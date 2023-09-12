Тому, кто воссоздаст пандус Императорского путевого дворца в Твери, заплатят 91 миллион рублей

Пандус соединит дворцовый сад со вторым этажом Путевого. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери уже в этом году должны приступить к воссозданию исторического пандуса-террасы Императорского путевого дворца, утраченного в начале XX века. Большой и торжественный аркадный (арочный) пандус будет вести из дворцового сада на второй этаж Путевого.

На сайте госзакупок размещён лот – идёт поиск подрядчика, который выполнит сложную и тонкую работу по возведению пандуса в его историческом виде. На всё про всё областной бюджет готов потратить до 91 млн 897 тыс. 111 рублей.

В ИСТОРИЧЕСКОМ СООТВЕТСТВИИ

Парадный вход во дворец некогда располагался именно со стороны сада. А чтобы монаршие особы не стаптывали ноги зря, для них и соорудили этот огромный пандус, по которому во дворец, на второй этаж, можно было взлететь прямо на конной карете. Эх, времена…

Пандус должны воссоздать в соответствии с чертежами 1864 года. Фото: Проектная документация объекта культурного наследия

Пандус - творение одного из создателей русского ампира, гениального зодчего Карла Росси - был возведён в кирпиче и белом камне. Его построили в рамках начатой в 1809 году реконструкции фасада дворца.

Длинный аркадный пандус с поворотом высотой был немногим менее шести метров, а общей длиной подъёма - около 67 метров. Конструкцию обещают восстановить в её историческом виде. Тем не менее выглядеть пандус будет не совсем таким, каким его создал Росси.

Первоначально пандус был обильно украшен скульптурой: статуями и вазонами. Выглядел весьма помпезно - в соответствии с модой. Но в 1864 году и пандус, и дворец подготовили к реставрации, чтобы обновить и привести в более современный стиль. Как пишут разработчики проекта реставрации, сохранились чертежи того обновлённого пандуса. Их выполнил архитектор Александр Иванович Резанов, личность тоже уникальная: академик архитектуры, профессор Императорской академии художеств, позже её ректор по архитектуре, первый председатель Петербургского общества архитекторов.

Восстановят пандус именно таким, каким он сохранился на резановских чертежах.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Смогут ли по восстановленному пандусу пускать кареты, неизвестно. Но гости дворца по нему прогуляться точно смогут. Как сказано в проектной документации, пандус будет предназначен для «пешеходного соединения уровня дорожки в саду до уровня пола второго этажа дворца».

Так будет выглядеть воссозданный пандус. Фото: Проектная документация объекта культурного наследия

Внешний вид сохранит гармонию восприятия ансамбля дворца. Пандус будет арочным, с балюстрадой. Его своды возведут из железобетона. Прогулочную террасу замостят гранитными рифлёными плитами белого цвета. Пространство под пандусом - мостовая из гранитной брусчатки. Все декоративные элементы фасадов будут выполнены из фибробетона.

Стены пандуса будут жёлтыми, а карнизы и балюстрады выкрасят в белый - в соответствии с общей колористикой Императорского дворца.

ЕЩЁ ОДИН МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ

Опираться пандус будет на новые фундаменты (при максимально возможном совпадении с исторической геометрией планировки). Дело в том, что фундамент исторический, хоть и во многом сохранился, нести такой груз уже не способен.

Зато в процессе воссоздания пандуса миру явят культурный артефакт: в качестве музейной экспозиции под стеклом предполагается устроить обзор сохранившегося исторического фундамента. Окно обзора будет размещено в помещении под сводом пандуса.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчика должны определить уже в сентябре. Согласно условиям госконтракта, работы будут вестись со дня его подписания до 1 июля 2024 года. И если всё пойдёт по плану, почувствовать себя царственными особами и прогуляться по пандусу Императорского дворца мы сможем уже будущим летом.

СПРАВКА «КП»

По данным историков, проект аркадного пандуса из кирпича, разработанный Карлом Росси, был утверждён лично императором Александром I. Реконструкция дворца, в которую входило и возведение пандуса, стало своеобразным свадебным подарком его любимой сестре - великой княгине Екатерине Павловне и её мужу -принцу Георгу Ольденбургскому.

Разрушен пандус Императорского дворца был в 30-х годах прошлого века. Однако его части всё-таки дожили до наших дней. В 2013 году в период масштабных работ по реставрации дворца были обнаруженыфундаменты пандуса, а также некоторые разгрузочные арки.