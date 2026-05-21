Глава региона проверил, как обстоят дела в одной из поликлиник областной столицы.

21 мая глава региона Виталий Королев в Твери с рабочим визитом посетил поликлинику №2 горбольницы №7. Руководитель области проверил условия оказания медицинской помощи жителям, в том числе в плане записи к врачам, пообщался со специалистами на тему решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения Верхневолжья. А также узнал, требуется ли медучреждению ремонт или новое оборудование. Итогом посещения поликлиники стали конкретные решения.

Виталий Королев обратил особое внимание на трудности с электронной записью к врачу. Глава региона в поликлинике пообщался с некоторыми ожидавшими своей очереди к доктору пациентами, поинтересовался их мнением о том, что можно улучшить в здравоохранении региона.

«Сегодня посетил поликлинику №2 тверской городской больницы №7. Ознакомился с работой узких специалистов, осмотрел оснащение, пообщался с пациентами. В целом отзывы положительные, но есть ряд вопросов. У жителей вызывает нарекания электронная запись к врачам. Это услышал и от людей в поликлинике. Нередко приходится звонить или приходить в медучреждения и стоять в очереди. Минздраву и Минцифре поручил проверить корректность работы системы, размещения доступных для записи «окон». Ситуация должна быть исправлена», - оставил позже запись в своем канале в мессенджере «Макс» Виталий Королев.

По поручению главы региона областные Минздрав и Минцифры должны организовать запись в медучреждения так, чтобы всегда имелись слоты для электронной онлайн-регистрации на прием к врачам.

Во время посещения поликлиники Виталий Королев зашел в некоторые кабинеты, поговорил с врачами, посмотрел на условия их работы. Там с этим все хорошо — в медучреждение сделан капремонт, в том числе обновлены фасад, кровля, все помещения, регистратура, кабинеты специалистов, заменены окна и инженерные коммуникации, благоустроена прилегающая территория.

К поликлинике прикреплены более 42 тыс. жителей Заволжского района, на смену приходится около 340 посещений. В медучреждении есть отоларинголог, хирург, окулист, эндокринолог, невролог.

«Поликлиника укомплектована узкими специалистами, но в целом в здравоохранении есть системная проблема нехватки медиков, - отметил глава региона и уточнил. - Выработали ряд подходов. Привлекаем молодых специалистов из ординатуры, сейчас у нас учится 1400 ординаторов. В округах нашей большой области решаем вопрос, в том числе с помощью врачей, которые приезжают на определенный период времени и оказывают услуги населению по узким специальностям».

Руководитель области подчеркнул, что областное правительство будет внимательно изучать позитивный опыт больниц по привлечению кадров, особенно молодых, и оформлять в дорожные карты для всех учреждений здравоохранения:

«Закрыть кадровый дефицит можно только общими усилиями региона, врачебного сообщества и медицинских учебных заведений. Будем двигаться в этом направлении».

Виталий Королев также узнал, что в поликлинике есть потребность в обновлении некоторого медоборудования. Глава региона принял решение о закупке в этом году флюорографа и маммографа, в ближайшие годы – рентген-аппарата и КТ. Всего в 2026-м планируется приобрести 1400 единиц оборудования для тверской медицины.

«Улучшение работы медучреждений – процесс не быстрый. Но для нас это задача номер один. Завтра на Совете главных врачей детально обсудим ключевые направления, на которых необходимо без промедления сосредоточить максимум усилий», - также отметил в своем канале в «Максе» Виталий Королев.