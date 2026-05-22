Калининская АЭС признана лучшей атомной станцией России по итогам 2025 года

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Концерн «Росэнергоатом» подвел итоги ежегодного конкурса «Лучшая АЭС России». По результатам работы атомных станций за 2025 год Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») заняла первое место.

Победителей определяли по комплексу производственных, экологических, финансово-экономических и управленческих показателей. При оценке учитывались безопасность, надежность оборудования, эффективность производства, охрана труда и другие критерии. Безусловным приоритетом, как и прежде, оставалась безопасность работы атомной станции.

Высокий результат Калининской АЭС обеспечило отсутствие нарушений в работе атомной станции, высокий уровень культуры безопасности, а также высокие показатели эффективности производства, работы на рынке электроэнергии и мощности. Ремонтная кампания 2025 года в части обеспечения выработки электроэнергии и снижения затрат на ремонт выполнена в полном объеме и с необходимым качеством. Значимыми факторами стали природоохранная деятельность, при которой воздействие производственных факторов атомной станции на окружающую среду остается минимальным и значительно ниже установленных нормативов, качество финансово-экономического планирования, работа с персоналом, обеспечение безопасности, надежности и эффективности оборудования, лицензионная и правовая деятельность, развитие Производственной системы «Росатом» и реализация капитального строительства в рамках инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом».

По словам директора Калининской АЭС Виктора Игнатова, достигнутый результат стал возможен благодаря сплоченной работе коллектива предприятия. «Это подтверждает высокий профессионализм работников атомной станции, их вовлеченность в производственные процессы и ответственность за общий результат. Такие достижения возможны только тогда, когда цели предприятия совпадают с личными целями сотрудников — стремлением работать качественно, развиваться и вносить вклад в безопасную и эффективную работу Калининской АЭС», — отметил он.

Калининская АЭС уже в одиннадцатый раз входит в число лучших атомных станций страны.

Справка:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.