Общественный транспорт Твери признан одним из самых комфортных в России

Областная столица отмечена как город с одним из наименьших интервалов ожидания транспорта. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверь попала в десятку российских городов - лидеров по комфорту общественного транспорта. Таково мнение федеральных экспертов.

Исследование провела Госкорпорация «ВЭБ.РФ»(она участвовала в финансировании закупки синих автобусов для Верхневолжского АТП в начале транспортной реформы Твери). Аналитики обнародовали информацию о крупнейших городах России, жители которых быстрее и комфортнее добираются от дома до работы и обратно. Столицы - Москва и Санкт-Петербург - в исследование не вошли.

В топе десять городов: Южно-Сахалинск, Одинцово, Салехард, Таганрог, Череповец, Улан-Удэ, Казань, Пермь, Тверь и Тула.

АВТОБУС ПОДОЛГУ НЕ ЖДЁМ…

Три года назад ВЭБ.РФ также отметила Тверь в похожем рейтинге. Тогда аналитики назвали областную столицу городом-пионером реформирования транспортной системы и отметили, что Тверь осуществила «лучшее решение в сфере пассажирского транспорта».

Теперь акценты немного сместились. Лучшую динамику позитивных перемен (сокращение интервалов движения и продолжительности стандартной поездки) показали города, где активно идут транспортные реформы: Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов и Ярославль. Тем не менее в топ-10 они не вошли. Тверь же, где транспортная реформа осуществлена, была отмечена как город с одним из наименьших интервалов ожидания транспорта - менее 15 минут.

…И В ТАКСИ НЕ ЕЗДИМ

При этом специалисты отметили: личный автомобиль по-прежнему остаётся наиболее популярным средством передвижения при поездке на работу. Зато услугами такси жители пользуются меньше.

Опросы показали: в Твери на регулярной основе на такси ездит едва ли не самое малое число жителей - всего 5%. Столько же - в Березняках и Орле, а меньше - только в Керчи, где такси регулярно вызывают всего 3% населения.

Тут справедливости ради всё-таки отметим, что из исследования непонятно, связано ли это достижение с удобством общественного транспорта или с дороговизной услуг такси.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Исследование общественного транспорта - одно из направлений большого анализа качества жизни, который госкорпорация проводит в городах страны. Согласно обновлённым данным, в Твери жить безопасно. Работа тут есть и возможности для отдыха тоже. При этом своей жизнью мы совсем не удовлетворены. Слабыми местами областной столицы названы благоустройство, жилищные условия, работа здравоохранения.

Вот какие показатели мы имеем в сравнении со среднероссийскими и показателями других региональных столиц, согласно Индексу качества жизни - 2023:

Благоустройство (удобная, привлекательная и разнообразная городская среда: улицы, парки, общественные зоны). Хуже среднего. Баллы:

Среднероссийский – 60,43.

Средний по региональным центрам – 58,23.

Тверь – 55,59.

Жилищные условия (наличие качественного, благоустроенного и удобно расположенного жилья). Хуже среднего. Баллы:

Среднероссийский – 61,95.

Средний по региональным центрам – 61,02.

Тверь – 57,31.

Доход и работа (наличие работы, обеспечивающей возможность для заработка и профессионального развития, включая бизнес и научную деятельность). Существенно лучше среднего. Баллы:

Тверь – 56,52.

Среднероссийский – 47,45.

Средний по региональным центрам – 47,38.

Здоровье (хорошее здоровье жителей и развитое медицинское обслуживание). Хуже среднего. Баллы:

Средний по региональным центрам – 48,49.

Среднероссийский – 47,99.

Тверь – 44,38.

Безопасность (ситуация с общественной безопасностью). Лучше среднего. Баллы:

Тверь – 59,71.

Среднероссийский – 54,47.

Средний по региональным центрам – 54,36.

Удовлетворённость (удовлетворённость горожан своей жизнью и уверенность в завтрашнем дне). Существенно хуже среднего. Баллы:

Средний по региональным центрам – 52,98.

Среднероссийский – 51,76.

Тверь – 46,4.

Работа и отдых (баланс между работой и личной жизнью, возможности для отдыха и потребления товаров и услуг). Значительно лучше среднего. Баллы:

Тверь – 53,6.

Среднероссийский – 44,4.

Средний по региональным центрам – 45.