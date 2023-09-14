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НовостиОбщество14 сентября 2023 12:38

В Тверской области 1700 человек болеет ОРВИ

В Тверской области не превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В регионе выявлено 1700 заболевших ОРВИ

В регионе выявлено 1700 заболевших ОРВИ

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остается стабильной. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

На 36 календарной неделе 2023 года в регионе выявлено 1700 заболевших ОРВИ. Эпидпорог не превышен.

В сентябре началась прививочная кампания. В медучреждения поступила первая партия вакцин против гриппа. По данным на 14 сентября, привито более 103 000 человек, более 23 000 - дети.