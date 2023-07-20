«Сериал «Овчарка». Поехали!»: На роль дублёрши актрисы Елены Подкаминской в проекте претендуют пять девушек из Твери

Проект «Овчарка». Поехали!, — подписала фото актриса в своём Telegram- канале. Фото: Ульяна Спирова/ Telegram- канал Елены Подкаминской

Тверь любима киношниками - от Москвы недалеко, город старинный, много натуры и фактуры. В ближайшее время здесь должны стартовать съемки очередного многосерийного фильма - остросюжетного детектива про полицейские расследования «Овчарка». Главную роль в нем сыграет полюбившаяся всем по сериалу «Кухня» обворожительная Елена Подкаминская. Ей понадобятся дублерша. Претендентки уже есть...

В профильной группе в ВК «Тверь Киносъёмки» размещены объявления о том, что дублерша Подкаминской должна водить авто, ее рост должен быть 170 см, размер одежды - 46-48.

В отвечающей за кастинг организации - НКО Развитие Кино «Кинокомиссия Тверской области» нам сообщили, отбор начался 20 июля и уже есть пять девушек-претенденток. Все они тверичанки.

Елена Подкаминская - женщина очень эффектная. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но не только главной героине сериала нужны дублёрши. Дублеры требуются и другим актерам «Овчарки» Антону Батыреву («Дыхание», «Гадалка»), Ивану Мулину ( «Перевал Дятлова», «Молодежка»). Требования к претендентам совпадают: рост - 187 см, размер одежды - 52-й.

От кастинг-директора Ларисы Сухоруковой мы узнали, что в сериале также будут играть тверские артисты, в том числе Андрей Иванов, Елена Фомина и Галина Сергеева из нашего ТЮЗа. Также приглашено много актеров и актрис из Кимрского и Вышневолоцкого театров. Сериалу требуется и немало людей в массовку: и дети, и и молодые люди, и пожилые…

Лариса Сухорукова рассказала, что планируется начать съемки 22 июля, но возможно, дата чуть сдвинется. Снимать в Твери будут несколько месяцев.

О чем же сериал?

Сюжет такой: главная героиня - майор полиции Анастасия Нестерова (Елена Подкаминская) уличаетт двух московских оперативников в коррупции. Этой же ночью оба оперативника сводят счёты с жизнью, Нестерову снимают с дела и отправляют в провинциальный город. С этого и начинается череда расследований… И да, за хватку коллеги дали Нестеровой прозвище «Овчарка».

Снимает сериал режиссер Дмитрий Черкасов («Вольная грамота», «Степные дети», «Небо в огне»).