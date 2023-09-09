Густав не мог есть, умер на пятый день после операции. Фото:VK/ Инициативная группа по защите животных

На руках зооволонтеров умер породистый двухлетний кот Густав, которого в конце августа нашли в центре Твери. Рядом с котом была его переноска. Очевидно, хозяева вынесли его на улицу и оставили. Почему? Животное заболело и его просто не захотели лечить.

Хотя котик был внешне здоров, обследование показало: у животного проблемы с желудочно-кишечным трактом. Он не мог есть, его рвало кровью. Видимо, по этому от молодого животного и решили избавиться.

- Не могу привыкнуть к этой абсолютной жестокости, к этим бесконечным предательствам совершенно беззащитных домашних кошек и котов. Иногда просто уже нет сил, - поделилась на страничке в соцсети Инициативной группы по защите животных волонтер Елизавета, которая и нашла кота.

Рентген показал инородное тело в желудке. Из-за отсутствия своевременной помощи у Густава серьезно пострадали почки и печень, показатели крови были плохие. Котик находится на интенсивной терапии, позже перенёс операцию.

История Густава тронула многих, люди скидывались на операцию, под постом про состояние здоровья кота множество комментариев : «Здоровья котейке», «Густав, поправляйся!»

Но, несмотря на всеобщие лучи добра, операцию, помощь врачей - котик умер.

«Густав умер на пятый день после операции. Вся беда затаилась в почках. Как только котика нашли, в первые дни взяли анализы крови, которые показали очень высокие почечные показатели. Мы надеялись, что острая почечная недостаточность, что все нормализуется и Густав еще поживет и порадует нас. Тем более дома его уже ждали,» - сообщили зооволонтеры.

Да, коту подобрали семью, и его очень ждали новые хозяева.

Но не все истории спасения животных оканчиваются так печально. В столичной клинике уже совсем поправился изувеченный в Вышнем Волочке кот Гриша. Его тоже спасали всем миром. История получила широкий общественный резонанс. Было даже возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Правда, изверга, надругавшегося над котом, до сих пор так и не нашли.