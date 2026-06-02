Бювары, подчасники, покровцы: В Торжке реставраторы раскрыли секреты мастерства

Панно "Илья Муромец поражает Соловья-раздойника" (1945 год). Фото: ВИЭМ

Государственный научно-исследовательский институт реставрации совместно с Всероссийским историко-этнографическим музеем провели в Торжке семинар по реставрационному искусству.

В гостинице Пожарских собрались специалисты из ведущих музеев России: Кижей, Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, Музея археологии Татарстана и других. Были приглашены и студенты Торжокского педколледжа, студентов которого ВИЭМ давно надеется увлечь идеями реставрации.

В плане реставрации, как правило, чаще всего говорят об архитектуре. И очень мало пишут СМИ о реставрации текстиля. Именно эта тема и стала главной в Торжке.

Штандарт эскадронный (1807 год) гости представили на семинаре. Фото: пресс-служба ВИЭМ

ЧТО ИМЕЕМ, ТО ХРАНИМ

Проведение такого специализированного всероссийского семинара здесь вполне логично. Текстильная старина - один из коньков Торжка, где столетиями процветало золотное шитье, а в наши дни одежда предков не раз становилась предметом исследований экспертов. Вспомним, к примеру, знаменитую не только в Тверской области, но и в России коллекцию одежды «Новоторжские щеголихи», изготовленную на основе исторических исследований.

Однако текстиль - это не только одежда. В фондах ВИЭМ хранятся редчайшие образцы расшитых золотом изделий. Это предметы религиозного значения разных эпох: покровцы, палицы, воздухи, оклады к иконам. Людям, не связанным с рукоделием, сложно даже представить, сколько труда вложено в эти работы, сколько дорогостоящих материалов необходимо было найти. К примеру, один из экспонатов ВИЭМ - оклад к иконе «Богоматерь с младенцем» (середина XIX века, Торжок). В изготовлении использованы бархат, льняные холст и шнур, шнур серебряный, бисер «под жемчуг», блестки, канитель, страз с фольгой. Добавим к этому еще золотное шитье, шитье бисером.

Фрагмент очелья до реставрации. Фото: ВИЭМ

Кроме церковного текстиля мастерицы Торжка изготовляли предметы для светской жизни. Сохранились туфельки-подчасники, сумки, пояса, подушки, игольницы и даже конверты для носовых платков.

Уникальным образцом золотного шитья XII века является очелье (это традиционный славянский головной убор или налобная повязка). Его нашли в 2012 году на территории Борисоглебского монастыря. В изготовлении использованы шелковая ткань, пряденое золоченое серебро. Изготовлено очелье в технике золотного шитья. Оно было найдено в крайне ветхом состоянии. В 2014 году его отреставрировали в Московском музейно-выставочном центре.

Еще одним удивительным предметом музейной коллекции является декоративное панно «Илья Муромец поражает Соловья-разбойника». Сюжет тесно связан с военной историей Торжка. Дата изготовления - 1945 год. Это дипломная работа выпускницы профтехшколы художественного шитья Анны Егоровой.

Оклад к Иконе (19 век). Фото: ВИЭМ

ЗАПРОСЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Профтехшколу художественного шитья в Торжке открыли после Октябрьской революции, и промысел не угас. У новой власти появились новые потребности. В фондах разных музеев Торжка хранятся декоративные панно, представляющие новые события в истории страны. Они считались очень хорошим подарком общественным и государственным деятелям. Важные люди из Москвы специально заказывали их в Торжке.

1920 годом датировано знамя Будовской вольно-пожарной дружины. Есть папка «Закон четвертой Сталинской пятилетки» из 40-х годов. Различные вымпелы, которые вручались лучшим работникам, победителям соцсоревнований. При изготовлении в ход шли шелк, крепдешин. В 80-е стали популярными бювары и разного рода папки поздравительных адресов с золотной вышивкой по коже, замше, сукну.

В изобилии в запасниках сохранились шарфики, пояса, закладки для книг, наволочки, всевозможные сумки.

Ткфелька-подчасник (1913 век). Фото: ВИЭМ

КОМУ НУЖНЫ КОПИИ

На семинаре эксперты обменялись опытом. Методист ВИЭМ Наталья Шамарина познакомила коллег с видами новоторжских швов и техниками их исполнения.

Нижегородский музей-заповедник продемонстрировал золотное шитье своей губернии, которое интересно уникальной техникой вышивки по черному шнуру-витейке. Это искусство изначально развивалось в нижегородских женских монастырях.

