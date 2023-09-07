Стальная, но уставшая: Актриса Елена Подкаминская в Твери работает над ролью жёсткой женщины-следователя в сериале «Овчарка»

Елена Подкаминская и режиссёр картины Дмитрий Черкасов на съёмках в центре Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

Спеша на съёмочную площадку детективного сериала «Овчарка», который снимается в Твери (6 сентября киношники расположились близ кинотеатра «Звезда»), я ожидала застать суету. Воображение рисовало сцены из знаменитого мультфильма «Фильм! Фильм! Фильм!»: рвущий на себе волосы сценарист, кипящий от эмоций режиссёр с мегафоном.

Нет, на месте съёмок всё тихо и спокойно. Вереницей стоят вагончики. Деловито спешат куда-то мужчины с неведомой аппаратурой. У всех трещат рации, все на связи. Никакого кордона вокруг, прохожие подходят сфотографироваться у вагончика с надписью «Телевидение». Лишь автомобилистов разворачивают - дорога перекрыта.

Съёмки велись около дома ворошиловских стрелков. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Актриса с режиссёром на проездах, - сообщил колоритный мужчина, оказавшийся небезызвестным сценаристом, продюсером и режиссёром Вячеславом Рогожкиным.

Не признала сразу, каюсь.

- А что такое проезды?

- Снимают сцены, где главная героиня за рулём. Ездят по городу на машине, на которой закреплена камера.

Подождём! Вячеслав Рогожкин, кстати, даже любезно стул предложил.

Нас встретил Вячеслав Рогожкин - один из продюсеров картины. Фото: Виктория ТУШКОВА

«ТВЕРЬ ЗНАЕМ И ЛЮБИМ»

«Овчарку» снимает режиссёр Дмитрий Черкасов. Поделюсь личными эмоциями: понравился сразу. Интеллигентный, вежливый. Общение прошло в святая святых - режиссёрском вагончике. Никаких роскошеств, только столик, за который и сели.

Так вышло, что речь поначалу зашла совсем о другом кино. В 2009 году режиссёр работал в Твери над сериалом «Небо в огне» - это картина о советских военных лётчиках.

- Тогда произошло ЧП, - вспоминает режиссёр. - На Пролетарке взрывом выбило большое количество окон (специалисты немного не рассчитали с пиротехникой, но окна людям восстановили в течение суток. – Ред.). Мы очень переживали. Но когда вышла картина, зрителям она полюбилась, и они нас простили. Встречали потом радушно. А ещё эта картина была последней работой в кино Володи Турчинского. Он умер, недоснявшись один день… Да. Так что Тверь мы знаем. И любим. Это город со своей большой историей.

- Что больше всего нравится у нас?

- Город очень красивый. Мне нравится набережная. Нравится, что она пологая, не каменная. Как сейчас часто делают: вкладывают очень много денег, но получается мёртвое пространство. А здесь есть ощущение, что набережная входит в воду! Мне нравятся храмы, Императорский дворец, памятник Пушкину. Я считаю, что после московского памятника ваш - самый красивый. Мне даже статуэтку подарили - этот самый памятник в миниатюре. Критиковать ничего не хочу, вам, жителям, изнутри виднее. Но, наверное, хочется, чтобы к такому городу было больше внимания: к дорогам, чтобы чёртово колесо крутилось. Я вообще считаю, что Тверь может взять пальму первенства как самый кинематографичный город.

Режиссёр Дмитрий Черкасов. Фото: Виктория ТУШКОВА

КИНО ПРО УСТАВШЕГО ЧЕЛОВЕКА

- Кино, где в центре сюжета женщина-следователь, уже снимали не раз. Что нового будет в вашем фильме?

- Я надеюсь, что мы создадим свою историю, - отвечает, не обидевшись на провокационный вопрос, Дмитрий Черкасов. - Знаете, это как фильмы про любовь: сколько мы их уже видели, но каждый раз снова готовы сопереживать. При условии, что это будет искренне и по-своему. Я прочитываю этот сценарий через призму своих ощущений. И пригласил актёров, которых прочувствовал. Елена Подкаминская (исполнительница главной роли. – Ред.), кстати, в таком жанре раньше не работала. Здесь она должна играть уставшего человека…

Режиссёр ставит актрисе задачу перед очередным проездом. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вообще, признаётся режиссёр, «Овчарка» - это не просто детектив. Это фильм про будни человека профессии, человека уставшего, но верно служащего своему непростому ремеслу.

