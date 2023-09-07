В Бежецком округе Тверской области прошел «Парламентский день»

В ходе «Парламентского дня» депутаты побывали на важных для муниципалитета объектах. Программа «Парламентского дня» началась с возложения цветов к мемориалу Воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в деревне Борок Сулежский.

Далее депутаты посетили Борковскую основную общеобразовательную школу, которая в 2022 году приняла участие в реализации регионального проекта по модернизации школьных систем образования Тверской области. В обоих зданиях школы проведен капитальный ремонт на сумму более 26 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. В школу приобретена новая мебель, оборудование, средства обучения и воспитания. В 2023 году своими силами выполнен ремонт и переоборудование дошкольной группы.

Сейчас в Борковской школе обучаются 43 ученика, дошкольную группу посещают 10 детей. В школе оборудованы актовый зал, Центр детских инициатив, работают спортивный клуб «Радуга», школьный театр, школьный музей.

- Школа имеет славную историю, она была построена на средства колхоза «Дружба». Благодаря вхождению в федеральную программу и при поддержке областного бюджета здесь сделан качественный ремонт. Уверена, и педагогам, и детям приятно находиться в таком уютном, чистом, современном здании. Хотелось бы, чтобы количество учеников в Борковской школе росло, чтобы приходили молодые учителя, - поделилась впечатлениями депутат Законодательного Собрания Людмила Воробьева.

В рамках поездки депутаты посетили промышленное предприятие ООО «Железобетонные изделия», где пообщались с директором Владимиром Бобошко и ознакомились с работой производства.

В Бежецке парламентарии осмотрели новый спортивный объект на территории МОУ СОШ №4 им. В. Бурова. «Умная» спортивная площадка оборудована в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и стала настоящим местом притяжения не только для учеников школы, но и местных жителей. На 700 квадратных метрах разместили поле для мини-футбола с искусственным покрытием, беговые дорожки, универсальную игровую площадку с искусственным покрытием, комплект уличных тренажеров, гимнастический городок, трибуны на 100 мест. Общая стоимость спортивной площадки составила более 51 миллионов рублей из областного и местного бюджетов.

Депутаты высоко оценили качество работ, проведенных на территории спортивной площадки, и мероприятия по благоустройству в городе в целом.

- Мы с семьей живем в Бежецке и воочию видим все коренные перемены, которые произошли в нашем городе за последние несколько лет. Бежецк меняется, развивается, идут дорожные работы, благоустраиваются парки и скверы, ремонтируются образовательные учреждения, строится современный медицинский кластер. Все эти перемены происходят благодаря национальным проектам, поддержке Губернатора и активной работе главы района, - отметил депутат Законодательного Собрания Андрей Николашкин.

Следующим пунктом стало посещение площадки строительства Бежецкой центральной районной больницы. Проект реализуется по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени. Ввод новой Бежецкой ЦРБ - важный проект для всего северо-востока региона. Создание современного учреждения здравоохранения позволит повысить качество предоставляемой медицинской помощи Бежецкого округа и близлежащих муниципалитетов.

Строительство больницы включено в адресную инвестиционную программу Тверской области и рассчитано до 2025 года. Предусмотрен ввод пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест, вертолетной площадки, станции скорой медицинской помощи.

- Объект важнейший не только для Бежецкого округа, но и для 9-ти близлежащих муниципалитетов. Сегодня на стройплощадке мы пообщались со строителями, с представителями подрядной организации и убедились, что работы идут в соответствии с графиком и будут продолжены в соответствии с планом строительства. Надеемся, новая ЦРБ будет сдана в срок, - прокомментировал председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин.

Завершился «Парламентский день» осмотром Бежецкого мемориально-литературного и краеведческого музея, который является важным туристическим объектом в историческом центре города. На ремонт двух зданий и благоустройство территории было выделено более 170 миллионов рублей. Финансирование производилось из регионального бюджета по государственной программе Тверской области «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области».

Экспозиции музея посвящены В. В. Андрееву - основателю Великорусского оркестра, писателю В. Я. Шишкову, истории края с древних времён до современности. Глава Бежецкого района Игорь Павлов отметил, что практика «Парламентских дней» позволяет местным властям не только поделиться успехами, но и обсудить с депутатами Законодательного Собрания планы на дальнейшее развитие территории.

- Мы сегодня посетили ряд социально значимых объектов, проехали по новым дорогам, осмотрели объекты ремонта и благоустройства. В нашем округе реализуются крупные проекты и программы, которые меняют ситуацию к лучшему, все участники делегации это отметили. Для нас очень важно, что мы имеем возможность обсудить перспективы развития округа и заручиться поддержкой депутатского корпуса, - сказал Игорь Павлов.

Заместитель председателя областного парламента Юрий Цеберганов особо отметил слаженную совместную работу всех уровней власти - Губернатора Игоря Руденя, Правительства региона, Законодательного Собрания, главы района, местной администрации и депутатского корпуса.

- У депутатов самые благоприятные впечатления от сегодняшнего визита в округ. Я сам бывал в Бежецке неоднократно. Он очень изменился, он процветает, благоустраивается. Таких прекрасных дорог в муниципалитетах я не видел давно. Отремонтированные учреждения культуры, образования, новые спортивные площадки, благоустроенные парки – за последние несколько лет проведена большая работа. Ждем планового окончания строительства новой межрайонной больницы. Отрадно, что в округе всё делается для того, чтобы жители могли не только эффективно трудиться, но и качественно отдыхать и развиваться, - подвел итоги рабочей поездки в Бежецкий округ Юрий Цеберганов.

Депутаты Законодательного Собрания провели «Парламентский день» в Бежецком округе. Фото: ЗСТО