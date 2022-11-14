Новое кладбище Твери: где и на каких землях будет расположено

Часть поля, где запланировано обустроить кладбище. Фото: Александр ЖМУЛИН

В проект бюджета Твери на 2023-й и плановые 2024-й и 2025-й годы внесена строка расходов на проектирование и обустройство нового кладбища города. Место указано - рядом с деревнями Цветково и Березино в Бурашевском сельском поселении. От железнодорожного вокзала Твери до Цветково 20 км по шоссе. Корреспондент "КП"-Тверь" побывал в тех краях и прошёлся по полю, где непосредственно предполагается обустроить кладбище...

Потребность в новом погосте для Твери высока. На действующих городских захоронениях в Лебедево и Дмитров-Черкассах мало места. Так, самая новая часть кладбища в Дмитрово-Черкассах, так называемое кладбище «Заволжское», уже в ближайшие годы исчерпает свой лимит.

По данным тверского ЗАГСа, в городе ежегодно требуется около 6300 мест для могил, при этом согласно этой мрачной, статистике 60% из них (3780) – новые места, а остальные – подзахоронения к могилам родных.

Власти Твери начали присматривать территорию под новое кладбище не вчера. Еще в прошлом году в Тверской городской Думы была закреплена передача в муниципальную собственность пяти земельных участков в районе деревень Березино и Цветково Бурашевского сельского поселения. Их общая площадь - более 120 га. Это условный прямоугольник со сторонами 1000 на 1200 метров.

Вид от леска в сторону, где за деревьями проходит шоссе. Фото: Александр ЖМУЛИН

Это были областные земли сельхозназначения, которые передавались столице региона именно под муниципальный погост.

Согласно проекту бюджета на проектно-изыскательные работы по будущему созданию кладбища, предлагается в 2023 году заложить 11,9 млн рублей. В два последующие года - по 18,4 млн.

Земли под будущий погост расположены за деревней Цветково. Конкретно место нам указали в местной администрации.

От автобусной остановки в Цветково до туда примерно 1,5 км. Если ехать от железнодорожного вокзала Твери, то получится 22 километра. Не близко, конечно, но вариантов нет.

С обочины шоссе на поле, где в будущем вырастут надгробия, я попал перебравшись через овраг по бревенчатому мостку-настилу. Вдаль тянулась коллея просёлочной дороги. Судя по следу, кто-то тут на внедорожниках ездит. Вдали на горизонте даже можно увидеть церковь деревни Березино. Но так далеко я, конечно не пошел.

Южная сторона поля упирается в подлесок. Он в низине. Там протекает ручей. В местной администрации сказали, что он бывает довольно полноводным по весне и впадает в речку Чернава. Само же поле хоть и выше по уровню, но тоже по сути в низине - тут определенно необходимо будет делать мелиорацию или иные дренажные работы.

Ручья сейчас практически и не разглядеть, но местные говорят, что он бывает довольно полноводным. Фото: Александр ЖМУЛИН

Ну а что под землёй, то проверить пока не удалось. Песок ли там или глина, узнаем, когда землеустроительные работы начнутся.

Очевидно лишь, что городу придётся к новому кладбищу пустить специальные автобусные маршруты. 22 километра, это вам не кошка начихала! Ну и пора всерьёз думать о строительстве крематория, ведь следующее кладбище ещё дальше строить придётся...