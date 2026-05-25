Парламент Тверской области поучаствовал в акции «Дерево добра»

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания региона вновь присоединились к благотворительной акции «Дерево добра», которую проводит Управление Федеральной почтовой службы Тверской области. Участники акции оформили подписку на периодические издания для детских социальных учреждений региона.

«Дерево добра» - это инициатива Почты России, позволяющая каждому желающему оформить подписку на детские журналы и газеты для воспитанников детских домов, школ-интернатов и других социальных учреждений, а также на издания для пожилых людей из домов престарелых.

В преддверии Дня защиты детей благотворительная акция прошла на площадке Законодательного Собрания Тверской области.

- Эта благотворительная акция уже стала нашей доброй традицией. Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания присоединяются к ней второй раз. Многие депутаты регулярно поддерживают социальные учреждения для детей и пожилых людей в своих округах, - отметил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев.

- Оформил подписку на издания для ребятишек из нашего семейного центра в Бежецком округе. Мы регулярно взаимодействуем с ними, приглашаем на разные мероприятия. 1 июня мы планируем большой праздник в парке развлечений, и, конечно же, ребята из семейного центра тоже будут там. Это возможность подарить немного тепла и внимания тем, кому это особенно важно, - сказал депутат Андрей Николашкин.

Сотрудники Почты России отмечают, что акция очень востребована в социальных учреждениях региона. Школьники с удовольствием читают познавательные журналы и разгадывают кроссворды, а малыши особенно любят головоломки и раскраски.

- Оформил подписку на журнал для самых маленьких воспитанников социального приюта в Западной Двине. Очень хочется, чтобы у этих обездоленных детей было больше радостных моментов в жизни, - поделился заместитель председателя областного парламента Юрий Цеберганов.

Депутат Лилия Корниенко добавила: - Для меня благотворительность стала привычным делом. Сегодня перечислила средства на покупку журналов для нашего тверского приюта на улице Рихарда Зорге. Убеждена, что каждый депутат, руководитель бизнеса и просто неравнодушный человек может внести свой вклад в общее дело доброты.

Акция «Дерево добра» не имеет временных ограничений – оформить подписку можно в любое удобное время.

- Почта России проводит эту благотворительную акцию с 2015 года. Идея о ее проведении родилась именно в Твери, после чего акция стала всероссийской, - рассказала руководитель группы сопровождения подписки УФПС Тверской области АО «Почта России» Юлия Шевчик. - Всего в подписном каталоге доступно более двухсот пятидесяти наименований детских изданий. В основном это журналы, ориентированные на разные возрастные группы: от раскрасок для младших детей до научно-познавательных материалов для подростков.

Жители Тверской области могут оформить подписку в любом отделении связи или через мобильное приложение Почты России. Список изданий доступен в отделениях связи и на сайте.

- Хочу выразить огромную благодарность депутатскому корпусу, партии «Единая Россия» за организацию и активное участие в благотворительной акции «Дерево добра». Наша цель – собрать подписки на интересные детские издания. Ранее мы проводили подобную акцию для пожилых людей, а сейчас оказываем поддержку детям. Выбирая издания, мы стараемся ориентироваться на то, что было бы интересно почитать ребятам. Надеюсь, для Законодательного Собрания эта акция станет ежегодной, - подчеркнул заместитель председателя областного парламента Александр Клиновский.

Чтобы оформить благотворительную подписку, на странице акции https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra необходимо выбрать регион и социальное учреждение. Почта доставит издания детям и подросткам, нуждающимся в заботе. Принять участие и подарить журналы и газеты также могут организации и компании. Кроме того, в рамках акций «Дерево добра» можно порадовать любимым изданием пожилых людей – подопечных домов престарелых, а также оформить подписку в адрес сельских библиотек.