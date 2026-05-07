ВСУ предприняли попытку нападения на город воинской славы. Атака БПЛА на Ржев в Тверской области 7 мая 2026 года стала действительно подлой: устройства на город отправили в дни объявленного перемирия, целями были мирные жители. Рассказываем, что известно на данный момент про атаку БПЛА на Ржев 7 мая 2026 года.

Атака БПЛА на Ржев в Тверской области 7 мая 2026 года: что произошло

Об атаке БПЛА на Ржев в Тверской области 7 мая 2026 года и повреждениях после нее сообщил глава Тверской области Виталий Королев. Для него рабочий день начался в Ржеве.

Все произошло ночью, люди рассказывают, что слышали громкие хлопки. Сейчас на месте продолжает работать оперативный штаб, работают сотрудники МЧС. Именно их за оперативность и слаженную работу поблагодарил руководитель региона.

Последствия атаки БПЛА на Ржев в Тверской области 7 мая 2026 года

В результате атаки БПЛА на Ржев в Тверской области 7 мая 2026 года повреждены три жилых дома. В пятиэтажке пострадала плита кровельного покрытия. в двух соседних домах частично выбиты окна. Как особо отметил Виталий Королев, к счастью, люди не пострадали.

Тем не менее жителей - а это 350 человек - среди них 60 детей - прямо ночью пришлось эвакуировать в местную гостиницу. Всех удалось разместить с максимальным комфортом.

- Спецслужбами уже проведено обследование кровли, жилых помещений на предмет безопасности. Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры, - уточнил глава региона.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Ржев

К счастью, при атаке жители не пострадали. Сейчас проведено обследование домов, Виталий Королев пообщался с жителями, примерный объем восстановительных работ оценили.

Больше всего пострадала квартира на последнем этаже - там повреждена кровля. Глава региона распорядился до Дня Победы провести работы по ремонту и замене - максимально быстро.

- Уже сегодня начать работу по замене 350 окон. Утром заслушаю доклады об объеме работ и 9 мая лично проверю ход выполнения, - также поручил он.

Что происходит после атаки БПЛА на Ржев 7 мая 2026 года

Оперативный штаб продолжает свою работу. У жителей принимают заявки на замену окон и обследование жилья. Их можно оставить по адресу: улица Предтеченская, дом 39, в офисе управляющей компании.

Также глава региона поручил в преддверии Дня Победы усилить меры безопасности по всей Тверской области.