлены туалеты и душевые, заменены ограждения и мебель в жилых корпусах и столовой. В планах на 2027 год значится ремонт столовой, что еще больше улучшит условия для отдыха детей.