Какие премьеры и постановки покажут театры Твери в сезоне 2023-2024

Театральные залы ждут публику. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лето проходит, а это значит, что открывается новый театральный сезон. Мало того, в Тверском ТЮЗе он уже по сути открылся… «КП»-Тверь» по традиции спешит рассказать поклонникам лицедейского искусства да и вообще всем, чем будут удивлять, радовать и ввергать в катарсис публику три тверских профессиональных театра.

ТВЕРСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

Ранее мы начинали наши обзоры со старейшего театра Твери - академического театра драмы, но в этот раз будет по другом. Причина уважительная - у Тверского театра кукол наступающий сезон юбилейный - 80-й.

Театр кукол. В новом сезоне его вид, похоже, изменится, ведь там идет ремонт. Фото: Александр ЖМУЛИН

Почин отличный - летом театр прошел отбор на XХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Он пройдет в начале сентября в Пскове. Там наш кукольный театр и начнет новый сезон показом спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке».

Следом "Рыбка" отправится на ХХVII Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" в Бресте.

На родной сцене в Твери театр кукол юбилейный сезон откроет 16 сентября премьерой - спектаклем «Русалочка» (6+) по сказке Андерсена.

Команда театра также готовит к выпуску новую постановку «Госпожа Метелица» по мотивам сказки братьев Гримм. Скорее всего, зрители смогут увидеть его в декабре.

Кроме того, уже началась работа ещё над одним новым спектаклем под названием «Котёнок по имени Гав». Кто вдруг не в курсе, был и есть такой замечательный мультфильм.

Конечно же, зрители увидят и спектакли из прежнего репертуара. Продолжатся и экскурсии по закулисью театра.

Еще одна новость - в октябре у нас пройдут гастроли Ярославского театра кукол. Можно будет увидеть такие постановки, как «Божественная комедия» (16+), «Зимовье зверей» (0+) Билеты уже в продаже.

Также скоро театр запустит новый сайт, где будет много нового и интересного. Какие, пока секрет.

ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

В сентябре он открывает свой уже 278-ой театральный сезон. Мощно, неправда ли?

Грядущий «театральный год» богат на события, замыслы, премьеры и юбилейные даты.

Тверской академический театр драмы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Народная артистка РСФСР Наина Хонина встречает 65-летие творческой деятельности, артист и режиссер Борис Михня – 55-летие творчества, народная артистка России Вера Рычкова – 50-летие служения Тверскому театру драмы, заслуженная артистка России Валентина Мартьянова служит ему уже 45 лет, артист Алексей Великотный – 20 лет.

Театральный сезон драмтеатра начнется 5 сентября на малой сцене водевилем «Нежное сердце» (16+) по Владимиру Соллогубу в постановке Иоланты Мельниковой.

7 сентября на большой сцене сезон уже торжественно откроет комедия «Дурочка» (16+) Лопе де Вега в постановке главного режиссера Ростовского академического театра драмы имени Горького Геннадия Шапошникова. Я побывал на репетиции этого спектакля.

15 сентября на большой сцене - первая премьера сезона - бессмертная шекспировская пьеса «Ромео и Джульетта» (18+) в постановке заслуженного деятеля искусств России Валерия Персикова. Вторым режиссером работает Никита Бахметьев.

21-25 сентября в стенах театра драмы состоится торжественное открытие и закрытие XVII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «КиноВече», президентом которого является режиссер знаменитого сериала «Гардемарины, вперед!» Светлана Дружинина.

В честь празднования 125-летия Московского Художественного Театра, в Тверском театре драмы состоятся сразу два события:

- 8 ноября Большую сцену с гастролями посетит труппа МХТ имени Чехова со спектаклем «Игра в «Городки» (16+) в постановке Юрия Стоянова;

- 24 ноября состоится премьера спектакля «Три сестры» (16+) по Чехову в постановке главного режиссера театра драмы Александра Павлишина.

В начале зимы искрометной комедией положений тверских зрителей порадует художественный руководитель Дмитрий Петрунь. Название пока держится в секрете.

На малой сцене состоится премьера «Скамейки» (18+) Гельмана в постановке Александра Сафронова.

Детей и их родителей ожидают сказочные новогодние показы «Снежной королевы» (6+) и «Золотого цыпленка» (6+).

В конце января юбилейный год Александра Пушкина будет отмечен в театре премьерой «Пиковой дамы» (16+). Постановку с аудиовизуальными эффектами представит Никита Бахметьев под руководством Александра Павлишина.

В Тверском академическом театре драмы впервые с 2009 года – массовое прибавление в труппе! Коллектив пополнили семь молодых актеров в возрасте от 19 до 25 лет: Андрей Смирнов, Артем Яцуненко, Альберт Басыров, Андрей Недельский, Дарья Щербакова, Аполлинария Михайлова, Анастасия Клименкова.

ТВЕРСКОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Свой 91-ый сезон ТЮЗ неформально открыл еще 15 августа. После летнего отпуска в большом зале собрались артисты, сотрудники цехов и администрации театра. директор театра Александр Бахарев поделился с труппой планами и идеями на новый сезон.

Тверской ТЮЗ. Фото: Александр ЖМУЛИН

Уже согласованы четыре большие премьеры (возрастные ограничения пока не определены): «Вождь краснокожих» в постановке Натальи Пахомовой, «Куда пропал прекрасный принц?» в постановке Ирины Васильевой, «Винни-Пух» в постановке Наталии Лапиной и «Барышня-крестьянка» в постановке Евгения Зимина (он, кстати актер ТЮЗа, и это его не первая уже постановка).

Большинство этих режиссеров уже знакомы тверскому зрителю своими работами в ТЮЗе.

Также в новом сезоне Тверской ТЮЗ ожидает плотный гастрольный график. Театр пригласили принять участие в пяти крупных фестивалях: XXXIII Международном Волковском театральном фестивале в Ярославле, VI Большом Детском Фестивале в Москве, Всероссийском молодежном фестивале документального театра Вербатимфест, XIX детском благотворительном театральном фестивале «Снежность» в Великом Новгороде, III международном фестивале детских камерных театров «Волшебный фонарик» в Санкт-Петербурге.

Важная новость - в этом сезоне в театре появится новый режиссер - Тимур Шарафутдинов. Он, правда, в ТЮЗе не новичок — в апреле этого года поставил на его сцене спектакль «Мультивселенная Заходера» (6+).

Теперь он будет курировать проектную деятельность театра: помимо уже традиционных читок и мастер-классов в ТЮЗе появится, к примеру новый формат плейбэк-театр. Как рассказал «КП»-Тверь» сам Тимур Шарафутдинов, это когда по по истории от зрителя артисты тут же разыгрывают мини- спектакль...

И это еще далеко не все нововведения от ТЮЗа. Театр обещает поделится ими позднее.

А да - в новом сезоне в ТЮЗе будут показать и уже полюбившиеся всем постановки.

А еще ТЮЗ ищет в труппу актера и актрису в возрасте от 20 до 30 лет с музыкальными способностями. Так что скоро, видимо, мы увидим на его сцене новых артистов.