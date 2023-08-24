Тверичанин Сергей Котов-Дарти стал королем Ганы в 2003 году. Фото: http://uk-academy.com; 1 tv.com

Жизнь иногда бывает круче сериала. Казалось бы, где Тверь, а где африканская Гана... но прочна связь - с 2003 года королем там тверичанин Сергей Фануэльевич Котов-Дарти. Правит «на удаленке». Сейчас ему 57 лет, трое взрослых детей, большая карьера в науке, ну и трон африканский.

Если кто впервые услышит историю его жизни, скажет: выдумки все это, так не бывает, а вот бывает. В 2006 году «Комсомольская правда»-Тверь» одной из первых рассказала историю о темнокожем мальчике-сироте, который сам пробил себе дорогу в жизнь.

Сергей Котов вырос в Некрасовском детдоме под Тверью, окончил Козловское СПТУ по специальности «тракторист и шофер», гонял молоковоз по разбитым дорогам Конаковского района, служил в армии в авторембате, получил диплом агронома в Тверском сельхозинституте. Еще он работал в комсомоле, в районной и областной администрации, занимался бизнесом и наукой.

Причём в последнем преуспел: он - доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

О своих королевских корнях узнал случайно. Супруга Злата искала его родных, сначала через Тверскую медицинскую академию, единственное место, куда в советское время приезжали в Калинин (ныне Тверь) на обучение темнокожие студенты-иностранцы. Затем обратилась на популярную передачу Первого канала "Жди меня". И случилась сенсация: в рамках этого телепроекта Котов нашел своего отца и узнал, что происходит из рода африканских королей.

Отец Сергея Котова - Фануэль Дарти, выходец из Ганы, проживал в Великобритании, был профессором клиники Ее Величества королевы Великобритании. И да, он с отличием окончил Калининский (ныне Тверской) медуниверситет.

Поначалу папа с подозрением отнёсся к сыну, но, вспомнив роман с тверской девушкой, и увидев поразительное внешние сходство, отпрыска признал. Кстати, мать Сергея Котова (это ее фамилию он носит) вышла замуж за нелюбимого человека по настоянию семьи после того, как оставила новорождённого сына в роддоме, и вскоре покончила жизнь самоубийством.

Помимо этой мелодраматичной семейной истории, у Сергея Котова оказалась более приятная история - королевская.

Род Дарти - один из самых знатных в центральном регионе Ганы. Занять трон суждено было папе Фануэлю, но политике он предпочел медицинскую карьеру. Однако место за ним осталось, и, по закону, оно должно наследоваться старшим сыном. Старшим у Фануэля оказался Сергей Котов.

Сергей не испугался, поехал в Гану, пришёлся по сердцу многочисленной родне и был коронован.

«Моя жизнь стала более динамичной после того, как я обрёл отца и родственников в Гане. Сейчас с отцом планируем несколько образовательных проектов в Твери и Гане», - рассказал Сергей Котов-Дарти в финале программы «Жди меня».

И действительно, они вместе организовали в Твери Британскую академию образования, негосударственное учебное заведение, где учащиеся получали дипломы западных вузов. Сейчас, согласно открытым данным, это учебное заведение в Твери не действует.

Котов-Дарти был также ректором Института эргономики и социально-экономических технологий и директором Тверского филиала Московского государственного социального университета. Сейчас этих учебных заведений в Твери тоже уже нет.

Несмотря на свой королевский статус он «не зазвездил» - жил долгое время в «двушке» в Твери, его можно было встретить на остановке общественного транспорта или постоять с ним в очереди на обед в ведомственной столовой на Советской.

С журналистами общался охотно, а они с упоением писали о нем более десяти лет.

Информационный поток ослаб к 2018 году, но до сих пор в блогерских каналах - то тут, то там и перескажут чудесную историю детдомовца, ставшего африканским королем.

Мы решили выяснить, как же сейчас живет король Ганы в Твери. Но, к нашему удивлению обнаружили, что соцсетей Сергей Котов-Дарти не ведёт. Зато в них есть две его дочери, обоим немного за двадцать.

«Как дела у Сергея Фануэльевича?»- поинтересовались мы у его старшей дочери Елизаветы, она тверской фотограф. И попросили об интервью.

Елизавета отправила нашу просьбу отцу и вот, что он нам ответил:

«Благодарю за внимание ко мне «Комсомольскую правду» в Твери, но в связи с огромной занятостью, я не могу найти время для интервью. Более того, пока нет настроения давать какие-либо интервью, в связи с семейным годовым трауром».

О том, чем он занят сейчас, и в связи с чем такой продолжительный траур, ни он, ни его семья не сообщили.

КСТАТИ

На недавний форум в Питере «Россия-Африка» делегация Ганы прибыла во главе с министром национальной безопасности Альбертом Кан-Дапаа. Котов-Дарти, в статусе короля Ганы форум не посещал - по крайней мене об этом официально не сообщалось.

Гана - президентская республика. Но демократическая форма правления в Африке прекрасно уживается с традиционными родоплеменными отношениями.

И что интересно, государство Гана состоит из нескольких королевств. Помимо Сергея Котова-Дарти, который стал королем в 2003 году, в Гане есть ещё два короля, они тоже живут вне страны. Один из них автомеханик из Германии, его история жизни не менее интересна, чем у тверичанина Котова. В своих многочисленных интервью германской прессе он признавался, что правит своей территорией по скайпу.

Сергей Котов во время срочной службы в армии. Фото: 1 tv.com/из личного архива Сергея Котова-Дарти