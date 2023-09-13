Умер отец короля Ганы, который правит из Твери

Фануэль Дарти был наследным принцем Ганы и помог своему сыну из Твери Сергею Котову (на фото справа) занять трон Ганы. Фото:uk-academy.com, 1 tv.com

Умер Фануэль Дарти, отец 57-летнего Сергея Котова короля Ганы, который правит страной из Твери. Трон африканской страны тверской детдомовец занял именно благодаря отцу, наследному принцу одного из нескольких королевств Ганы.

Первая встреча отца и сына произошла лишь 6 марта 2003 года, в День независимости Республики Гана. Этому знакомству поспособствовала популярная телепередача.

Сергей Котов - сирота, сам пробивший себе дорогу в жизнь, сделал успешную карьеру в бизнесе и в науке ещё до встречи с папой. Найти отца помогла ему супруга, которая обратилась на популярную телепрограмму «Жди меня». Журналисты провели расследование и разыскали родственников Котова в африканской Гане.

Фануэль Дарти в то время проживал в Великобритании, был доктором медицинских наук, профессором клиники Ее Величества королевы Великобритании. Легенда гласит, что он даже консультировал принцессу Диану перед родами. В свое время с отличием окончил Калининский (ныне Тверской) медуниверситет, имел роман с тверской девушкой. Но связь прервалась и он, по окончании учебы, уехал из Твери.

Мать оставила новорождённого Сергея в детдоме, вскоре покончила жизнь самоубийством.

Поначалу папа с подозрением отнёсся к сыну, но, потом признал.

В своё время трон суждено было именно Фануэлю, который политике предпочел медицинскую карьеру. Однако место за ним осталось, и, по закону, оно должно наследоваться старшим сыном. Старшим у Фануэля оказался Сергей Котов.

В Гане он был коронован, но вернулся в родную Тверь и правит «на удаленке».

С отцом общался тесно, они вместе организовали в Твери Британскую академию образования, негосударственное учебное заведение, где учащиеся получали дипломы западных вузов. Сейчас этого заведения в Твери уже нет.

Не так давно мы обратились к Сергею Котову с просьбой об интервью, но он отказал: «Пока нет настроения давать какие-либо интервью, в связи с семейным годовым трауром».

Почему такой продолжительный траур он не пояснил.

Однако, знакомые Сергея Котова в разговоре с «КП» сообщили, что это траур по отцу, который скончался этим летом.

Кстати, дети Сергея Котова африканский трон не унаследуют. У него две дочери, а корона переходит к наследнику по мужской линии.