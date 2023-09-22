В Твери ТЮЗ представил спектакль «Вождь краснокожих», в котором неожиданно появился индеец

Фрагмент из спектакля. Фото: Тверской ТЮЗ/Мария Кустова

В багаже ТЮЗа пополнение: публике представлен «Вождь краснокожих» (6+) по юмористической новелле О. Генри. Поставила спектакль приглашенный режиссер Наталья Пахомова.

Это история о совершенно несносном маленьком хулигане Джонни (сыне богатого горожанина Эбенезера Дорсета), который попадает в руки матерых мошенников Сэма и Билли. Они планируют получить за мальчика выкуп, но в итоге вынуждены будут платить сами: настолько доведет взрослых мужчин маленький разбойник, возомнивший себя вождем краснокожих…

Сэм и Билли. Фото: Тверской ТЮЗ/Мария Кустова

Старшее и среднее поколения наверняка помнят фильм 1960-х «Деловые люди» - снятую по новеллам американского писателя кинокартину Леонида Гайдая. Там как раз и про несносного маленького хулигана было…

Фрагмент из спектакля. Фото: Тверской ТЮЗ/Мария Кустова

Наталья Пахомова сохранила главные стилистические черты оригинала: текст изобилует шутками и неожиданными сюжетными поворотами. Добавила при этом приемов формального современного театра. Замена декорации гор словом на черном фоне - это про то, если говорить упрощенно.

В спектакле есть музыка, есть драйв, есть смех.

В роли мальчишки (поочередно) - Алексей Измайлов и, вот изюминка, Виктория Бакластова.

Сэма играет Сергей Зюзин, ну кто его не знает. Билла - мощный Сергей Грищенко. Тут, правда, его мощь иссякает под напором детской непосредственности.

В ролях родителей мальчика-хулигана - Иван Жамойтин, Надежда Мороз и Инна Волкова (будут сменять роль матери).

И вот еще режиссерская фишка: в постановке появляется некий будто бы и вправду индейский вождь в исполнении настоящего индейца ТЮЗа Ивана Иванова. Но не будем раскрывать интригу…

Джонни и вождь. Фото: Тверской ТЮЗ/Мария Кустова

Спектакль «Вождь краснокожих» создан в рамках проекта «Культура малой родины».

«КП»-Тверь» взяла небольшое интервью у режиссера спектакля Натальи Пахомовой. Она является режиссером Московского театра кукол, лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Уже работала с Тверским ТЮЗом в 2020 году над спектаклем «Сказки Йозефа Чапека про песика и кошечку» (6+).

- Наталья, почему возникло желание поставить спектакль именно по классике О. Генри?

- При выборе материала я отталкивалась от пожеланий театра, считаю это правильным, потому что репертуарная политика у каждого театра своя. Исходя из того, что нужна была легкая динамичная история, ориентированная на возраст 6+, мое подсознание подсказало мне поставить «Вождя краснокожих» О. Генри. Мальчиковые истории вообще мне в принципе близки, потому что у меня два сына. Вот так всё сложилось.

- А когда вы впервые сами познакомились с этим произведением? Помните, какие впечатления, эмоции у вас тогда возникли?

- У меня всё-таки было сначала знакомство с фильмом Гайдая, а уже потом непосредственно с рассказом. Ощущения от произведения… Легкость, задор.

- Вы режиссер Московского театра кукол. Накладывает ли это отпечаток при постановке некукольного спектакля, дает какой-то особый подход, взгляд?

- Не могу сказать, что есть какая-то принципиальная разница, стилистический взгляд. Есть литературная основа, которая диктует определенные вещи, и исходя из того, что заложено в драматургии, рождаются и сценография, и прием актерского существования. То есть всё равно первичны драматургия и то, про что мы хотим рассказать историю и для кого.

- Вы уже сотрудничали с Тверским ТЮЗом. А каков наш театр для вас? Какие возникают эпитеты, ассоциации?

- Для меня Тверской ТЮЗ - театр, в первую очередь откликающийся. Театр смелый. Театр, где все - сотворцы. Не только актеры, все. Звук, свет. Неравнодушные.