Мастера обсудили технику работы сбитью (это тончайшая сплющенная металлическая проволока), пряденой нитью, нитью с текстильным сердечником.

Участники также поделились опытом создания реконструкций и реплик. Это умение актуально в наши дни, когда музеи используют интерактивные форматы. Нужны предметы, которые посетитель может не только увидеть, но и потрогать. Хрупкий оригинал не может долго находиться в экспозиции, поэтому очень важно уметь воспроизводить точные образцы. Ученые из Татарстана рассказали о реставрации шитого золотом головного женского убора 16-17 веков, найденного в Толиковском могильнике Чебоксарского района. А эксперты Кирилло-Белозерского музея-заповедника поделились тонкостями реставрации икон.

Чем полезен такой обмен опытом, сказала Татьяна Баранцова из музея-заповедника «Кижи»:

- Мы многое узнали о воссоздании золотной вышивки. Это имеет для нас большое практическое значение, ведь предметы северного быта, украшенные этим прекрасным искусством, очень хрупкие, а условия экспонирования на острове - суровые. Поэтому стараемся изготавливать для экспозиции точные копии уникальных артефактов. А сами оригиналы хранятся в фондах, где можно обеспечить подходящий режим температуры и влажности.

Папка с золотным шитьем (1940-е годы). Фото: ВИЭМ

ЗОЛОТЫЕ НИТИ: ПРАВДА И МИФ

Перед реставрацией текстиля проводят археологические, исторические, искусствоведческие исследования. При восстановлении важно минимизировать воздействие на структуру волокон, замедлить процесс старения. Остановить его реставратор не может, но способен снизить негативное влияние загрязнений, повреждений и деформаций.

Один из методов реставрации - закрепление поврежденных волокон. Для этого используют раствор желатина или клейкий раствор на мучной или крахмальной основе. Он проникает в структуру волокна, закрепляет его и создает защитный слой.

Часто требуется такой простой метод, как зашивка рваных полотен: места разрыва сшивают через край нитками, совпадающими по цвету с тканью.

Еще один способ - подложить под место разрыва прочную ткань, пришивая к ней края фрагмента или всего полотна. Есть также вариант наклеивания, когда рваные места приклеивают к различным материалам, например к тюлю, газу или сетке.

При утрате части текстильного изделия сейчас активно применяют современные материалы, по характеристикам максимально приближенные к оригиналу.

Студенты задали экспертам вопрос, который интересует многих: из чего делали золотую нить в старину? Неужели из чистого золота?

Тайну раскрыла эксперт Всероссийского художественного научно - реставрационного центра Грабаря Анна Литвинова:

- Для исследования металла золотых нитей очень хорошо подходит метод рентгено-флюоресцентного анализа. Популярная нынче тема - использование сканирующего электронного микроскопа. Пробы нитей даже с одного участка предмета могут быть разного состава, иметь различные примеси: олово, медь, свинец.

Она показала штандарт с орлом, шитый серебром и золотом:

- Эти нити сделаны из серебра, покрыты тонким слоем золота с примесью свинца. «Лицо» орла состоит из тончайших пружинок. В отличие от остального «оперения», пружинки медные, с золотым покрытием.

Подписание соглашения: Ирина Жукова и Дмитрий Антонов. Фото: пресс-служба ВИЭМ

НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ

Важным событием семинара стало подписание соглашения о сотрудничестве между ВИЭМ и ГОСНИИР.

Как пояснил директор научно-исследовательского института Дмитрий Антонов, это продолжение многолетнего сотрудничества:

- Сейчас, когда тема сохранения исторического наследия в фокусе внимания, важно активизировать совместную работу. Нам нужны исследования в фондах музея, а музею полезна научная помощь и сотрудничество в сфере реставрации. У вас есть с чем поработать и что изучить. Очень приятно видеть в зале много молодежи. Надеюсь, нам удастся увлечь молодое поколение такой подвижнической деятельностью, как реставрация.

Сотрудничество именно с научно-исследовательским институтом очень важно для Торжка, считает директор ВИЭМ Ирина Жукова:

- ГОСНИИР разрабатывает методики, которые можно применить к каждому случаю, даже самому непростому. Мы обсудили вопросы археологии, в частности реставрации и консервации деревянных мостовых, обнаруженных в прошлом году. Учитывая, что открытие Музея города уже близко, а мостовые будут там представлены, это сейчас очень актуальная задача. Есть планы реставрации и других экспонатов.