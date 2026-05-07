«Мы рядом. Мы вас не бросаем»: Виталий Королев обратился к жителям Ржева после ночного происшествия

В Ржеве развернули оперативный штаб. Фото: ПТО

Ранним утром 7 мая глава Тверской области Виталий Королев провел оперативное совещание в Ржеве. Его необходимость была связана с разрушениями в многоэтажных домах, пострадавших в результате отражения ночной атаки БПЛА. Руководитель региона дал поручение по восстановительным работам.

«Работаем в Ржеве. Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали. Отмечу слаженную работу сотрудников нашего управления МЧС, руководства Ржева», – написал Виталий Королев в своем канале в МАХ.

Виталий Королев прибыл на место происшествия рано утром. Фото: ПТО

Глава региона сообщил, что жильцы ( а это 350 человек, в том числе 60 детей) были оперативно эвакуированы. Их разместили в местной гостинице. Спецслужбами уже проведено обследование кровли и жилых помещений на предмет безопасности. Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры.

Виталий Королев на месте пообщался с жителями, уточнил примерный объем восстановительных мер и дал распоряжение до Дня Победы провести максимально возможные работы по кровле и в пострадавшей квартире.

«Уже сегодня надо начать работу по замене 350 окон. Утром заслушаю доклады об объеме работ и 9 мая лично проверю ход выполнения. Сейчас на месте развернут оперативный штаб – все задачи региональным Минстрою, Минпрому и главе поставлены, – отметил Виталий Королев. - Благодарю наших жителей за понимание ситуации, собранность, отсутствие паники, спецслужбы – за немедленное включение в работу. В преддверии Дня Победы еще раз акцентировал внимание на усилении мер безопасности в нашем регионе».

Заявки на замену окон и обследование жилья жители могут оставлять по адресу: улица Предтеченская, дом 39, в офисе управляющей компании.

Руководитель области успокоил жильцов: «Мы рядом. Мы вас не бросаем! Все здесь: и глава города, и МЧС. Самое главное – все живы. Окна восстановим. Враги хотят испортить нам праздник, но у них это не получится».