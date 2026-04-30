Советы тверского врача: Как избежать проблем со здоровьем в период погодных качелей

В Верхневолжье продолжаются климатические качели - после заметного потепления в марте и сурового похолодания в апреле в начале мая грядет, считай, летняя погода. Синоптики прогнозируют в это воскресенье, 3 мая уже до 20 градусов тепла, а в понедельник чуть ли 24. Казалось бы - живи и радуйся! Но не всем от такого резкого потепления может быть хорошо. Речь про метеозависимых, гипертоников и сердечников.

«КП»-Тверь» обратилась в эксперту - доктору медицинских наук, главврачу тверской горбольницы № 6, кардиологу Наталье Соколовой - за рекомендациями, как избежать проблем в связи с заметными изменениями температуры воздуха и атмосферного давления.

- Хочу отметить, что у нас в больнице мы заметили увеличение количества госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения этой весной, как только изменились погодные условия, когда то было тепло, а потом похолодало, - отметила Наталья Соколова. - За сутки мы принимаем от восьми до десяти пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и в том числе даже молодых людей. И основная причина этому - повышенное артериальное давление.

Главврач «шестерки» подчеркнула: неважно, сколько вам лет, вы должны знать своё артериальное давление.

- И если оно повышенное, то есть верхнее выше 140, необходимо следить за давлением, регулярно измерять его. И, надо, конечно же, принимать лекарственные препараты. Те, кто, знают о том, что у них повышенное давление, должны чётко придерживаться графика лекарственной терапии, приема лекарств, который им предписал врач. И ни в коем случае не пропускать, особенно в такие вот погодные качели.

Врач добавила, что если из-за шатких метеоусловий возникают какие-то всплески артериального давления, можно использовать дополнительную гипертензивную терапию.

- Обычно врачи это всегда объясняют. Если же у вас ползет и ползет давление, надо обратиться к врачу для коррекции. Но самое главное - не пропускать прием выписанных препаратов.

Наталья Соколова также акцентировала внимание на том, что в майские праздники, да и вообще в целом в жизни не надо перегружать себя алкогольными возлияниями и другими вредными вещами. Это факторы риска, часто становящиеся причиной нарушений мозгового кровообращения и сердечной катастрофы. И это, подчеркнула врач, касается молодых тоже.

- Помимо контроля давления, четкого следования назначенной лекарственной терапии, отказа от злоупотребления спиртным, важно и правильное питание, - отметила наш эксперт. - Не злоупотребляйте солёным, я имею в виду в первую очередь колбасы, сосиски и сардельки разные, чипсы, фастфуд, консервы. В общем - суперпереработанные продукты. Там обычно содержится много соли, а соль — это одна из причин подъёма давления.

Наталья Соколова рекомендовала в майские праздники в связи со сменой погоды вести здоровый образ жизни: покататься на велосипеде, но без фанатизма, погулять в парке (при этом правильно одеваться и использовать репелленты — клещи активны), есть больше овощей, фруктов, здоровой белковой пищи.

- Дачникам, особенно тем, кто страдает артериальной гипертензией или уже переносили, в том числе, какие-то сосудистые катастрофы, имеют хронические заболевания, советую меньше работы внаклонку в огороде, особенно, когда активно печет солнце. Не перенапрягайтесь, соблюдайте адекватный режим труда и отдыха. Не нужно себя перегружать, потому что это может тоже стать провоцирующим фактором подъёма давления или нарушения сердечного ритма.

При головокружении, которое может произойти из-за духоты, резкого потепления, врач посоветовала обязательно сразу найти опору, сесть, если есть возможность, измерить давление. Тем, у кого есть показания, — принять лекарства. Если головокружение быстро не проходит, стоит вызвать скорую помощь.

- Наталья Юрьевна, а вот в Интернете есть, например, советы пить зелёный чай с мятой в периоды резкой смены погоды. Как вы это прокомментируете?

- Вы знаете, здесь такой момент, больше от лукавого. Вот кому-то нравится зелёный чай, а кому-то нравится просто вода. А кому-то нравится морс, который сделали сами из замороженных загодя ягод осенью. Важна мера. Много зелёного чая тоже пить — не очень для организма, он же тоже содержит определённые стимуляторы. У кого-то, например, зелёный чай может провоцировать и бессонницу, и подъём давления. Поэтому тут всё индивидуально. Надо придерживаться своего ритма, биоритма, если хотите, и не перебарщивать.

Наталья Соколова добавила, что советует людям, в том числе молодым, проходить диспансеризации или медицинский профосмотры. Напомним, они у нас с 18 лет для всех предусмотрены бесплатно. Как отмечает врач, такие проверки здоровья полезны для выявления рисков, в том числе проблем с сосудами, сердцем.

- Человек может ничего не чувствовать, но при этом у него может быть повышенный сахар, а это, если вовремя не скорректировать, может привести к сахарному диабету и к его очень грозным осложнениям, которые бьют абсолютно по всем органам человека. Можно не знать, что у вас высокое давление. У меня был пациент, который не чувствовал давление в 220. Это совершенно не говорит о том, что это «его» давление. Это говорит о том, что он с годами к нему уже просто адаптировался. Так что лучше своевременно провериться, обезопасить себя от неожиданных катастроф, в том числе в такие погодные качели.