- Мне кажется, этого очень не хватает - кино про людей профессии. Следователей, водителей троллейбуса, официантов…Профессия сжирает огромную часть нашей жизни, формирует нашу жизнь, - говорит Дмитрий Черкасов. - И вот это с Леной Подкаминской мы пытались найти. Это кино не про маньяков или маргиналов, а про более бытовые вещи. Но запутанные. В центре каждой истории - психологическая подоплёка. Много прекрасных актёров здесь занято в небольших ролях. Хороший детектив - это когда много интересных людей.

- Актёры из Тверского ТЮЗа в вашем фильме тоже должны принимать участие. Вы успели уже с ними поработать?

- Да! Прекрасные ребята, талантливые. Для меня многие - открытие! У вас замечательные актёры. Живые, голодные до работы, очень организованные.

Хотелось пообщаться подольше, но работа не ждёт. Режиссёр с Еленой Подкаминской поехали на очередной проезд.

СТАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Я же пока пообщалась с ещё одной актрисой - собачьего роду-племени. Красивая собака породы далматин ожидала вместе со своей юной хозяйкой очереди побывать в кадре. Угощалась вкусняшками. И хозяйка, и собака по кличке Бэтти - тверские.

Бэтти - восходящая кинозвезда. Фото: Виктория ТУШКОВА

- И какая же роль собаке предназначена?

- Её водой обольют, - огорошил подошедший работник съёмочной группы.

- Боже, за что?

- Да просто сцена такая, - улыбается мужчина. - Должна будет машина поливальная проехать и немного окатить прохожих и собачку.

Тем временем вернулась Елена Подкаминская. Красивая, тонкая, аристократичная. И немного уставшая, как и её героиня. «Вот это глаза…» - только и думалось во время беседы. Но от моего комплимента красавица актриса, кажется, даже смутилась.

Кстати, выглядела звезда непривычно: без фирменной шикарной причёски, на ногах чёрные кеды.

В таком серьёзном амплуа Подкаминскую видеть непривычно. Фото: Виктория ТУШКОВА

- И всё равно сложно представить вас женщиной-следователем.

- Да мне самой сложно было представить. Я поначалу очень сомневалась... Но когда пришла на пробы, просто влюбилась в режиссёра. Я была потрясена, насколько он тонко мыслит, как он работает с актёрами, насколько понимает то, что хочет рассказать. Далеко не каждый раз случается такое профессиональное счастье. И я подумала: «Если меня утвердят, выплывем!»

- Оправдалось предчувствие?

- Я не могу без любви к героине. Даже если на берегу сомневаюсь, в работе я нахожу суть, которая мне интересна. Да, она жёсткая, сильная, бескомпромиссная во многом. Возможно, хочется, чтобы она была в чём-то мягкой и нежной. Но я пытаюсь её «искать» из её же характера: как она может волноваться за своих близких, но не допускать истерику? Как именно у неё проявляется этот нерв? Я не считаю себя сильной, стальной женщиной. Наоборот. Если бы мне предложили такую роль пятнадцать, даже десять лет назад, я бы не справилась… Даже когда я играла в «Кухне» Викторию Сергеевну (Виктория Сергеевна - одна из главных героинь сериала «Кухня», директор ресторана. - Ред.), я порой трепетала перед сценами, где кому-нибудь надо «дать по мозгам». Но сейчас у меня уже есть приобретённое понимание этой внутренней жёсткости земной, реальной женщины, которая многодетная мама (у Елены Подкаминской трое детей. - Ред.), которая способна какие-то вещи тащить на себе. И выдерживать. Так что сейчас, с определённым опытом - и жизненным, и профессиональным - я понимаю, что могу замахнуться на такую героиню. И всё равно иногда сомневаюсь: дотягиваю ли до её жёсткости?

Как призналась актриса, в роль она не вживается, да и вообще выражение это не любит.

- С нашей интенсивностью работы тут не вжиться, а выжить бы, - смеётся Елена Подкаминская. - Но если серьёзно, мы не вживаемся, мы играем роли. Что не отменяет того, что мы их проживаем, задаём вопросы своему персонажу.

Что получится - посмотрим! А в Твери, хотя Елена Подкаминская и не успела наш город разглядеть подробно, ей понравилось.

- Мне здесь тепло. Бывает, приезжаешь в город, и поначалу становится немного некомфортно. А тут тепло, - улыбается звезда.

Съёмочная группа будет работать в Твери ещё долго. Если верить первоначальным планам, завершиться съёмки должны в будущем феврале. Надеемся, тверская погода киношников не подведёт. Выпустить на экран «Овчарку» планируется уже в 2024 году. Ждём!