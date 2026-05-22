Новое кладбище для Твери запланировано обустроить до конца лета

Часть поля под новое кладбище, ракурс в сторону Тургиновского шоссе. Фото: Александр ЖМУЛИН.

Твери необходимо новое муниципальное кладбище. В связи с тем, что имеющиеся городские погосты практически исчерпали свой лимит, власти задумались об этом еще несколько лет назад. В 2022 году было выбрано место под новое кладбище, затем проведены изыскания и составлен соответствующий проект. В этом мае на портале госзакупок появился тендер на поиск подрядчика, который выполнит первый этап работ по обустройству этого места для погребения. Мы узнали детали.

В 2022-м я побывал на месте, где будет создано городское кладбище. Расположено оно к югу от Твери, чуть подальше Бурашево и деревни Цветково. Это примерно 23-25 км. Доехать можно по Бурашевскому и затем Тургиновскому шоссе.

Сейчас место представляет собой широкое поле, примыкающее с одной стороны к дороге, недалеко находится еще деревня Березино. Рядом протекает ручей, сбоку тянется грунтовая автомобильная колея.

Под территорию кладбища в том районе выделены три земельных участка (кадастровые номера: 69:10:0000030:24, 69:10:0000030:2308, 69:10:0000030:2059) общей площадью примерно в 400 000 квадратных метров (40 гектаров). Внушительная территория. Для наглядности: это где-то 17 садов (вместе с зоной сирени) нашего Тверского императорского дворца или около 56 футбольных полей.

В документации тендера указано, что под захоронения там выделяется площадь в 14 965 квадратных метров (это уже поменьше, где-то чуть больше 60% тверского дворцового сада). Но, судя по всему, это лишь на первом этапе, учитывая, какая там в целом огромная территория выделена под некрополь.

На поле пока ничего нет, никакой застройки, подземные и воздушные инженерные сети отсутствуют.

Здесь, в местечке недалеко от деревень березино и Цветково, будут хоронить тверичан. Фото: Александр ЖМУЛИН.

Примечательно, но в документации проекта даже указаны такие климатические подробности про это место: абсолютный максимум (+36 °С) отмечался в 1938 году; абсолютный минимум (-50 °С) - в 1940 году…

Согласно сметной документации, подрядчику на первом этапе реализации проекта предстоит выполнить целый ряд работ. Запланировано создать:

- парковку легкового транспорта;

- кварталы под захоронение;

- межквартальные проезды, дорожки;

- место отдыха со скамьёй с навесом и урной, доступное в том числе для маломобильных групп населения;

- зону биотуалетов на две кабинки;

- огороженные площадки с мусорными контейнерами;

- обваловку по периметру кладбища;

- ограждение территории.

Проезды запроектированы с обочинами шириной в метр. Отвод поверхностных вод с участков захоронений - через водоотводные канавы с водопропускными трубами в придорожную канаву автодороги.

При входе на кладбище предусмотрены информационный щит, места для продажи цветов и предметов ритуальной принадлежности, на территории кладбища - щит со средствами для пожаротушения.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 мая. Максимальная цена контракта - 39 млн 40 тысяч 736,96 руб. Это городские бюджетные средства.

Заказчиком выступает тверское муниципальное учреждение по вопросам организации похоронного дела «Радуница». Все работы на первом этапе, согласно предварительному варианту контракта, должны быть выполнены по 31 августа 2026 года.