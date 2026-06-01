«Бессмертный полк» помог найти родственников погибшего в Тверской области солдата

Федор Князев. Один из бойцов, личность которого удалось установить поисковикам. Архивный снимок. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

К юго-западу от Твери в Верхневолжье располагается Зубцовский округ, один из боевых районов нашего региона, где в годы Великой Отечественной войны шли жестокие сражения с врагом. В начале мая поисковики нашли там останки пяти бойцов - в воронке рядом с урочищем Гредякино. Удалось установить личности двоих солдат. Причем в этой истории помог ресурс «Бессмертного полка»…

Детали сообщил командир мордовского поискового отряда «Броня» Алексей Кузнецов. Он со своими соратниками из Саранска уже немало лет приезжает на Вахты Памяти в Верхневолжье.

- Давно работаем в районе урочища Гредякино, раньше это была деревня на границе со Смоленской областью, - поделился поисковик с «КП»-Тверь». - Постепенно перестраиваемся на работу в том числе с немецкими источниками - аэрофотосъемками за нужный период. Они помогают выходить на захоронения. 2 мая так зацепили вот эту воронку.

Известно, что во время войны деревню Гредякино заняли немцы и сделали там опорный пункт...

Алексей рассказал, что в воронке лежали останки пяти бойцов Красной Армии, причем были обнаружены и два посмертных медальона. Поднимали солдат сводным отрядом тверского центра «Подвиг» (в него входит около 40 отрядов), поисковиков из Москвы и Смоленской области, а также, конечно, мордовской «Брони».

Поисковики за работой. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Поисковикам удалось прочитать записки в найденных медальонах. Были установлены имена двух из пяти павших там за Родину бойцов.

Один из них - красноармеец-мотострелок Федор Князев 1917 года рождения из Горьковской (то есть Нижегородской) области. Он погиб 13 августа 1942 года. Как рассказал Алексей Кузнецов, с запиской бойца было непросто - бланк визуально не читался, но некоторые штрихи записей после подсыхания начали просматриваться:

- Им занялся наш друг и коллега Игорь Михайлюк. Чуть меньше суток - и мы узнали имя.

Бланк из смертного медальона. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

В поиске родственников солдата помог «Бессмертный полк». На его ресурсе в интернете быстро обнаружилось фото Федора Князева, размещенное в 2020 году его правнучкой Екатериной. Далее к делу подключились нижегородский коллега-поисковик Федор Дроздов с другом. В итоге благодаря информации от местных властей, жителей и библиотеки правнучка Екатерина нашлась в Питере, а ее отец, родной внук бойца Андрей Георгиевич - в Чебоксарах.

Ретроснимок. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Внук связался с поисковиками. Алексей в посте на странице центра «Подвиг» в соцсети привел его рассказ:

«Моя мама Антонина Федоровна, дочь солдата, родилась в 1940 году. Деда, о котором знаю, увы, очень мало, призвали сразу после начала войны. До призыва работал в колхозе. Писем не было. В августе 42-го пришла похоронка, я ее помню. Потом дом в Наруксово продали, пропала и похоронка. Портрет, где дедушка с женой, снял со стены и храню. Его супруги - моей бабушки Татьяны Георгиевны - не стало в 2008 году, не дожила месяц до своего 91-летия. Она труженик тыла, награждена медалями, я их храню. У деда была сестра Анастасия Андреевна, примерно 1932 г.р. Жила и умерла в Калининграде...»

С запиской из другого медальона вышло полегче. Она принадлежала красноармейцу Аркадию (Арону) Гоникману из Житомирской области. В записке были адреса жены солдата в Узбекистане и ее родных в Саратовской области. С помощью центра «Благовест» в Москве поисковики нашли родного внука павшего воина - Александра Михайловича.

Аркадий (Арон) Гоникман. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Алексей Кузнецов сообщил нам, что торжественное захоронение останков найденных бойцов запланировано провести 23 августа, в день освобождения Зубцова от фашистских захватчиков, на воинском мемориале в Веригино Зубцовского округа. Ожидают поисковики и приезда родных установленных солдат.

Мемориал в Веригино был создан самими поисковиками в начале 1990-х. Там упокоены останки свыше 12 000 советских воинов.

- На весну этого года установлены личности и судьбы более 1750 солдат и офицеров, - уточнил Алексей Кузнецов.

НА ЗАМЕТКУ

Война пришла в Зубцовский район уже осенью 1941-го. 11 октября гитлеровцы вошли в Зубцов и за несколько дней оккупировали весь район. За время оккупации были уничтожены 116 деревень, 49 школ, на каторжные работы угнано свыше 3500 человек. Две тысячи мирных жителей умерли от голода, еще несколько тысяч погибли от пуль, были замучены.

Зубцовская земля была частью Ржевско-Вяземского выступа, где развернулась кровопролитнейшая Ржевская битва. Для нацистов этот выступ был как трамплин для наступления на Москву…

Красная Армия освободила Зубцов от врага 23 августа 1942 года в ходе Ржевско-Сычевской операции, но бои рядом продолжались до весны 1943 года. В марте 1943-го зубцовская земля была очищена от гитлеровцев.

Зубцов носит почетное звание «Город воинской доблести».