В Тверской области 1700 человек болеет ОРВИ

В регионе выявлено 1700 заболевших ОРВИ Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остается стабильной. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

На 36 календарной неделе 2023 года в регионе выявлено 1700 заболевших ОРВИ. Эпидпорог не превышен.

В сентябре началась прививочная кампания. В медучреждения поступила первая партия вакцин против гриппа. По данным на 14 сентября, привито более 103 000 человек, более 23 000 - дети.