Общественный транспорт Твери признан одним из самых комфортных в России

Областная столица отмечена как город с одним из наименьших интервалов ожидания транспорта.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Тверь попала в десятку российских городов - лидеров по комфорту общественного транспорта. Таково мнение федеральных экспертов.
Исследование провела Госкорпорация «ВЭБ.РФ»(она участвовала в финансировании закупки синих автобусов для Верхневолжского АТП в начале транспортной реформы Твери). Аналитики обнародовали информацию о крупнейших городах России, жители которых быстрее и комфортнее добираются от дома до работы и обратно. Столицы - Москва и Санкт-Петербург - в исследование не вошли.
В топе десять городов: Южно-Сахалинск, Одинцово, Салехард, Таганрог, Череповец, Улан-Удэ, Казань, Пермь, Тверь и Тула.
Три года назад ВЭБ.РФ также отметила Тверь в похожем рейтинге. Тогда аналитики назвали областную столицу городом-пионером реформирования транспортной системы и отметили, что Тверь осуществила «лучшее решение в сфере пассажирского транспорта».
Теперь акценты немного сместились. Лучшую динамику позитивных перемен (сокращение интервалов движения и продолжительности стандартной поездки) показали города, где активно идут транспортные реформы: Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов и Ярославль. Тем не менее в топ-10 они не вошли. Тверь же, где транспортная реформа осуществлена, была отмечена как город с одним из наименьших интервалов ожидания транспорта - менее 15 минут.
При этом специалисты отметили: личный автомобиль по-прежнему остаётся наиболее популярным средством передвижения при поездке на работу. Зато услугами такси жители пользуются меньше.
Опросы показали: в Твери на регулярной основе на такси ездит едва ли не самое малое число жителей - всего 5%. Столько же - в Березняках и Орле, а меньше - только в Керчи, где такси регулярно вызывают всего 3% населения.
Тут справедливости ради всё-таки отметим, что из исследования непонятно, связано ли это достижение с удобством общественного транспорта или с дороговизной услуг такси.
Исследование общественного транспорта - одно из направлений большого анализа качества жизни, который госкорпорация проводит в городах страны. Согласно обновлённым данным, в Твери жить безопасно. Работа тут есть и возможности для отдыха тоже. При этом своей жизнью мы совсем не удовлетворены. Слабыми местами областной столицы названы благоустройство, жилищные условия, работа здравоохранения.
Вот какие показатели мы имеем в сравнении со среднероссийскими и показателями других региональных столиц, согласно Индексу качества жизни - 2023:
Благоустройство (удобная, привлекательная и разнообразная городская среда: улицы, парки, общественные зоны). Хуже среднего. Баллы:
Среднероссийский – 60,43.
Средний по региональным центрам – 58,23.
Тверь – 55,59.
Жилищные условия (наличие качественного, благоустроенного и удобно расположенного жилья). Хуже среднего. Баллы:
Среднероссийский – 61,95.
Средний по региональным центрам – 61,02.
Тверь – 57,31.
Доход и работа (наличие работы, обеспечивающей возможность для заработка и профессионального развития, включая бизнес и научную деятельность). Существенно лучше среднего. Баллы:
Тверь – 56,52.
Среднероссийский – 47,45.
Средний по региональным центрам – 47,38.
Здоровье (хорошее здоровье жителей и развитое медицинское обслуживание). Хуже среднего. Баллы:
Средний по региональным центрам – 48,49.
Среднероссийский – 47,99.
Тверь – 44,38.
Безопасность (ситуация с общественной безопасностью). Лучше среднего. Баллы:
Тверь – 59,71.
Среднероссийский – 54,47.
Средний по региональным центрам – 54,36.
Удовлетворённость (удовлетворённость горожан своей жизнью и уверенность в завтрашнем дне). Существенно хуже среднего. Баллы:
Средний по региональным центрам – 52,98.
Среднероссийский – 51,76.
Тверь – 46,4.
Работа и отдых (баланс между работой и личной жизнью, возможности для отдыха и потребления товаров и услуг). Значительно лучше среднего. Баллы:
Тверь – 53,6.
Среднероссийский – 44,4.
Средний по региональным центрам – 45.