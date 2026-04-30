Потеплеет до +24: Какие ещё сюрпризы готовят Твери первые дни мая

Пусть Первомай в этот раз будет больше праздником весны, чем труда. Соскучились мы по хорошей погоде! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Трудиться - хорошо. Но наступающие выходные в честь Дня весны и труда пусть лучше всё-таки будут больше праздником весны, чем работы. Потрудиться мы и в непогоду успеем. Тем более что ожидает жителей Твери и области в ближайшие дни сущая красота.

- В пятницу 1 мая будет облачно с прояснениями и +8, зато в субботу уже +17 градусов! - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова. - Ветер в субботу сменит направление на юго-западное, три метра в секунду, с порывами до семи метров. Давление 750-439 миллиметров ртутного столба.

По сравнению с недавними днями погода райская. Но то ли ещё будет.

В ночь на воскресенье +9, а днём 3 мая +20 градусов. Давление к вечеру понизится на три пункта, ветер немного окрепнет: 4 м/с с порывами до 9 метров. Но что это в сравнении с недавними 20 метрами в секунду, когда по всей Твери деревья ломало.

Ночь на понедельник будет совсем тёплой: +11. Утром в первый рабочий день будущей недели малооблачно, в течение дня разогреет аж до 24 градусов! Но к вечеру местами (в основном в западных районах региона) могут пройти небольшие дождики. Ветер по-прежнему южных направлений, давление 747 мм.

Ночью на вторник +13.

Во вторник 5 мая снова +24. Утром будет почти безоблачно. Давление стабильно: 747 мм.

Следующей ночью +12.

Днём в среду +19 градусов. На небе добавится облачков, ветер переменных направлений, но несильный. Давление к вечеру понизится до 742 мм.

Ночью +10, днём в четверг опять +19. Ветер вновь переменчив, наверное, принесёт к нам какой-нибудь циклон, но это мы ещё посмотрим.

Пока же можно подвести итоги, каким был апрель. А был он холодным и сырым: средняя температура примерно на один градус ниже нормы, а осадков выпало почти вдвое больше.

Что до мая, то его среднемесячная температура в наших краях +12,6. Традиционно расскажем и о рекордах, чтобы знать, к чему готовиться. Самый тёплый май за историю наблюдений случился в 1906 году. Его средняя температура была +17,6. Самым холодным был май 1941 года: всего +6,8 в среднем. Самый тёплый майский день зафиксирован 29 мая 2007 года, когда столики термометров поднялись до отметки в +33,7 градуса. Самый холодный майский денёк пришёлся на 5 мая 1918 года: -7,4.

- Так что и в мае возможен снег, - смеётся Наталья Сердитова. - Но будем верить, что в этот раз он закончится апрелем.